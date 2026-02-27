Veea Inc. lanza TerraFabric, abriendo el camino para operar IA y sistemas autónomos en el edge

En el Mobile World Congress 2026 en Barcelona, del 2 al 4 de marzo, Veea estará demostrando un plano de control revolucionario para entornos edge distribuidos. Las organizaciones con múltiples implementaciones pueden automatizar la gestión de cargas de trabajo de IA, a nivel de red en flotas de dispositivos, con aplicación de políticas y gestión del ciclo de vida del software impulsada por prpl LCM

NUEVA YORK, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veea Inc. (NASDAQ: VEEA) anunció hoy TerraFabric, un plano de control transformador que permite a las organizaciones automatizar entornos edge distribuidos compuestos por redes heterogéneas multi-vendor como sistemas altamente coordinados en lugar de colecciones de dispositivos o redes individuales. TerraFabric integra orquestación de flotas, aplicación de políticas y gestión del ciclo de vida del software para ofrecer a los operadores la visibilidad y el control que necesitan para ejecutar cargas de trabajo de IA en el edge de forma segura y a escala.

TerraFabric ya está disponible para implementaciones tempranas, tanto como plataforma independiente como capacidad integrada dentro de VeeaONE, la plataforma de edge computing de Veea.

La brecha entre desplegar infraestructura edge y operarla realmente

La industria de edge computing se ha vuelto experta en desplegar hardware en campo. Las organizaciones pueden registrar dispositivos, desplegar contenedores y monitorear el estado básico en docenas o cientos de ubicaciones. Sin embargo, persiste una brecha creciente entre desplegar infraestructura edge y operarla eficientemente con mínima sobrecarga.

Los desafíos son familiares para cualquiera que gestione una empresa con múltiples sedes. Un servicio puede requerir recursos GPU, mientras otro debe proporcionar Wi-Fi para invitados con portal cautivo. Las políticas de seguridad deben aplicarse de manera consistente en cada ubicación. Una actualización de software en un sitio no debería interrumpir toda la flota. Cuando cada ubicación se gestiona de forma independiente, cada cambio introduce riesgo y los equipos terminan realizando tareas que podrían automatizarse.

“Hemos pasado la última década facilitando el despliegue del multiaccess edge computing”, afirmó Allen Salmasi, cofundador y CEO de Veea. “Creemos que TerraFabric representa el siguiente paso. Nuestros clientes nos dicen que el despliegue ya no es la parte difícil. El desafío es coordinar decenas o cientos de sitios, mantener políticas consistentes y asegurar la aplicación uniforme de la ciberseguridad mientras se implementan cambios sin interrupciones. Construimos TerraFabric precisamente para eso”.

Qué hace TerraFabric

TerraFabric se sitúa por encima de la infraestructura existente. No reemplaza Kubernetes, sistemas operativos ni hardware. En su lugar, proporciona una capa de coordinación que comprende la estructura completa de una implementación edge — desde flota hasta región, sitio y dispositivo — y convierte esa estructura en algo accionable, personalizable al instante y verificable.

Los operadores definen políticas que se aplican de manera consistente en todos los niveles. Las cargas de trabajo se ubican de forma óptima según los requisitos y restricciones del caso de uso, en lugar de basarse en suposiciones. Las implementaciones de software siguen secuencias controladas con verificaciones de estado en cada etapa y reversión con un solo clic si surgen problemas. Cada acción se registra, es auditable y está vinculada a una cadena clara de responsabilidad.

En lugar de preguntar “¿Qué dispositivo debe ejecutar este contenedor?”, los operadores definen dónde debe ejecutarse un sistema, bajo qué restricciones y dentro de qué límites de política. TerraFabric está diseñado para encargarse del resto. Su implementación también ofrece la capacidad de mejorar continuamente la automatización desde el edge hasta la nube en entornos edge dinámicos y con recursos limitados mediante machine learning e IA.

Gestión del ciclo de vida carrier-grade con prpl LCM

Para la gestión del ciclo de vida del software, TerraFabric incorpora prpl LCM, el motor de gestión de ciclo de vida open-source desarrollado por la prpl Foundation. prpl LCM ha demostrado su eficacia a escala, gestionando aplicaciones en contenedores en más de 12 millones de gateways de AT&T. Permite a los operadores desplegar, actualizar, pausar, reiniciar y eliminar aplicaciones en contenedores individuales de forma remota sin afectar el firmware subyacente del sistema.

Al basarse en prpl LCM, TerraFabric hereda una capa de gestión del ciclo de vida probada en algunas de las mayores flotas de dispositivos del mundo. Las aplicaciones pueden gestionarse de manera independiente, actualizarse según sus propios calendarios y revertirse individualmente si se detecta un problema. Basándonos en implementaciones a gran escala hasta la fecha, creemos que esto permite a las organizaciones acelerar actualizaciones y desplegar nuevas capacidades sin comprometer la estabilidad general del sistema.

“Elegimos prpl LCM porque es el motor open-source de gestión del ciclo de vida más probado disponible”, afirmó el Sr. Salmasi. “TerraFabric lleva esa misma gestión carrier-grade a cualquier entorno edge, ya sea que opere diez sitios o diez mil”.

Autonomía gobernada para IA en el edge

A medida que los agentes de IA y los flujos de trabajo automatizados se convierten en cargas de trabajo estándar en el edge, la gobernanza se vuelve cada vez más crítica. Estos sistemas toman decisiones, ejecutan acciones e interactúan con entornos físicos. Otorgarles acceso sin límites claros genera riesgos.

TerraFabric introduce un principio que Veea denomina “autonomía gobernada”. Los agentes de IA y la automatización se ejecutan como cargas de trabajo bajo controles explícitos de identidad, alcance y políticas. Operan dentro de límites definidos, aplicados por el plano de control TerraFabric, en lugar de depender de supervisión manual en cada sitio.

Esto es fundamental porque la promesa de la IA en el edge depende de la confianza. Las organizaciones que despliegan estos sistemas deben tener la seguridad de que las cargas de trabajo autónomas operan dentro de límites definidos y exigibles. TerraFabric hace posible esa confianza por diseño.

Lo que los operadores pueden hacer desde el primer día

TerraFabric está diseñado para ofrecer valor inmediato. Desde el primer día, los operadores pueden implementar actualizaciones de modelos de IA, ya sea mediante distribución en la nube o aprendizaje federado, por región con verificaciones automáticas de estado y conmutación por error. TerraFabric puede publicar políticas de red en flotas completas en lotes controlados con capacidad inmediata de reversión. Puede coordinar flujos de trabajo activados por sensores entre sitios sin integración manual. Y puede versionar, preparar y promover cargas de trabajo con historial completo de cambios y responsabilidad.

Estos son los desafíos que típicamente surgen cuando las implementaciones edge pasan de piloto a producción. TerraFabric fue diseñado para abordarlos desde el inicio.

Tres formas de implementación

TerraFabric funciona como plano de control independiente en cualquier combinación de centros de datos, clústeres edge y entornos Kubernetes — sin necesidad de reemplazos disruptivos. Con VeeaONE, está disponible directamente dentro del Veea Control Center, donde los operadores pueden registrar VeeaHubs y nodos adicionales y activar orquestación, políticas y controles de ciclo de vida en toda la malla. En modo híbrido, TerraFabric conecta VeeaONE y entornos no Veea bajo un plano de control unificado, permitiendo a las organizaciones automatizar infraestructuras diversas como un único sistema coordinado.

Disponibilidad

TerraFabric está actualmente disponible para implementaciones piloto. Las organizaciones interesadas en evaluar TerraFabric pueden solicitar acceso anticipado, programar una discusión piloto o explorar oportunidades de asociación y licenciamiento en veea.com.

