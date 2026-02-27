“古代人物造像：诸神、战士与帝王” (Faces and Figures from Antiquity - Gods, Warriors and Emperors) 领衔 TimeLine 3 月 3 日举办的古董与古代艺术拍卖会

英国哈里奇, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TimeLine Auctions，一家以博物馆级古董专业底蕴著称的英国拍卖行，将于 2026 年 3 月 3 日（首日）呈现一场大型古董与古代艺术拍卖会。 首日拍卖配有印刷图录，呈现精选罗马大理石雕塑、希腊陶器、精美古代青铜器、古代珠宝及罗马宝石拍品。

领衔精品包括罗马大理石雕塑，包括一件等身罗马大理石赫尔墨斯头像 (公元1 至 2 世纪) 及一尊雕刻于罗马晚期的罗马戴盔披甲战神马尔斯胸像，兼具武德威严与古典精致。 宏大的罗马品味还体现在一件等身大理石公羊躯干像中，此作可能曾陈列于豪门宅邸或浴场建筑群，其自然主义造型将力量与动感尽数捕捉。

希腊艺术成就则通过一件罕见的阿提卡黑绘细颈瓶 (约公元前 500 至 480 年) 呈现，瓶身绘有希腊武士与斯基泰弓箭手交战的生动场景——这一故事与波斯战争时代息息相关。

首日拍卖亦呈现非凡青铜器精品。 一件体量可观的罗马青铜着袍躯干像展现出优雅的衣纹与厚重的古代铜绿，而一件埃及青铜霍鲁斯立于羚羊像则体现了古埃及后期至托勒密王朝时期 (公元前 664 至 30 年) 的神圣象征与圣兽图像学特征。 宝石板块的焦点是一件雕刻精美的罗马玛瑙浮雕奥古斯都皇帝肖像，彰显了古代精英阶层珍视的微型艺术与帝王图像。

首日拍卖之后，拍卖会将于 3 月 4 日至 7 日继续以线上形式举行，呈献价格亲民的古代艺术与古董，涵盖多个收藏门类。 三月拍卖系列将以 3 月 10 日至 11 日举行的古代钱币专场收官，同场呈献权钱、代币、勋章及书籍。

拍卖开始时间： 美国东部时间上午 8:00 / 格林尼治标准时间下午 1:00。

出价方式： 缺席竞拍、电话竞拍 (须提前 48 小时预约)，或在线实时竞拍：TimeLine 竞拍平台或 LiveAuctioneers ( https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK )、Invaluable ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV )、The Saleroom ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited )

付款方式： 接受英镑。 提供全球配送服务。

垂询请联系： +44 (0) 1277 815121 或 ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond)。

线上： https://timelineauctions.com