ใบหน้าและรูปปั้นจากยุคโบราณ - เทพเจ้า นักรบ และจักรพรรดิ - งานประมูลโบราณวัตถุและศิลปะโบราณของ Headline TimeLine วันที่ 3 มีนาคม

ฮาร์วิช สหราชอาณาจักร, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions บริษัทประมูลของอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญเรื่อง โบราณวัตถุระดับพิพิธภัณฑ์ จะจัดการประมูล โบราณวัตถุและศิลปะโบราณครั้งสำคัญในวันที่ 3 มีนาคม 2026 (วันแรก) วันแรกมาพร้อมกับแคตตาล็อกที่พิมพ์แล้ว ซึ่งนำเสนอสินค้าที่คัดสรรมาอย่างดี ได้แก่ ประติมากรรมหินอ่อนโรมัน เครื่องปั้นดินเผากรีก งานสัมฤทธิ์โบราณชั้นดี เครื่องประดับโบราณ และ อัญมณีโรมัน
งานชิ้นสำคัญ ได้แก่ ประติมากรรมหินอ่อนโรมัน รวมถึง หัวหินอ่อนโรมันขนาดเท่าคนจริงของเฮอร์มีส ศตวรรษที่ 1-2 และ รูปปั้นครึ่งตัวของมาร์สสวมหมวกเหล็กและเกราะแบบโรมัน ซึ่งแกะสลักในช่วงปลายยุคโรมันด้วยอำนาจทางการทหารและความประณีตแบบคลาสสิก รสนิยมอันยิ่งใหญ่ของโรมันยังสะท้อนให้เห็นใน รูปปั้นแกะครึ่งตัวที่ทำจากหินอ่อนขนาดเท่าตัวจริง ซึ่งอาจจัดแสดงในวิลล่าหรูหรือโรงอาบน้ำ การปั้นที่เหมือนจริงแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งและการเคลื่อนไหว
งานศิลปะกรีกแสดงให้เห็นได้จาก เครื่องปั้นดินเผาแอทติกแบบภาพดำ ที่หายาก (ประมาณ 500-480 ปีก่อนคริสตกาล) โดยมีฉากการต่อสู้ที่มีชีวิตชีวาระหว่างนักรบกรีกและนักธนูชาวสคิเธียตกแต่ง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยุคสงครามเปอร์เซีย
นอกจากนี้ ในวันแรกยังมีประติมากรรมบรอนซ์ที่งดงามอีกด้วย รูปปั้นโรมันครึ่งตัวที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นผ้าคลุมที่งดงามและคราบสีโบราณอันอุดมสมบูรณ์ และรูปปั้นฮอรัสที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ของอียิปต์ที่ยืนอยู่บนละมั่งแสดงให้เห็นสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าและภาพสัญลักษณ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์จากยุคปลายสมัยปโตเลมี (664-30 ปีก่อนคริสตกาล) จุดเด่นในส่วนอัญมณี คือภาพเหมือนจักรพรรดิออกัสตัสที่แกะสลักอย่างประณีตจากหินอาเกตโรมัน ซึ่งเน้นย้ำถึงศิลปะขนาดเล็กและภาพลักษณ์ของจักรวรรดิที่ชนชั้นสูงในสมัยโบราณ
หลังจากการขายในวันแรก การประมูลยังคงดำเนินต่อไปทางออนไลน์เท่านั้นตั้งแต่วันที่ 4-7 มีนาคมโดยนำเสนอผลงานศิลปะและโบราณวัตถุราคาไม่แพงหลากหลายประเภทในหมวดหมู่การสะสมต่างๆ โปรแกรมประจำเดือนมีนาคมจะสิ้นสุดลงด้วยการขายเหรียญโบราณโดยเฉพาะในวันที่ 10-11 มีนาคมพร้อมกับตุ้มน้ำหนัก โทเค็น เหรียญรางวัล และหนังสือ
เวลาเริ่มการประมูล: 8:00 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา / 13:00 น. GMT
การประมูล: ผู้ไม่เข้าร่วมประมูล ทางโทรศัพท์ (จองล่วงหน้า 48 ชั่วโมง) หรือ แบบสดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มการประมูลของ TimeLine หรือ LiveAuctioneers (https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK), Invaluable (https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV), The Saleroom (https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited)
การชำระเงิน: รับเงินปอนด์สเตอร์ลิง มีบริการจัดส่งทั่วโลก
คำถาม: +44 (0) 1277 815121 หรือ ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond)
ออนไลน์: https://timelineauctions.com
