פנים ודמויות מהעת העתיקה - אלים, לוחמים וקיסרים - בראש מכירת העתיקות והאמנות העתיקה של TimeLine ב-3 במרץ

הרוויץ', בריטניה, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

TimeLine Auctions, בית המכירות הבריטי הידוע במומחיותו בעתיקות ברמת מוזיאונים, יציע מכירה פומבית גדולה של עתיקות ואמנות עתיקה ב-3 במרץ 2026 (היום הראשון). היום הראשון ילווה בקטלוג מודפס הכולל מבחר מוקפד של פסלי שיש רומיים, כלי חרס יווניים, פסלי ברונזה עתיקים משובחים, תכשיטים עתיקים ואבני חן רומיות.

בין הפריטים הבולטים נמצאים אבני שיש רומיות, כולל ראש שיש רומי בגודל טבעי של הרמס ( המאה ה-1-2 לספירה) ופסל חזה עטוי שריון עם ראש וקסדה רומאית של מארס, שגולף בתקופה הרומית המאוחרת בסמכות צבאית ועידון קלאסי. טעם רומי מונומנטלי משתקף עוד יותר בפלג גוף עליון בגודל טבעי של אייל משיש, שאולי נועד לתצוגה בוילה מפוארת או במתחם מרחצאות, כאשר העיצוב הטבעי שלו לוכד כוח ותנועה.

האמנות היוונית מיוצגת בידי אלבסטרון נדיר המציג דמות שחורה (בסביבות 500-480 לפנה"ס), מעוטר בסצנת קרב חיה בין לוחם יווני לקשת סקיתי - נרטיב המקושר לתקופת המלחמות עם פרס.

ביום הראשון יוצג גם פסל יוצא דופן: טורסו ברונזה עוטה גלימה רומית בגודל משמעותי המציג בדים משתלשלים באלגנטיות עם פטינה עתיקה עשירה, ופסל ברונזה מצרי של הורוס עומד על אנטילופה ומגלם סמליות אלוהית ואיקונוגרפיה של חיות קדושות מהתקופה התלמית המאוחרת (664-30 לפנה"ס). נקודת מוקד בתחום אבני החן הוא דיוקן מאבן אגת רומי מגולף להפליא של הקיסר אוגוסטוס, המדגיש את אומנות המיניאטורה והדימויים הקיסריים שהאליטה העתיקה העריצה.

לאחר המכירה ביום הראשון, המכירה הפומבית ממשיכה באופן מקוון בלבד בין ה-4 ל-7 במרץ, ותציג מבחר רחב של אמנות עתיקה ופריטי עתיקות במחירים נוחים במגוון קטגוריות איסוף. תוכנית מרץ מסתיימת במכירה ייעודית של מטבעות עתיקים ב-10-11 במרץ, לצד משקולות, אסימונים, מדליות וספרים.

שעת תחילת המכירה הפומבית: 8:00 בבוקר לפי שעון מזרח ארה"ב / 13:00 GMT.

הגשת הצעות מחיר: בהיעדרות, בטלפון (הזמנה 48 שעות מראש), או בשידור חי באינטרנט דרך פלטפורמת ההצעות של TimeLine או LiveAuctioneers (https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK), יקרי ערך (https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV)חדר המכירות: (https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited)

תשלומים: GBP מתקבל. משלוחים לכל העולם זמינים.

לשאלות: +44 (0) 1277 815121 או ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

אונליין: https://timelineauctions.com

