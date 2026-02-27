UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” skelbia tarpines finansines ataskaitas už 2025 m. 12 mėnesių laikotarpį

UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” (Bendrovė) skelbia neaudituotas sutrumpintas tarpines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas už 2025 m.12 mėnesių laikotarpį.
Finansiniai rezultatai
- 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, sudarė 165 020 tūkst. EUR. Palyginti su 2024 m. gruodžio 31 d., investicinio turto vertė padidėjo 5 118 tūkst. EUR, arba 3,20 proc. Vertės padidėjimą lėmė 2025 m. atliktos papildomos investicijos bei metų pabaigoje nepriklausomo vertintojo atliktas Bendrovės turto vertinimas.
- 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovės turtas iš viso sudaro 174 567 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas 88 787 tūkst. EUR, tuo tarpu įsipareigojimai sudaro 85 780 tūkst. EUR. 2025 m. sausio – gruodžio mėn. laikotarpiu Bendrovė patyrė 11 689 tūkst. eurų bendrųjų nuostolių.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Priedas