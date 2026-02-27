Wajah dan Sosok dari Barang Antik - Dewa, Prajurit, dan Kaisar - Menjadi Sorotan Utama dalam Lelang Barang Antik dan Seni Kuno TimeLine pada Tanggal 3 Maret

HARWICH, Kerajaan Inggris, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions, balai lelang asal Inggris yang dikenal karena keahliannya dalam barang antik berstandar museum, akan menggelar Lelang Barang Antik & Seni Kuno berskala besar pada tanggal 3 Maret 2026 (Hari Pertama). Hari Pertama diperlihatkan katalog cetak, yang menampilkan koleksi Patung Marmer Romawi pilihan yang dikurasi secara ketat, Tembikar Yunani, Perunggu Kuno Berkualitas Tinggi, Perhiasan Kuno, dan Batu Permata Romawi.

Di antara sorotan utama yang dipamerkan adalah Marmer Romawi, termasuk Kepala Patung Marmer Romawi Hermes Sesuai Ukuran Aslinya pada abad ke-1–ke-2 M serta Busto Mars Romawi dengan Helm Militer dan Zirah Dada, yang dipahat pada periode akhir Romawi dengan menampilkan kewibawaan militer dan kehalusan klasik. Kemegahan gaya Romawi semakin tercermin dalam Patung Torso Domba Jantan dari Marmer Sesuai Ukuran Aslinya, yang kemungkinan dipajang di sebuah vila megah atau kompleks pemandian, dengan dikerjakan secara naturalistis yang menampilkan kesan kekuatan dan dinamika gerak.

Karya seni Yunani diwakili oleh sebuah Alabastron Attika Bercorak Figur Hitam yang langka (sekitar 500-480 SM), dihiasi dengan adegan pertempuran yang hidup antara seorang prajurit Yunani dan pemanah Skithia - sebuah kisah yang berkaitan dengan Masa Perang Persia.

Hari Pertama juga menampilkan koleksi perunggu istimewa. Torso Berjubah dari Perunggu Romawi berukuran besar menampilkan lipatan kain yang anggun serta patina kuno yang kaya, sementara Patung Perunggu Mesir yang Menggambarkan Horus Berdiri di Atas Aeekor Antelop menggambarkan simbolisme dewa dan ikonografi hewan suci dari Periode Akhir hingga era Ptolemaik (664–30 SM). Salah satu pusat perhatian di bagian batu permata adalah Kameo Batu Akik Romawi dengan Gambar Kaisar Augustus yang diukir indah, menegaskan nilai seni miniatur serta citra kekaisaran yang sangat dihargai oleh kalangan elit pada masa kuno.

Setelah penjualan Hari Pertama, lelang dilanjutkan secara online saja pada tanggal 4-7 Maret, menghadirkan beragam pilihan seni kuno dan barang antik dengan harga yang lebih terjangkau dari berbagai kategori koleksi. Program bulan Maret ditutup dengan penjualan khusus Koin Kuno pada tanggal 10-11 Maret, bersama dengan batu timbangan, token, medali, dan buku.

Waktu mulai lelang: 08.00 pagi Waktu Timur AS (US Eastern) / 13.00 GMT.

Penawaran: Titipan (tidak hadir langsung), lewat telepon (pemesanan 48 jam sebelumnya), atau secara langsung online melalui platform penawaran TimeLine atau LiveAuctioneers ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK ), Invaluable ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV ), The Saleroom ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )

Pembayaran: GBP diterima. Pengiriman ke seluruh dunia tersedia.

Pertanyaan: +44 (0) 1277 815121 atau ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

Online: https://timelineauctions.com