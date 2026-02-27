Aveda 宣佈與 AeroFlexx 合作推出突破性的補充裝包裝創新方案

明尼亞波利斯, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 直秉持使命致力以植物力量研發高效頭髮、肌膚及身體護理產品的先鋒品牌 Aveda 宣佈，與專注可持續發展的包裝業界龍頭 AeroFlexx 合作推出煥新補充裝設計，為美容界開拓更多可能性。 Aveda 將是全球首個把 AeroFlexx 這項創新的可路邊回收1補充裝技術引入市場的高級美容品牌，為美容界朝向更可持續發展、更加以消費者為先的包裝方案，立下一個重要里程碑。

AeroFlexx 的包裝設計既環保又實用，其補充裝可重複密封、容易控制用量，為用家帶來優越體驗。 此外，這個補充裝採用輕盈的一體式框架結構，相比兩個 250 毫升的 Aveda 樽裝產品，可減少使用高達 70% 的塑膠，並有助簡化回收流程。 這項補充裝設計與 Aveda 的「可回收設計」理念不謀而合，亦體現品牌在減少包裝對環境影響的同時，始終堅持產品功效及用家體驗至上。

Aveda 全球包裝發展總監 Nicole Call 指出：「Aveda 深信包裝創新必須兼顧可持續發展與用家體驗，而 AeroFlexx 正正協助我們實現此目標。 這個補充裝既能減塑，又能符合 Aveda 在設計、回收性及效能上的嚴格標準，展現我們一直致力追求那種既考慮周全又負責任的創新精神。」

AeroFlexx 商業與業務拓展副總裁 Peter Messacar 表示：「是次合作證明，當兩間價值觀一致的機構攜手推動行業向前邁進，將可成就無限可能。 Aveda 將 AeroFlexx 的包裝技術融入旗下產品，為其他頂級美容品牌展示如何能夠在減塑的同時，提升用家體驗，創下嶄新典範。」

首批配備 AeroFlexx 創新補充裝的 Aveda 王牌產品將於明年初矚目登場。 這項合作，正是 Aveda 數十載以來在環保包裝領域上持續領航的縮影。從早年率先使用消費後回收材料，到如今積極投資於循環經濟的創新方案，品牌一直堅定不移地引領美容行業邁向更高更遠的環保及可持續發展標準。

_______________

1 適用於各類設有高密度聚乙烯 (HDPE) 塑膠回收的社區回收計劃。 詳情請向當地回收部門查詢。

關於 AVEDA

Aveda 的使命是關愛世界，由我們研發的產品以至回饋社會的方式，都體現這份精神。 Aveda 矢志成為環保領導者與責任擔當的模範，不僅限於美容行業，更要放眼全世界。

Aveda 自 1978 年由髮型師 Horst Rechelbacher 創立以來，一直以關愛世界為使命，如同大自然的一股永恒力量。 Aveda 以關愛人類與地球為本，精心研發出純素、蘊含植物力量且高效的頭髮、肌膚及身體護理產品。 Aveda 糅合植物科技與綠色化學，將現代科學理念與古老的阿育吠陀養生智慧融為一體。 Aveda 榮獲 Cruelty Free International 的 Leaping Bunny 認證，同時亦是獲得認證的 B 型企業 (B Corporation)，在社會及環境表現、透明度及問責性方面均達到國際級頂尖水平。 Aveda 產品於全球超過 45 個市場發售，銷售點包括獨立式商店、特約髮型屋、精選零售商及 aveda.com。 呵護每根髮絲，關愛每一個人。

關於 AEROFLEXX

AeroFlexx 是提供端到端液體包裝方案的整合型公司，致力為個人護理、家居產品、嬰兒護理、寵物護理、食品，以至工業應用等範疇，帶來革命性的可持續發展方案。 AeroFlexx 的專利技術融合軟包裝與硬容器兩者的優點，創造出超靈活方案，既可作原裝容器，亦能成為優質的補充裝選擇，徹底改變傳統包裝的形態。 最終為消費者帶來與別不同的體驗，提升品牌價值，同時實現領先業界的環保效益。

AeroFlexx 總部設於美國俄亥俄州西切斯特，是 Innventure (NASDAQ:INV) 集團旗下的成員公司，包裝及生產設施遍及北美洲、歐洲及東南亞等地。 詳情請見 www.aeroflexx.com，或在 LinkedIn 關注 AeroFlexx。