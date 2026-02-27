Sanoma Oyj, pörssitiedote, 27.02.2026 klo 18.30

SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.02.2026



Nasdaq Helsinki Oy:







Päivämäärä 27.02.2026 Pörssikauppa Osto Osakelaji SANOMA Osakemäärä, kpl 18 500 Keskihinta/osake, euroa 9,0766 Ylin hinta/osake, euroa 9,1600 Alin hinta/osake, euroa 8,9800 Kokonaishinta, euroa 167 917,10

Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Yhtiön hallussa on 27.02.2026 tehtyjen kauppojen jälkeen 981 733 omaa osaketta (SANOMA).



Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Sanoma Oyj:n puolesta



Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

Janne Tiihonen Jaakko Kosunen







Lisätietoja



Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601



