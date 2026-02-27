Gesichter und Figuren der Antike – Götter, Krieger und Herrscher – Headline TimeLine Auktion für Antiquitäten und antike Kunst 3. März

HARWICH, Vereinigtes Königreich, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions, das britische Auktionshaus, das für seine Expertise bei Antiquitäten von musealem Rang bekannt ist, präsentiert eine umfangreiche Auktion für Antiquitäten und antike Kunst am 3. März 2026 (Tag eins). Tag eins wird von einem gedruckten Katalog begleitet und zeigt eine sorgsam kuratierte Auswahl an römischen Marmorstatuen, griechischer Keramik, feinen antiken Bronzestücken, antikem Schmuck und römischen Gemmen.

Zu den absoluten Höhepunkten gehören römische Marmorstatuen, darunter ein lebensgroßer Kopf des Hermes aus römischem Marmor, 1.–2. Jahrhundert) und eine römische, gepanzerte Büste des Mars mit Helm, mit kriegerischer Autorität und klassischer Raffinesse in der Spätantike gefertigt. Monumentaler, römischer Geschmack zeigt sich auch in einem lebensgroßen Widdertorso aus Marmor, der möglicherweise in einer herrschaftlichen Villa oder Badeanstalt stand und mit seiner naturalistischen Modellierung Stärke und Bewegung ausstrahlt.

Die griechische Kunst ist in Form eines seltenen attischen, schwarzfigurischen Alabastrons (circa 500–480 v. Chr.) vertreten, geziert von einer lebhaften Kampfszene zwischen einem griechischen Krieger und einem skythischen Bogenschützen – eine dem Zeitalter der persischen Kriege zugeordnete Geschichte.

Tag eins präsentiert außerdem einzigartige Bronzefiguren. Ein beachtlicher gewandeter, römischer Bronzetorso zeigt eleganten Faltenwurf und reichhaltige antike Patina. Eine ägyptische Bronzefigur des auf einer Antilope stehenden Horus verkörpert göttliche Symbolik und heilige Tierikonografie aus spät-ptolomäisch-römischer Zeit (664–30 v. Chr.). Ein Schwerpunkt der Gemmenselektion ist eine fein geschnitzte römische Achatkamee mit dem Portrait des Kaisers Augustus, ein wunderbares Exemplar der Miniaturkunst und imperialen Bildnisse, die von der antiken Elite geschätzt wurden.

Nach dem Verkauf an Tag eins setzt sich die Auktion vom 4.–7. März online fort und präsentiert eine breitgefächerte Auswahl an erschwinglicher antiker Kunst und Antiquitäten unterschiedlicher Sammelkategorien. Das Programm für März wird am 10.–11. März von einem dedizierten Verkauf antiker Münzen sowie von Gewichten, Symbolen, Medaillen und Büchern abgerundet.

Beginn der Auktion: 8:00 Uhr EST / 13:00 Uhr GMT.

Bieten: in Abwesenheit, telefonisch (48 Stunden zuvor buchen) oder live online über die TimeLine-Bieterplattform oder LiveAuctioneers ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK ), Invaluable ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV ), The Saleroom ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )

Zahlung: in GBP. Weltweiter Versand verfügbar.

Fragen: +44 (0) 1277 815121 oder ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

Online: https://timelineauctions.com