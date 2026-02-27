Rostros y figuras de la antigüedad - dioses, guerreros y emperadores - Subasta de Antigüedades y Arte Antiguo de TimeLine el 3 de marzo

HARWICH, Reino Unido, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions, la sala de subastas británica reconocida por su experiencia en antigüedades de nivel museístico, presentará una gran Subasta de Antigüedades y Arte Antiguo el 3 de marzo de 2026 (Día Uno). Este Día Uno se acompaña de un catálogo impreso, que presenta una selección cuidadosamente curada de escultura romana en mármol, cerámica griega, bronces antiguos, joyería antigua y gemas romanas.

Entre los principales destacados se incluyen los mármoles romanos, incluida una cabeza de Hermes en mármol a tamaño real (siglos I-II d.C.) y un busto romano de Marte con casco y coraza, tallado en el periodo tardío romano, que refleja autoridad marcial y refinamiento clásico. El gusto monumental romano se evidencia también en un torso de mármol a tamaño real de un carnero, posiblemente destinado a una villa o complejo de baños, cuyo modelado naturalista captura fuerza y movimiento.

La artesanía griega está representada por un raro alabastrón ático de figuras negras (c. 500-480 a.C.), decorado con una vívida escena de batalla entre un guerrero griego y un arquero escita, narrativa asociada con la época de las Guerras Médicas.

El Día Uno también presenta bronces excepcionales. Un torso romano con túnica de bronce muestra elegantes pliegues y rica pátina antigua, mientras que un bronce egipcio de Horus sobre un antílope encarna el simbolismo divino y la iconografía de animales sagrados del Periodo Tardío-Ptolemaico (664-30 a.C.). En la sección de gemas, destaca un finamente tallado camafeo de ágata romana del Emperador Augusto, que subraya el valor de las artes miniaturas y la imaginería imperial apreciadas por la élite antigua.

Tras la subasta del Día Uno, las sesiones del 4 al 7 de marzo se realizarán solo en línea, presentando una amplia selección de arte antiguo y antigüedades accesibles en múltiples categorías de colección. El programa de marzo concluye con una subasta dedicada de monedas antiguas los días 10 y 11 de marzo, junto con pesas, fichas, medallas y libros.

Hora de inicio de la subasta: 8:00 a. m. (hora del este de EE. UU.) / 1:00p. m. GMT.

Modalidades de puja: Puja ausente, por teléfono (reserve con 48 horas de anticipación) o en vivo en línea a través de la plataforma de pujas de TimeLine o LiveAuctioneers ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK ), Invaluable ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV ), The Saleroom ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )

Pagos: GBP aceptada. Envíos disponibles a todo el mundo.

Preguntas: +44 (0) 1277 815121 o ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

En línea: https://timelineauctions.com