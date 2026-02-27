Rostos e figuras da Antiguidade - Deuses, Guerreiros e Imperadores - Leilão de Antiguidades e Arte Antiga da Headline TimeLine, 3 de março

HARWICH, Reino Unido, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions, o salão britânico conhecido por sua experiência em antiguidades em nível de museu, apresentará um grande leilão de antiguidades e arte antiga em 3 de março de 2026 (Primeiro Dia). O Primeiro Dia conta com um catálogo impresso, com uma seleção cuidadosamente escolhida de Esculturas Romanas de Mármore, Cerâmica Grega, Bronzes Antigos de Alta Qualidade, Joias Antigas e Pedras Preciosas Romanas.

Entre os principais destaques estão os Mármores Romanos, incluindo uma Cabeça Romana de Mármore de Hermes em Tamanho Natural, do Século I-II d.C.) e um Busto de Marte com Couraça e Capacete Romano, esculpido no final do período romano com autoridade marcial e refinamento clássico. O estilo romano pode ser apreciado também em um Torso de Mármore em Tamanho Real de um Carneiro, com sua modelagem naturalista capturando força e movimento, possivelmente para exibição em uma grande vila ou complexo de banhos.

A arte grega é representada por um raro Alabastro de Figura Negra do Ático (cerca de 500-480 a.C.), decorado com uma vívida cena de batalha entre um guerreiro grego e um arqueiro cita - uma narrativa associada à era das Guerras Persas.

O Primeiro Dia também apresenta bronzes excepcionais. Um grandioso Torso de Bronze Romano com Vestes exibe um drapeado elegante e uma rica pátina antiga, e um Bronze Egípcio de Hórus em Pé Sobre um Antílope incorpora simbolismo divino e iconografia de animais sagrados do Período Tardio-Ptolomaico (664-30 a.C.). Um dos destaques da seção de gemas é um finamente esculpido Camafeu Romano de Ágata com o Retrato do Imperador Augusto, que destaca a arte em miniatura e a iconografia imperial tão valorizadas pela elite da antiguidade.

Após o Dia Um, o leilão terá continuidade exclusivamente online de 4 a 7 de março, com uma ampla seleção de arte antiga e antiguidades a preços acessíveis com coleções de várias categorias. O programa de março encerra com um Leilão Dedicado a Moedas Antigas nos dias 10 e 11 de março, juntamente com pesos, fichas, medalhas e livros.

Início do leilão: 8h Leste dos EUA/13h GMT.

Licitação: Não presencial, por telefone (reserva com 48 horas de antecedência), ou online via plataforma de licitação da TimeLine ou LiveAuctioneers ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK ), Invaluable ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV ), The Saleroom ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )

Pagamentos: GBP aceito. Envio disponível para todo o mundo.

Perguntas: +44 (0) 1277 815121 ou ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).

Online: https://timelineauctions.com