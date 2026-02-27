Marimekko Oyj, Pörssitiedote 27.2.2026 klo 18.45

Marimekko Oyj: Omien osakkeiden hankinta 27.2.2026

Marimekko Oyj (LEI: 74370053IOY42B9YJ350) on hankkinut omia osakkeitaan (ISIN FI0009007660) omistukseensa seuraavasti:

Päivämäärä 27.2.2026 Pörssikauppa Osto Osakelaji MEKKO Osakemäärä 8 600 Keskihinta/osake, euroa 11,2959 Kokonaishinta, euroa 97 144,74



Marimekko ilmoitti 12.2.2026 käynnistävänsä omien osakkeiden hankinnan Marimekon varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2025 antaman valtuutuksen perusteella. Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hankitut osakkeet voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovuttaa tai mitätöidä. Yhtiön hallussa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 145 025 omaa osaketta.

Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Yksityiskohdat hankinnoista ovat tämän tiedotteen liitteenä.

