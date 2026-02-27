WENDEL : Rachat d’actions et suspension du contrat de liquidité

RACHAT D’ACTIONS – 27 FEVRIER 2026

Rachat d’actions et suspension du contrat de liquidité

Comme annoncé hier, Wendel a signé ce jour avec Natixis SA, en sa qualité de prestataire de services d’investissement, un mandat portant sur le rachat de ses propres actions pour un volume maximum représentant environ 9% du capital.

Le mandat est effectif pour une durée pouvant s’étendre jusqu’au 18 décembre 2026 inclus.

Ces rachats seront effectués dans le cadre du Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025, tel que renouvelé, le cas échéant, par toute autorisation ayant le même objet conférée par l’Assemblée générale qui statuera sur l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Le contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF a été suspendu ce jour, et pour la durée d’exécution du mandat. Les moyens figurant au compte liquidité sont de 68 273 titres et 3 897 144,04 euros.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012. Pour en savoir plus : wendelgroup.com

