Démission de M. Oscar Hasbún Martínez de son mandat d’administrateur de Nexans à compter du 20 mai 2026

Paris, le 27 février 2026 – Nexans annonce la démission de M. Oscar Hasbún Martínez de son mandat d'administrateur, avec effet au 20 mai 2026. Sa démission implique également la fin de ses fonctions de Président du Comité Stratégique et de Développement Durable. Cette démission s’inscrit dans le contexte de la réduction de la participation d’Invexans Limited dans le capital de Nexans.

Le Conseil d'administration remercie M. Hasbún Martínez pour son engagement et sa contribution exceptionnels aux travaux du Conseil et du Comité Stratégique et de Développement Durable dont il était président depuis sa nomination en mai 2019.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone. Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable. Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être. Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

