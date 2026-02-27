古代的臉容與人物 - 神祇、勇士與帝王：TimeLine 3 月 3 日古董與古代藝術拍賣會焦點

英國哈里奇, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以鑑定博物館級古物的專業知識而揚名的英國拍賣行 TimeLine Auctions，將舉辦一場大型古董與古代藝術拍賣會，首日拍賣將於 2026 年 3 月 3 日隆重舉行。 首日拍賣將配有專屬的印刷目錄，當中悉心搜羅了一系列精品，涵蓋羅馬大理石雕塑、希臘陶器、精美古代青銅器、古代珠寶及羅馬寶石。

眾多焦點拍賣品中，以羅馬大理石雕像最為矚目：一尊真人大小的羅馬大理石赫耳墨斯頭像（公元 1至 2 世紀），神韻超逸；另一尊羅馬瑪爾斯半身像，他頭戴戰盔、身披胸甲，於羅馬帝國晚期雕刻而成，既顯武威，又古典雅緻。 羅馬人鍾愛宏偉藝術的品味，亦見於此尊 真人大理石公羊軀幹像，其可能曾立於華麗別墅或浴場之中，以自然寫實之姿凝聚力量與動感，氣派不凡。

希臘藝術風采，在一件稀有的阿提卡黑繪膏瓶（約 公元前 500-480 年）上流露得淋漓盡致。瓶身上繪有生動的戰鬥場面，描繪一位希臘戰士與一名斯基泰弓箭手交鋒，情節與波斯戰爭時期息息相關。

首日拍賣還將呈獻多件非凡的青銅瑰寶。 一件碩大的羅馬青銅著長袍軀幹像，衣褶流麗，銅鏽斑駁，古意盎然。另一件埃及晚期至托勒密時代（公元前 664-30 年）的青銅荷魯斯立於羚羊像，則體現神聖的象徵意義及神獸圖像學。 寶石珍藏中，尤以精雕細琢的羅馬皇帝奧古斯都瑪瑙卡梅奧肖像最為引人注目，盡顯古代權貴所推崇的微型工藝之美及帝王形象。

首日拍賣結束後，拍賣會將於 3 月 4 日至 7 日轉為僅限網上競投，屆時將推出琳瑯滿目的精選拍品，涵蓋多個收藏門類，為藏家提供大量價格實惠的古代藝術品及古董。 3 月份的拍賣盛事，將有一場專門的古錢幣拍賣會於 3 月 10 日至 11 日壓軸登場，同場並會拍賣砝碼、代幣、獎章及書籍。

拍賣開始時間：美國東部時間上午 8:00 / 格林威治標準時間下午 1:00。

競投方式：可選擇 缺席競投、電話競投（須於 48 小時前預約），或經由 TimeLine 競投平台、LiveAuctioneers (https://www.liveauctioneers.com/en-gb/auctioneer/1191/timeline-auctions-ltd/?srsltid=AfmBOopZQ5Tl1ApJ6byF7kAx5wVo0Cv7QtXiEHaPkz1RsakvysIgeYRK)、 Invaluable ( https://www.invaluable.com/auction-house/timeline-auctions-9mq71klbbn?srsltid=AfmBOopDgX2EPIInKWVdn-dlfQkRdeL_58E_xxXqx32vb0_7w8cXY4oV )、The Saleroom ( https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited ) 參與 網上即時競投 。

付款方式：接受以英鎊付款。 提供全球運送服務。

如有疑問，請聯絡： +44 (0) 1277 815121 或 ah@timelineauctions.com (Aaron Hammond)。

網上： https://timelineauctions.com