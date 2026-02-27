Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2025 majandusaasta neljanda kvartali tulemused

JUHTKONNA ARUANNE
Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 4. kvartalis 1,74 miljonit eurot, mis oli 14,7% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024 4. kvartalis 1,51 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis moodustas valdava osa 2025. aasta 4. kvartali kontserni müügitulust. Teiseks segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu osakaal oli 0,04% 2025. aasta 4. kvartali kogumüügist (2024. aasta 4. kvartalis 0,1%). 2024. aasta augustis lõpetati Suur-Jõe tänaval asuva hoone rendilepingud seal asuva tootmishoone kompleksi eripärade tõttu, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid, mida renditulud ei suutnud katta.
2025 aasta 4. kvartali müügitulu kasvas 222 tuhande euro võrra võrreldes 2024. aasta 4. kvartaliga. 2025. aasta 4. kvartalis oli müügitulu 1,74 miljonit eurot võrreldes 2024. aasta 4 kvartali 1,51 miljoni euroga.
Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 4. kvartalis negatiivne 335 tuhat eurot, EBITDA rentaablus negatiivne 19% (2024. aasta 4. kvartali EBITDA negatiivne 276 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus negatiivne 18%). 2025. aasta 4. kvartali aasta tulemustele avaldas negatiivset mõju tehase plaanipärane seiskamine terveks detsembrikuuks, et ettevõte saaks teha ettevalmistusi uuele gaasikatlamajale üle minekuks. 2024. aasta detsembrikuus oli tehas sunnitud seiskuma force majeure olukorra tõttu, mis avaldas negatiivset mõju 2024. aasta 4. kvartali tulemustele. Võrreldes 2024. aasta 4. kvartaliga tõusis Kontserni brutomarginaal -4.8%-lt 2025. aasta 4. kvartalis 0%-le.
2025. aasta 4. kvartali finantstulud olid 1 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartali finantstulud olid 68 tuhat eurot, mis koosnesid Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest)). Finantskulud 2025. aasta 4. kvartalis olid 115 tuhat eurot, mis koosnesid laenuintressikuludest ja viivistest (87 tuhat eurot 2024. aasta 4. kvartalis).
Kontserni 2025. aasta 4. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 580 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis puhaskahjum 427 tuhat eurot).
Finantssuhtarvud
|tuh EUR
|Kasumiaruanne
|IV kv 2025
|IV kv 2024
|12k 2025
|12k 2024
|Müügitulu
|1 736
|1 514
|7 328
|7 592
|EBITDA
|(335)
|(276)
|(420)
|(25)
|EBITDA rentaablus
|(19%)
|(18%)
|(6%)
|(0%)
|Ärikasum/-kahjum
|(466)
|(408)
|(940)
|(547)
|Ärirentaablus
|(27%)
|(27%)
|(13%)
|(7%)
|Puhaskasum/-kahjum
|(580)
|(427)
|(1 154)
|(786)
|Puhasrentaablus
|(33%)
|(28%)
|(16%)
|(10%)
|Bilanss
|31.12.2025
|31.12.2024
|Koguvarad
|9 323
|8 252
|Koguvarade puhasrentaablus
|(12%)
|(10%)
|Omakapital
|4 462
|3 616
|Omakapitali puhasrentaablus
|(26%)
|(22%)
|Võlakordaja
|52%
|56%
|Aktsia
|31.12.2025
|31.12.2024
|Aktsia viimane hind (EUR)*
|0,77
|0,90
|Puhaskasum aktsia kohta (EUR)
|(0,14)
|(0,17)
|Hind-tulu (PE) suhtarv
|(5,67)
|(5,15)
|Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)
|0,53
|0,80
|Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe
|1,47
|1,12
|Turukapitalisatsioon (tuh EUR)
|6 544
|4 049
|Aktsiate arv (tk)
|8 499 061
|4 499 061
Kiudplaadi tootmine ja müük
Kuigi 2025. aasta kogumüügitulu vähenes võrreldes 2024. aastaga 3,2%, näitas 4. kvartali müügitulu kasvu. Puitkiudplaadi müügitulu ulatus 2025. aasta 4. kvartalis 1,74 miljoni euroni, võrreldes 1,51 miljoni euroga 2024. aasta sama perioodil, mis tähendab 222 tuhande euro ehk 14,7% suurust kasvu. Müügitulemuste paranemist toetasid eelkõige tööstussektori kliendid, kelle tellimuste maht suurenes. Kasvutrendis oli ka suurim välisturg – Soome, kus 4. kvartali müügitulu ulatus 426 tuhande euroni, võrreldes 318 tuhande euroga 2024. aastal. 12 kuu lõikes moodustas Soome turu müügitulu 2025. aasta 4. kvartali seisuga 2,4 miljonit eurot, võrreldes 2,2 miljoni euroga 2024. aastal.
Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 4. kvartali EBITDA oli negatiivne 289 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis negatiivne 244 tuhat eurot). Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 4. kvartali puhaskahjum oli 535 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis puhaskahjum 390 tuhat eurot).
Nii 2025. aasta kui ka 2024. aasta negatiivne EBITDA oli tingitud tehase seisakuga detsembrikuus, mis 2025. aastal toimus plaanipäraselt uue gaasikatlamaja kasutuselevõtu ettevalmistamiseks ning 2024. aastal plaaniväliselt force majeure olukorra tõttu. Seiskumise ajal tuli jätkuvalt katta personalikulud, tehase jooksvaid ülalpidamiskulud ning remondikulud, mis mõjutasid EBITDA tulemust negatiivselt.
KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT
|tuh EUR
|tuh EUR
|Regioon
|IV kv 2025
|IV kv 2024
|12k 2025
|12k 2024
|Euroopa Liit
|1 436
|1 310
|6 699
|6 896
|Aasia
|89
|111
|161
|212
|Aafrika
|50
|49
|200
|305
|Lähis-Ida
|55
|41
|96
|139
|Teised regioonid
|105
|1
|169
|15
|KOKKU
|1 735
|1 512
|7 325
|7 567
Kinnsvara haldus
Kõrvaltegevusena omab ja haldab Kontsern Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 asuvat endist mööblivabriku kinnistut, millele on kehtestatud detailplaneering elukondliku kinnisvara arendamiseks. Varasemalt omas ja haldas Suur-Jõe 48 kinnistut Nordic Fibreboard AS 100% osalusega tütarettevõte Pärnu Riverside Development OÜ, kuid 30.07.2025 sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS oli ühendavaks ühinguks ning Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemise kuupäev oli 01.06.2025 ning ühinemise tulemusena on Suur-Jõe 48 kinnistu omanikuks ja haldajaks Nordic Fibreboard AS.
Admirali kvartali arendusprojekti projekteerimistööd on lõpetatud. Ehitusload on väljastatud kvartalisisestele teedele ja tehnovõrkudele ning korterelamutele aadressil Admirali 1/3, Admirali 5/7 ja Admirali 9/11 ning olemasoleva büroohoone rekonstrueerimisele aadressil Suur-Jõe 48.
Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne
Seisuga 31.12.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,3 miljonit eurot (31.12.2024: 8,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku seisuga 31.12.2025 olid 4,86 miljonit eurot (31.12.2024: 4,6 miljonit eurot), milledest kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 1,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 0,4 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 3,7 miljonit eurot).
Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 0,6 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2025 olid 1,0 miljonit eurot (31.12.2024: 0,6 miljonit eurot). Kontserni põhivarad kokku seisuga 31.12.2025 olid 7,5 miljonit eurot (31.12.2024: 7,0 miljonit eurot).
Kontserni äritegevuse tulemuseks 2025. aasta 12. kuu jooksul oli negatiivne rahavoog 503 tuhat eurot (2024. aasta 12. kuud negatiivne rahavoog 174 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks oli 2025. aasta 12 kuu jooksul negatiivne rahavoog summas 989 tuhat eurot, mis koosnes 1,367 miljonit investeeringutest põhivarasse ja 161 tuhat eurot investeeringust kinnisvarasse ning 539 tuhat eurot saadi Trigon Property Development AS aktsiate müügist (2024. aasta 12 kuud negatiivne rahavoog 289 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest oli sissetulev rahavoog 2025. aasta 12 kuu jooksul 1,444 miljonit eurot (2024. aasta 12. kuu sissetulev rahavoog 509 tuhat eurot). 2025. aasta 12. kuu netorahavoo tulemuseks oli negatiivne rahavoog summas 49 tuhat eurot (2024. aasta 12 kuud positiivne rahavoog summas 46 tuhat eurot).
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|tuh EUR
|31.12.2025
|31.12.2024
|31.12.2023
|Raha ja raha ekvivalendid
|5
|53
|7
|Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2)
|790
|571
|534
|Varud (Lisa 3)
|1 034
|624
|728
|Kokku käibevarad
|1 829
|1 248
|1 269
|Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4)
|2 541
|2 380
|2 269
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7)
|0
|499
|491
|Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5)
|4 952
|4 122
|4 475
|Immateriaalne põhivara (Lisa 6)
|1
|3
|1
|Kokku põhivarad
|7 494
|7 004
|7 236
|KOKKU VARAD
|9 323
|8 252
|8 505
|Võlakohustised (Lisa 8)
|2 359
|1 111
|556
|Võlad ja ettemaksed (Lisa 9)
|1 553
|788
|756
|Lühiajalised eraldised (Lisa 10)
|24
|21
|21
|Kokku lühiajalised kohustised
|3 936
|1 920
|1 333
|Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8)
|809
|2 613
|2 659
|Pikaajalised eraldised (Lisa 10)
|72
|94
|111
|Muud pikaajalised kohustised
|44
|9
|0
|Kokku pikaajalised kohustised
|925
|2 716
|2 770
|Kokku kohustised
|4 861
|4 636
|4 103
|Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11)
|850
|450
|450
|Ülekurss
|1 600
|0
|0
|Kohustuslik reservkapital
|45
|45
|45
|Jaotamata kasum
|1 967
|3 121
|3 907
|Kokku omakapital
|4 462
|3 616
|4 402
|KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
|9 323
|8 252
|8 505
KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE
|tuh EUR
|IV kv 2025
|IV kv 2024
|12k 2025
|12k 2024
|Müügitulu (Lisa 13)
|1 736
|1 514
|7 328
|7 592
|Müüdud toodangu kulu (Lisa 14)
|1 742
|1 586
|6 725
|6 820
|Brutokasum (-kahjum)
|(6)
|(72)
|603
|772
|Turustuskulud (Lisa 15)
|241
|210
|982
|935
|Üldhalduskulud (Lisa 16)
|160
|120
|502
|381
|Muud äritulud (Lisa 18)
|7
|0
|19
|8
|Muud ärikulud (Lisa 18)
|66
|6
|78
|11
|Ärikahjum
|(466)
|(408)
|(940)
|(547)
|Finantstulud (Lisa 19)
|1
|68
|41
|8
|Finantskulud (Lisa 19)
|115
|87
|255
|247
|KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST
|(580)
|(427)
|(1 154)
|(786)
|ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU
|(580)
|(427)
|(1 154)
|(786)
|Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)
|(0,07)
|(0,09)
|(0,14)
|(0,17)
|Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)
|(0,07)
|(0,09)
|(0,14)
|(0,17)
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
|tuh EUR
|12k 2025
|12k 2024
|Äritegevuse rahavood
|Ärikasum (-kahjum)
|(940)
|(547)
|Korrigeerimised:
|Kulum (Lisa 5; 6)
|520
|522
|Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2)
|(219)
|(37)
|Varude muutus (Lisa 3)
|(410)
|103
|Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9)
|856
|32
|Äritegevusega genereeritud rahavood
|(193)
|72
|Intressimaksed (Lisa 8; 19)
|(238)
|(202)
|Muud finantstulud ja -kulud (Lisa
|(72)
|(45)
|Äritegevuse rahavood kokku
|(503)
|(174)
|Investeerimistegevuse rahavood
|Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6)
|(1 367)
|(178)
|Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4)
|(161)
|(111)
|Finantsinvesteeringute müük
|539
|0
|Investeerimistegevuse rahavood kokku
|(989)
|(289)
|Finantseerimistegevuse rahavood
|Aktsiakapitali suurendamine
|2 000
|0
|Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8)
|(223)
|(211)
|Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8)
|930
|400
|Seotud osapoolelt saadud laenu tagasimaksmine (Lisa 8)
|(1 230)
|0
|Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8)
|(24)
|(22)
|Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8)
|(9)
|342
|Finantseerimistegevuse rahavood kokku
|1 444
|509
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS
|(49)
|46
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES
|53
|7
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS
|5
|53
Andrus Allikoja
Juhatuse liige
Danel Hirbaum
Juhatuse liige
