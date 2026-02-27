CCC et Curtiss-Wright remportent un contrat de 4 ans pour fournir un système d’appontage d’hélicoptères à la U.S. Navy

OTTAWA, Ontario, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu un contrat de 4 ans du Département de la Défense des États-Unis (U.S. DoD) pour fournir au U.S. Naval Air Warfare Centre des systèmes Recover Assist Securing and Traversing (RAST) fabriqués par la division INDAL de Curtiss-Wright.

Le « RAST » est un système entièrement intégré destiné à soutenir les opérations d’hélicoptères embarqués. Il permet d’assurer des opérations sécuritaires et efficaces, même dans des conditions maritimes difficiles. Grâce à un dispositif de fixation rapide, le « RAST » stabilise, sécurise et déplace les hélicoptères sans déconnexion. Le système guide les hélicoptères pendant l’appontage, les verrouille à l’atterrissage et les déplace vers le hangar. Adopté par des marines du monde entier, le « RAST » intègre des composants électroniques avancés et des matériaux légers.

La division INDAL de Curtiss-Wright, basée à Mississauga (Ontario), est un chef de file mondial dans les systèmes de manutention d’hélicoptères embarqués et les solutions de déploiement de capteurs sous-marins. Forte de plus de 70 ans d’expérience, INDAL combine son expertise en ingénierie avancée, en fabrication et en gestion de programmes pour soutenir des opérations navales complexes. En plus du « RAST », INDAL offre également des dispositifs spécialisés de manutention d’aéronefs et des outils de simulation pour les plateformes maritimes.

À titre d’agence canadienne responsable des ventes militaires étrangères, la CCC est financée par le gouvernement du Canada pour permettre à des entreprises comme INDAL de fournir des solutions conçues au Canada à la U.S. Navy et à d’autres entités du U.S. DoD. À ce jour, la CCC et INDAL ont collaboré à de nombreux contrats avec les forces armées américaines totalisant plus de 300 millions de dollars canadiens.

Grâce au service gratuit de maître d’œuvre du U.S. DoD offert par la CCC, les entreprises canadiennes peuvent accéder à l’expertise et au soutien nécessaires pour réussir dans le marché complexe de l’approvisionnement du U.S. DoD. Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de la CCC.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

À propos de Curtiss-Wright

Curtiss-Wright est une entreprise intégrée mondiale qui fournit des produits, solutions et services de haute ingénierie principalement aux marchés de l’aérospatiale et de la défense, ainsi que des technologies essentielles pour les secteurs exigeants de l’énergie nucléaire commerciale, des procédés industriels et de l’industrie en général. Nous comptons sur une main-d’œuvre d’environ 9 000 employés hautement qualifiés qui développent, conçoivent et fabriquent ce que nous considérons comme les meilleures solutions d’ingénierie pour les marchés que nous servons. S'appuyant sur l’héritage de Glenn Curtiss et des frères Wright, Curtiss-Wright possède une longue tradition d’innovation grâce à des relations de confiance avec ses clients. Pour en savoir plus, visitez www.curtisswright.com.