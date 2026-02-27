Aveda 宣布与 AeroFlexx 合作推出突破性补充装包装创新

明尼阿波利斯, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aveda 是一家以使命为导向的先锋品牌，以植物基的高性能护发、护肤及身体护理产品著称。该品牌近日宣布与可持续包装领军者 AeroFlexx 达成合作，推出一项重新定义美妆行业可能性的补充包装创新。 Aveda 将成为全球首个将 AeroFlexx 创新的路边可回收1补充包装技术实现商业化的高端美妆品牌，这标志着行业在迈向更可持续、更以消费者为中心的包装解决方案方面树立了一个重要里程碑。

AeroFlexx 的包装形式融合了可持续性与功能性，通过可重新密封和可控补充，为消费者提供优质体验。 此外，这种补充包装采用轻量化的一体式框架结构设计，与两个 250 毫升 Aveda 瓶子相比，塑料用量最多可减少 70%，并有助于简化回收流程。 这一补充装设计技术与 Aveda 的可回收设计原则及其在不影响产品性能或消费者体验的前提下减少包装环境影响的承诺高度契合。

Aveda 全球包装开发总监 Nicole Call 表示：“在 Aveda，我们坚信包装创新必须同时推动可持续发展和提升消费者体验，而 AeroFlexx 让我们能够做到这一点。 这种补充装解决方案在减少塑料用量的同时，满足了 Aveda 在设计、可回收性和性能方面的高标准，体现了我们致力于推向市场的周到且负责任的创新。”

AeroFlexx 商业与业务发展副总裁 Peter Messacar 表示：“当两个价值观一致的组织携手推动行业进步时，就能实现这样的突破。 通过将 AeroFlexx 的包装技术整合到其产品组合中，Aveda 为主要高端美妆品牌如何同时减少塑料用量并提升消费者体验树立了新标杆。”

全新 AeroFlexx 补充装包装将于明年初首次应用于部分精选畅销 Aveda 产品。 此次合作体现了 Aveda 数十年来在负责任包装领域的领导地位——从早期采用消费后回收材料，到持续投资于优先考虑循环性的创新——进一步巩固了其推动美妆行业向更高环境与可持续标准迈进的承诺。

_______________

1 可在接受高密度聚乙烯塑料瓶的路边回收系统中回收。 详情请咨询当地回收管理机构。

关于 Aveda

Aveda 的使命是关怀我们赖以生存的世界，从我们制造的产品到我们回馈社会的方式。 在 Aveda，我们努力在环境领导力和责任感方面树立榜样，不仅限于美妆领域，更放眼整个世界。

自 1978 年创立以来，Aveda 一直秉持自然为本的品牌理念。品牌由发型师 Horst Rechelbacher 创办，其使命是关怀我们赖以生存的世界。 Aveda 精心打造纯素、植物基的高性能护发、护肤及身体护理产品，关爱人与地球。 Aveda 运用植物科技和绿色化学，将现代科学原理与古老的阿育吠陀疗愈艺术相结合。 Aveda 已获得 Cruelty Free International 颁发的 Leaping Bunny 认证，以及 B Corporation 认证，在社会和环境绩效、透明度及问责制方面均符合高标准验证要求。 Aveda 产品遍布全球超过 45 个市场，可通过独立门店、合作沙龙、专业零售商及 aveda.com 网站购买。 为每一缕发丝，为每一个人。

关于 AeroFlexx

AeroFlexx 是一家集成的端到端液体包装公司，正在革新多个类别的可持续解决方案，包括个人护理、家居用品、婴儿护理、宠物护理、食品及工业应用。 AeroFlexx 的专有技术通过融合柔性包装与刚性包装的优势，打造出高度可定制的包装形式，可同时作为主包装容器和高端补充装选项，从而改变包装行业格局。 其结果是差异化的消费者体验、提升的品牌价值以及行业领先的可持续效益。

AeroFlexx 总部位于俄亥俄州西切斯特，是 Innventure (NASDAQ: INV) 公司集团的一员，在北美、欧洲及东南亚开展包装与制造业务。 如需了解更多信息，请访问 www.aeroflexx.com 或在 LinkedIn 上关注 AeroFlexx。