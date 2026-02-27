Aveda Mengumumkan Inovasi Pembungkusan Isian Semula Termaju dengan Kerjasama AeroFlexx

MINNEAPOLIS, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aveda, perintis berteraskan tujuan dalam produk penjagaan rambut, kulit dan badan berprestasi tinggi berasaskan tumbuhan, mengumumkan kerjasama dengan AeroFlexx, peneraju pembungkusan mampan, bagi memperkenalkan inovasi pembungkusan isian semula baharu yang mentakrifkan semula standard industri kecantikan. Aveda akan menjadi jenama kecantikan berprestij pertama yang mengkomersialkan teknologi inovatif isi semula AeroFlexx yang boleh dikitar semula melalui program kitar semula tepi jalan1 di peringkat global, sekali gus menandakan pencapaian penting industri ke arah penyelesaian pembungkusan yang lebih lestari dan berorientasikan pengguna.

Format AeroFlexx menggabungkan kelestarian dan fungsi, sambil menawarkan pengalaman premium kepada pelanggan melalui sistem isian semula yang boleh ditutup semula dan dikawal dengan mudah. Selain itu, penggunaan teknologi isi semula dengan struktur rangka udara bersepadu yang ringan ini mengurangkan penggunaan plastik sehingga 70% berbanding dua botol Aveda 250ml, dan menyokong proses kitar semula yang lebih ringkas. Teknologi reka bentuk isi semula ini selaras dengan prinsip Aveda dalam pembungkusan yang boleh dikitar semula serta komitmen untuk mengurangkan kesan pembungkusan, sambil mengekalkan prestasi produk serta pengalaman pelanggan.

“Di Aveda, kami percaya bahawa inovasi dalam pembungkusan mesti memajukan kelestarian serta pengalaman pelanggan. AeroFlexx membolehkan kami merealisasikan kedua-duanya,” kata Nicole Call, Pengarah, Pembangunan Pembungkusan Global di Aveda. “Penyelesaian isi semula ini bukan sahaja membantu mengurangkan penggunaan plastik, malah memastikan piawaian tinggi Aveda dalam reka bentuk, kebolehgunaan semula dan prestasi terus dipenuhi. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami terhadap inovasi yang teliti serta bertanggungjawab, yang akan diperkenalkan ke pasaran.”

“Kerjasama ini membuktikan apa yang boleh dicapai apabila dua organisasi dengan nilai yang selaras bergabung untuk memacu industri ke hadapan,” kata Peter Messacar, Naib Presiden Komersial dan Pembangunan Perniagaan di AeroFlexx. “Dengan mengintegrasikan teknologi pembungkusan AeroFlexx ke dalam portfolionya, Aveda menetapkan satu duluan baharu tentang cara jenama kecantikan berprestij utama dapat mengurangkan penggunaan plastik sambil mempertingkatkan pengalaman pengguna.”

Pembungkusan isian semula AeroFlexx yang termaju ini akan diperkenalkan bersama produk Aveda terlaris terpilih bermula awal tahun depan. Kerjasama ini mencerminkan kepimpinan Aveda selama berdekad dalam pembungkusan bertanggungjawab — daripada penggunaan awal bahan kitar semula pasca-pengguna hinggalah pelaburan berterusan dalam inovasi yang mengutamakan ekonomi kitaran — sekali gus mengukuhkan komitmen Aveda untuk memacu industri kecantikan ke arah piawaian alam sekitar dan kelestarian yang lebih tinggi.

_______________

1 Botol plastik HDPE diterima dalam perkhidmatan kitar semula tepi jalan. Sila rujuk pihak berkuasa kitar semula tempatan untuk butiran lanjut.

PERIHAL AVEDA

Misi kami di Aveda adalah untuk menjaga dunia yang kita diami, daripada produk yang kami hasilkan sehinggalah kepada cara kami menyumbang semula kepada masyarakat. Di Aveda, kami berusaha untuk menjadi teladan dalam menjaga alam sekitar dan menunaikan tanggungjawab, bukan sahaja dalam dunia kecantikan tetapi juga di seluruh dunia.

Aveda, yang diasaskan pada tahun 1978 oleh penggaya rambut Horst Rechelbacher, telah muncul sebagai kuasa alam semula jadi dengan misi untuk memelihara bumi yang menjadi kediaman kami. Dihasilkan dengan penuh teliti untuk manusia dan planet, Aveda mencipta produk vegan yang berprestasi tinggi berasaskan tumbuhan untuk rambut, kulit dan badan. Aveda menggunakan teknologi botani dan kimia hijau serta menggabungkan prinsip sains moden dengan seni penyembuhan Ayurveda kuno. Aveda telah diluluskan Leaping Bunny oleh Cruelty Free International dan merupakan B Corporation bertauliah, memenuhi piawaian tinggi yang disahkan dalam prestasi sosial dan alam sekitar, ketelusan, serta akauntabiliti. Produk Aveda tersedia di lebih 45 pasaran di seluruh dunia melalui kedai bebas, salun rakan kongsi, peruncit khusus dan di aveda.com. Untuk setiap jenis rambut, untuk semua.

PERIHAL AEROFLEXX

AeroFlexx ialah sebuah syarikat pembungkusan cecair bersepadu menyeluruh yang merevolusikan penyelesaian mampan merentasi pelbagai kategori, termasuk penjagaan diri, produk isi rumah, penjagaan bayi, penjagaan haiwan peliharaan, makanan serta aplikasi industri. Teknologi proprietari AeroFlexx mengubah landskap pembungkusan dengan menggabungkan kelebihan format fleksibel dan tegar ke dalam penawaran yang boleh disesuaikan sepenuhnya, sekali gus berfungsi sebagai pakej utama dan juga pilihan isian semula premium. Hasilnya ialah pengalaman pengguna yang berbeza, nilai jenama yang dipertingkatkan, serta manfaat kemampanan yang menerajui industri.

Beribu pejabat di West Chester, Ohio, AeroFlexx merupakan sebahagian daripada keluarga syarikat Innventure (NASDAQ:INV) dan menyediakan keupayaan pembungkusan serta pembuatan di Amerika Utara, Eropah dan Asia Tenggara. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.aeroflexx.com atau ikuti AeroFlexx di LinkedIn.