Caisse Française de Financement Local : EMTN 2026-2 SOCIAL

Paris, 27 février 2026

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Caisse Française de Financement Local base prospectus to the €75,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme daté du 10 juin 2025 (le « Base Prospectus »).

Caisse Française de Financement Local a décidé d'émettre des Obligations Foncières en date du 3 mars 2026, pour un montant de 1.000.000.000 d’euros à taux fixe, à échéance le 3 mars 2034.

Le produit net de l’émission sera utilisé pour financer et/ou refinancer, en partie ou en totalité des Eligible Social Loans tels que définis dans le Sfil Group Green, Social and Sustainability Bond Framework disponible sur le site de l’émetteur.

Le Base Prospectus en date du 10 juin 2025 approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers et les Final Terms relatifs à l'émission sont disponibles sur le site internet de l'émetteur (https://sfil.fr/caffil-notre-filiale/), sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org), et auprès du Paying Agent désigné dans le Base Prospectus.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront disponibles sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

