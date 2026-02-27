Lelongan Antik & Seni Purba TimeLine pada 3 Mac Menjadi Acara Utama – Wajah dan Figura Zaman Purba: Dewa, Pahlawan dan Maharaja

HARWICH, United Kingdom, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions, rumah lelongan British yang terkenal dengan kepakaran dalam antik setaraf muzium, akan mempersembahkan Lelongan Antik & Seni Purba utama pada 3 Mac 2026 (Hari Pertama). Hari Pertama turut disertakan dengan katalog bercetak, yang menampilkan pilihan koleksi yang dikurasi dengan teliti, termasuk Arca Marmar Rom, Tembikar Yunani, Gangsa Purba Halus, Barang Kemas Purba dan Batu Permata Rom.

Antara sorotan utama ialah Marmar Rom, termasuk Kepala Marmar Rom Berskala Sebenar Hermes (abad ke-1 hingga ke-2 M) dan sebuah Arca Dada Marmar Rom Mars dengan Topi Keledar dan Perisai Badan, yang diukir pada akhir zaman Rom dengan kewibawaan ketenteraan serta kehalusan klasik. Cita rasa monumental Rom turut tergambar dalam sebuah Torso Marmar Berskala Sebenar Kambing Jantan, yang mungkin dipamerkan di sebuah vila megah atau kompleks mandian, dengan penggayaan realistiknya yang memperlihatkan kekuatan dan pergerakan.

Seni Yunani diwakili oleh sebuah Alabastron Attika Lukisan Hitam yang jarang ditemui (sekitar 500–480 SM), dihiasi dengan adegan pertempuran yang jelas antara seorang pahlawan Yunani dan seorang pemanah Scythian - sebuah naratif yang dikaitkan dengan zaman Perang Parsi.

Hari Pertama turut menampilkan karya gangsa yang luar biasa. Sebuah Torso Gangsa Rom Berjubah yang substantial menampilkan lipatan kain yang elegan serta patina kuno yang kaya, manakala sebuah Gangsa Mesir berbentuk Horus Berdiri di atas Antelop menyerlahkan simbolisme ketuhanan dan ikonografi haiwan suci dari era Late Period–Ptolemaic (664–30 SM). Tumpuan utama dalam bahagian permata ialah Potret Kameo Batu Akik Rom Maharaja Augustus yang diukir dengan halus, menekankan seni miniatur dan imejan empayar yang dihargai oleh golongan elit purba.

Susulan jualan Hari Pertama, lelongan diteruskan secara dalam talian sahaja dari 4-7 Mac, menampilkan pilihan luas seni purba dan artifak yang mampu dimiliki merentasi pelbagai kategori koleksi. Program bulan Mac berakhir dengan jualan Syiling Purba pada 10-11 Mac, berserta dengan timbangan, token, medal dan buku.

Masa mula lelongan: 8:00 pagi US Eastern / 1:00 petang GMT.

Bidaan: Absentee, melalui telefon (tempah 48 jam lebih awal), atau secara langsung dalam talian melalui platform bidaan TimeLine atau LiveAuctioneers ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK ), Invaluable ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV ), The Saleroom ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )

Pembayaran: GBP diterima. Penghantaran ke seluruh dunia disediakan.

Soalan: +44 (0) 1277 815121 atau ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

Dalam talian: https://timelineauctions.com