Rostos e figuras da Antiguidade - Deuses, Guerreiros e Imperadores - Leilão de Antiguidades e Arte Antiga da Headline TimeLine, 3 de março

O Primeiro Dia (3 de março) é o leilão principal, com os destaques mais importantes e um catálogo impresso exclusivo; as sessões de 4 a 7 de março são somente online e mais acessíveis; Moedas, Pesos, Fichas e Medalhas acontecem nos dias 10 e 11 de março

HARWICH, Reino Unido, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --  TimeLine Auctions, o salão britânico conhecido por sua experiência em antiguidades em nível de museu, apresentará um grande leilão de antiguidades e arte antiga em 3 de março de 2026 (Primeiro Dia)O Primeiro Dia conta com um catálogo impresso, com uma seleção cuidadosamente escolhida de Esculturas Romanas de Mármore, Cerâmica Grega, Bronzes Antigos de Alta Qualidade, Joias Antigas e Pedras Preciosas Romanas.

Entre os principais destaques estão os Mármores Romanos, incluindo uma Cabeça Romana de Mármore de Hermes em Tamanho Natural, do Século I-II d.C.) e um  Busto de Marte com Couraça e Capacete Romano, esculpido no final do período romano com autoridade marcial e refinamento clássico. O estilo romano pode ser apreciado também em um Torso de Mármore em Tamanho Real de um Carneiro, com sua modelagem naturalista capturando força e movimento, possivelmente para exibição em uma grande vila ou complexo de banhos.

A arte grega é representada por um raro Alabastro de Figura Negra do Ático (cerca de 500-480 a.C.), decorado com uma vívida cena de batalha entre um guerreiro grego e um arqueiro cita - uma narrativa associada à era das Guerras Persas.

O Primeiro Dia também apresenta bronzes excepcionais. Um grandioso Torso de Bronze Romano com Vestes exibe um drapeado elegante e uma rica pátina antiga, e um Bronze Egípcio de Hórus em Pé Sobre um Antílope incorpora simbolismo divino e iconografia de animais sagrados do Período Tardio-Ptolomaico (664-30 a.C.). Um dos destaques da seção de gemas é um finamente esculpido Camafeu Romano de Ágata com o Retrato do Imperador Augusto, que destaca a arte em miniatura e a iconografia imperial tão valorizadas pela elite da antiguidade.

Após o Dia Um, o leilão terá continuidade exclusivamente online de 4 a 7 de março, com uma ampla seleção de arte antiga e antiguidades a preços acessíveis com coleções de várias categorias. O programa de março encerra com um Leilão Dedicado a Moedas Antigas nos dias 10 e 11 de março, juntamente com pesos, fichas, medalhas e livros.

Início do leilão: 8h Leste dos EUA/13h GMT.
Licitação: Não presencial, por telefone (reserva com 48 horas de antecedência), ou online via plataforma de licitação da TimeLine ou LiveAuctioneers (https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK), Invaluable (https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV), The Saleroom (https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited)
Pagamentos: GBP aceitoEnvio disponível para todo o mundo.

Perguntas: +44 (0) 1277 815121 ou ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond).
Online: https://timelineauctions.com

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em: 
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2d17652-2ac4-41eb-aa39-662ed7c5f0e0
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b39fe7fd-a69d-40b8-9f3f-0ee229d6152d


