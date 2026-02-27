고대의 얼굴과 형상 — 신, 전사, 황제가 주목받는 TimeLine의 3월 3일 고대 유물 및 고대 미술 경매 주요 출품작 소개

영국 하리치, Feb. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 박물관급 고대 유물 분야의 전문성으로 유명한 영국 경매사인 TimeLine Auctions가 2026년 3월 3일(1일차)에 대규모 고대 유물 및 고대 미술 경매(Antiquities & Ancient Art Auction)를 개최할 예정이다. 1일차 경매는 인쇄 카탈로그와 함께 진행되며, 엄선된 로마 대리석 조각, 그리스 도기, 고대 청동 공예품, 고대 보석류, 로마 보석(젬스톤) 등이 포함된다.

주요 출품작으로는 로마 대리석 조각이 포함되며, 여기에는 기원후 1~2세기로 추정되는 실물 크기의 로마 대리석 헤르메스 두상(Life-Size Roman Marble Head of Hermes)과 후기 로마 시대에 제작된 투구와 갑옷을 착용한 전쟁의 신 마르스의 흉상(Roman Helmeted, Cuirassed Bust of Mars)이 포함된다. 이 작품들은 군사적 권위와 고전적 정교함을 동시에 보여준다. 또한 대형 로마 양식의 취향을 반영한 실물 크기의 대리석 숫양 몸통 조각(Life-Size Marble Torso of a Ram)도 주목할 만한 작품으로, 대형 빌라나 목욕 시설에 전시되었을 가능성이 있으며, 사실적인 조형을 통해 힘과 역동성을 생생하게 표현하고 있다.

그리스 미술은 기원전 약 500~480년에 제작된 희귀한 아티카 흑색상 알라바스트론(Attic Black-Figure Alabastron)을 통해 대표된다. 이 작품에는 그리스 전사와 스키타이 궁수가 벌이는 생생한 전투 장면이 묘사되어 있으며, 이는 페르시아 전쟁 시기와 관련된 역사적 서사를 담고 있다.

1일차 경매에는 뛰어난 청동 작품들도 포함된다. 대형 로마 청동 로브 착용 인물 몸통 조각(Roman Bronze Robed Torso)은 우아한 의복 주름 표현과 풍부한 고대 녹청(patination)을 보여주며, 영양 위에 서 있는 호루스의 이집트 청동상(Egyptian Bronze of Horus Standing upon an Antelope)은 후기 왕조-프톨레마이오스 시대(기원전 664~30년)의 신성한 상징성과 신성 동물 도상을 구현하고 있다. 보석 부문에서는 정교하게 조각된 로마 마노 카메오(Roman Agate Cameo)로 제작된 아우구스투스 황제 초상 작품이 주요 출품작으로 꼽힌다. 이 작품은 고대 엘리트 계층이 선호했던 세밀한 조각 예술과 황제 권위를 상징하는 이미지를 잘 보여준다.

1일차 경매 이후, 경매는 3월 4일부터 7일까지 온라인 전용 방식으로 계속 진행되며, 다양한 수집 분야에 걸쳐 비교적 합리적인 가격대의 고대 미술품과 유물을 폭넓게 선보일 예정이다. 3월 경매 프로그램은 3월 10일부터 11일까지 진행되는 고대 동전 전용 경매로 마무리되며, 이와 함께 무게추, 토큰, 메달, 서적 등도 함께 출품된다.

경매 시작 시간: 미국 동부 시간 오전 8시 / GMT 오후 1시.

입찰 방식: 서면 입찰(absentee), 전화 입찰(48시간 전 예약 필요), 또는 TimeLine 자체 입찰 플랫폼 및 LiveAuctioneers ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK ), Invaluable( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV ), The Saleroom( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )을 통한 실시간 온라인 입찰 가능

결제: 영국 파운드(GBP)로 결제 가능. 배송: 전 세계 배송 지원.

문의: +44 (0) 1277 815121 or ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

온라인: https://timelineauctions.com