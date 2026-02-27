Aveda, AeroFlexx와 협력해 혁신적인 리필 패키징 솔루션 발표

미니애폴리스, Feb. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 식물 유래 고성능 헤어, 스킨 및 바디 케어 분야의 목적 중심 브랜드이자 선도 기업인 Aveda가 지속가능성을 기반으로 한 패키징 기업 AeroFlexx와 파트너십을 체결하고, 뷰티 산업에서 가능한 패키징의 기준을 새롭게 정의하는 리필 패키징 혁신을 도입한다고 밝혔다. Aveda는 AeroFlexx의 혁신적인 재활용 가능 리필 패키징 기술을 전 세계 최초로 상용화하는 프레스티지 뷰티 브랜드가 되며, 이는 보다 지속가능하고 소비자 중심적인 패키징 솔루션을 향한 업계의 중요한 이정표가 될 것으로 평가된다.

AeroFlexx의 패키징 방식은 지속가능성과 기능성을 결합해, 재밀봉이 가능하고 정량 리필이 가능한 프리미엄 사용자 경험을 제공한다. 또한 가볍고 통합된 에어프레임 구조를 적용한 이 리필 패키지는 Aveda의 250ml 병 두 개와 비교해 최대 70% 적은 플라스틱을 사용하며, 재활용 과정을 보다 간소화할 수 있도록 지원한다. 이 리필 패키징 기술은 재활용 용이성을 고려한 Aveda의 디자인 원칙과, 제품 성능이나 사용자 경험을 저해하지 않으면서 패키징 환경 영향을 줄이려는 회사의 지속가능성 목표와 부합한다.

Aveda의 글로벌 패키징 개발 디렉터 니콜 콜(Nicole Call)은 “Aveda는 패키징 혁신이 지속가능성과 사용자 경험을 동시에 발전시켜야 한다고 믿고 있으며, AeroFlexx는 이를 가능하게 한다”며 “이번 리필 솔루션은 플라스틱 사용을 줄이면서도 디자인, 재활용성, 성능에 대한 Aveda의 높은 기준을 충족하며, 이는 우리가 시장에 선보이고자 하는 책임감 있고 신중한 혁신을 보여주는 사례”라고 말했다.

AeroFlexx의 상업 및 사업 개발 부문 부사장 피터 메사카(Peter Messacar)는 “이번 파트너십은 공통된 가치를 지닌 두 조직이 협력할 때 업계를 어떻게 발전시킬 수 있는지를 보여준다”며 “Aveda가 AeroFlexx의 패키징 기술을 자사 제품 포트폴리오에 통합함으로써, 주요 프레스티지 뷰티 브랜드가 플라스틱 사용을 줄이면서 동시에 소비자 경험을 향상시킬 수 있는 새로운 기준을 제시하고 있다”고 말했다.

새로운 AeroFlexx 리필 패키징은 내년 초부터 Aveda의 일부 베스트셀러 제품에 우선 적용될 예정이다. 이번 파트너십은 소비자 사용 후 재활용 소재(post-consumer recycled materials)의 조기 도입부터 순환성을 중시하는 지속적인 혁신 투자에 이르기까지 책임 있는 패키징 분야에서 수십 년간 이어져 온 Aveda의 리더십을 반영한다. 이는 뷰티 산업 전반의 환경 및 지속가능성 기준을 더욱 높이려는 Aveda의 의지를 다시 한번 강조하는 것이다.

_______________

1 HDPE 플라스틱 병이 수거되는 지역에서는 일반 가정용 재활용 수거(커브사이드 재활용)가 가능하다. 자세한 사항은 거주 지역의 재활용 지침을 확인하기 바란다.

AVEDA 소개

Aveda의 사명은 우리가 만드는 제품부터 사회에 기여하는 방식에 이르기까지 우리가 살아가는 세상을 돌보는 것이다. Aveda는 뷰티 산업을 넘어 전 세계적으로 환경 리더십과 책임의 모범을 제시하기 위해 노력하고 있다.

1978년 설립된 Aveda는 헤어 스타일리스트 호르스트 레켈바허(Horst Rechelbacher)가 우리가 살아가는 세상을 보호하겠다는 사명을 바탕으로 창립했다. 사람과 지구를 배려해 개발된 Aveda의 제품은 비건 기반의 식물 유래 고성능 헤어, 스킨 및 바디 케어 제품이다. Aveda는 식물 성분 기술과 친환경 화학(green chemistry)을 활용하며, 현대 과학 원리와 고대 아유르베다 치유 전통을 결합하고 있다. Aveda는 Cruelty Free International의 Leaping Bunny 인증을 받았으며, 사회적 및 환경적 성과, 투명성, 책임성 측면에서 높은 기준을 충족하는 B Corporation 인증 기업이다. Aveda 제품은 전 세계 45개 이상의 시장에서 단독 매장, 파트너 살롱, 전문 소매점, 그리고 aveda.com을 통해 판매되고 있다. 모든 이들을 위한 헤어 케어.

AEROFLEXX 소개

AeroFlexx는 퍼스널 케어, 생활용품, 유아용품, 반려동물용품, 식품, 산업용 제품 등 다양한 분야에서 지속가능한 액체 패키징 솔루션을 혁신하고 있는 통합형 엔드투엔드 액체 패키징 기업이다. AeroFlexx의 독자적인 기술은 유연형(flexible)과 경질(rigid) 패키징의 장점을 결합해, 기본 용기(primary package)와 프리미엄 리필 옵션으로 모두 활용할 수 있는 고도로 맞춤화된 패키징을 제공함으로써 패키징 환경을 혁신하고 있다. 이를 통해 차별화된 소비자 경험, 향상된 브랜드 가치, 그리고 업계 최고 수준의 지속가능성 이점을 제공한다.

미국 오하이오주 웨스트 체스터에 본사를 둔 AeroFlexx는 Innventure(NASDAQ:INV) 계열사이며, 북미, 유럽, 동남아시아에서 패키징 및 제조 역량을 제공하고 있다. 자세한 내용은 www.aeroflexx.com에서 확인하거나 LinkedIn에서 AeroFlexx를 팔로우하면 된다.