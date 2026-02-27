古代の顔と姿 － 神々、戦士、皇帝 － タイムラインが3月3日に開催する骨董品・古代美術オークションの注目の品々

英国ハリッチ発, Feb. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 博物館レベルの古代美術専門知識で知られる英国のオークションハウス、タイムライン・オークションズ (TimeLine Auctions) は、2026年3月3日 (初日) に大規模な骨董品・古代美術オークションを開催する。 初日には印刷カタログが付随し、厳選されたローマ時代の大理石像、ギリシャ陶器、上質な古代のブロンズ像、古代宝飾品、ローマ時代の宝石類を扱う。

主要目玉品にはローマ時代の大理石作品が含まれ、特に注目すべきはローマ時代の等身大大理石製ヘルメス頭部 (Life-Size Roman Marble Head of Hermes) (1～2世紀) と、後期ローマ時代に軍事的威厳と古典的洗練を兼ね備えて作られた兜と胸甲を装着したマルスの胸像 (Roman Helmeted, Cuirassed Bust of Mars) である。 ローマ時代の壮大な趣味は、実物大の大理石製雄羊胴像 (Life-Size Marble Torso of a Ram) にも表れている。これはおそらく豪邸や浴場施設に飾られたもので、自然主義的な造形が力強さと動きを捉えている。

ギリシャ美術の代表品は、希少なアッティカ黒絵式アラバストロン (Attic Black-Figure Alabastron) (紀元前500～480年頃) で、ペルシア戦争時代に関連付けられている物語である、ギリシャ戦士とスキタイの弓兵の鮮烈な戦闘場面を描写している。

初日には傑出したブロンズ像も出品される。 重厚なローマ時代のローブ姿ブロンズ像 (Roman Bronze Robed Torso) は優雅な衣襞と豊かな古代の緑青を呈し、ホルス神がアンテロープの上に立つエジプトのブロンズ像 (Egyptian Bronze of Horus Standing upon an Antelope) は、末期王朝・プトレマイオス朝時代 (紀元前664～30年) の神聖な象徴性と聖なる動物の図像を体現している。 宝石部門の目玉は、精巧に彫られたローマ時代の瑪瑙カメオアウグストゥス皇帝肖像 (Portrait of the Emperor Augustus)であり、古代のエリートが重んじたミニチュア芸術と皇帝のイメージを浮き彫りにしている。

初日のオークション終了後、3月4～7日にはオンライン限定でオークションが継続され、複数の収集カテゴリーにわたる手頃価格の古代美術品や骨董品が幅広く出品される。 3月のプログラムは、3月10～11日に開催される古代コイン専門オークションで締めくくられ、分銅、トークン、メダル、書籍も併せて出品される。

オークション開始時刻：米国東部時間 午前8時 / グリニッジ標準時 午後1時。

入札方法： 不在入札、電話入札 (48時間前に予約が必要)、または以下を介したライブ入札： タイムラインの入札プラットフォーム、ライブオークショニアーズ (LiveAuctioneers) ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK )、インバリュアブル (Invaluable) ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV )、またはザ・セールスルーム (The Saleroom) ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )

決済： 英ポンド受付。 世界各地へ発送可能。

問い合わせ先： +44 (0) 1277 815121 または ah@timelineauctions.com (アーロン・ハモンド (Aaron Hammond)).

オンライン： https://timelineauctions.com