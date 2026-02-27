Visages et personnages de lʼAntiquité - Dieux, guerriers et empereurs - En vedette de la vente aux enchères dʼantiquités et dʼart ancien organisée par TimeLine le 3 mars

HARWICH, Royaume-Uni, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions, la salle des ventes britannique réputée pour son expertise dans le domaine des antiquités de niveau muséal, organisera une vente aux enchères exceptionnelle dʼantiquités et dʼart ancien le 3 mars 2026 (premier jour). Le premier jour, un catalogue imprimé présentant une sélection soignée de sculptures romaines en marbre, poteries grecques, bronzes anciens raffinés, bijoux ancestraux et pierres précieuses de lʼépoque romaine sera distribué.

Parmi les pièces maîtresses, figureront des marbres romains, notamment une tête en marbre romain grandeur nature représentant Hermès et datant du Ier au IIe siècle après J.-C. et un buste romain de Mars casqué et cuirassé, sculpté à la fin de lʼépoque romaine, alliant pouvoir martial et raffinement classique. La grandeur de lʼart romain trouvera également écho dans un torse de bélier en marbre grandeur nature, probablement destiné à être exposé dans une grande villa ou un complexe thermal, dont le modelé naturaliste traduit la force et le mouvement.

La créativité artistique grecque sera représentée par un rare alabastre attique à figures noires (date approximative : 500-480 av. J.-C.), sur lequel est représentée une scène de combat saisissante entre un guerrier grec et un archer scythe, un récit associé à lʼépoque des guerres médiques.

Le premier jour, des bronzes dʼexception seront également mis à lʼhonneur. Un imposant torse romain en bronze vêtu dʼune toge présente un drapé élégant et une belle patine ancienne, tandis quʼun bronze égyptien représentant Horus debout sur une antilope incarne le symbolisme divin et lʼiconographie animale sacrée de la période tardive de lʼère ptolémaïque (664-30 av. J.-C.). Parmi les joyaux exposés, on remarque tout particulièrement un camée en agate romaine, finement sculpté, représentant lʼempereur Auguste, témoignant de lʼengouement des élites de lʼAntiquité pour les arts miniatures et lʼimagerie impériale.

Après la vente du premier jour, les enchères se poursuivront uniquement en ligne du 4 au 7 mars, proposant une large sélection dʼœuvres dʼart ancien et dʼantiquités à des tarifs abordables, issues de différentes collections. Cette vente aux enchères du mois de mars se clôturera les 10 et 11 mars avec une vente dédiée aux monnaies anciennes, ainsi que des poids, jetons, médailles et livres.

Heure de début de la vente aux enchères : 8 h 00, heure de lʼEst des États-Unis / 13 h 00 GMT.

Enchères : Par correspondance, par téléphone (réservation 48 heures à lʼavance), ou en direct en ligne via la plateforme dʼenchères de TimeLine ou LiveAuctioneers ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK ), Invaluable ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV ), la salle des ventes ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )

Règlements : Livre Sterling acceptée. Expédition disponible dans le monde entier.

Pour toutes questions : +44 (0) 1277 815121 ou ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

En ligne : https://timelineauctions.com