Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2025 majandusaasta neljanda kvartali tulemused

 | Source: Nordic Fibreboard AS Nordic Fibreboard AS

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 4. kvartalis 1,74 miljonit eurot, mis oli 14,7% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024 4. kvartalis 1,51 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis moodustas valdava osa 2025. aasta 4. kvartali kontserni müügitulust. Teiseks segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu osakaal oli 0,04% 2025. aasta 4. kvartali kogumüügist (2024. aasta 4. kvartalis 0,1%). 2024. aasta augustis lõpetati Suur-Jõe tänaval asuva hoone rendilepingud seal asuva tootmishoone kompleksi eripärade tõttu, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid, mida renditulud ei suutnud katta.

2025 aasta 4. kvartali müügitulu kasvas 222 tuhande euro võrra võrreldes 2024. aasta 4. kvartaliga. 2025. aasta 4. kvartalis oli müügitulu 1,74 miljonit eurot võrreldes 2024. aasta 4 kvartali 1,51 miljoni euroga.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 4. kvartalis negatiivne 335 tuhat eurot, EBITDA rentaablus negatiivne 19% (2024. aasta  4. kvartali EBITDA  negatiivne 276 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus negatiivne 18%). 2025. aasta 4. kvartali aasta tulemustele avaldas negatiivset mõju tehase plaanipärane seiskamine terveks detsembrikuuks, et ettevõte saaks teha ettevalmistusi uuele gaasikatlamajale üle minekuks. 2024. aasta detsembrikuus oli tehas sunnitud seiskuma force majeure olukorra tõttu, mis avaldas negatiivset mõju 2024. aasta 4. kvartali tulemustele. Võrreldes 2024. aasta 4. kvartaliga tõusis Kontserni brutomarginaal -4.8%-lt 2025. aasta 4. kvartalis 0%-le.

2025. aasta 4. kvartali finantstulud olid 1 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartali finantstulud olid 68 tuhat eurot, mis koosnesid Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest)). Finantskulud 2025. aasta 4. kvartalis olid 115 tuhat eurot, mis koosnesid laenuintressikuludest ja viivistest (87 tuhat eurot 2024. aasta 4. kvartalis).

Kontserni 2025. aasta 4. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 580 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis  puhaskahjum 427 tuhat eurot).

Finantssuhtarvud

tuh EUR    
KasumiaruanneIV kv 2025IV kv 202412k 202512k 2024
Müügitulu1 7361 5147 3287 592
EBITDA(335)(276)(420)(25)
EBITDA rentaablus(19%)(18%)(6%)(0%)
Ärikasum/-kahjum(466)(408)(940)(547)
Ärirentaablus(27%)(27%)(13%)(7%)
Puhaskasum/-kahjum(580)(427)(1 154)(786)
Puhasrentaablus(33%)(28%)(16%)(10%)


Bilanss31.12.202531.12.2024
Koguvarad9 3238 252
Koguvarade puhasrentaablus(12%)(10%)
Omakapital4 4623 616
Omakapitali puhasrentaablus(26%)(22%)
Võlakordaja52%56%
   
   
Aktsia31.12.202531.12.2024
Aktsia viimane hind (EUR)*0,770,90
Puhaskasum aktsia kohta (EUR)(0,14)(0,17)
Hind-tulu (PE) suhtarv(5,67)(5,15)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)0,530,80
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe1,471,12
Turukapitalisatsioon (tuh EUR)6 5444 049
Aktsiate arv (tk)8 499 0614 499 061

Kiudplaadi tootmine ja müük

Kuigi 2025. aasta kogumüügitulu vähenes võrreldes 2024. aastaga 3,2%, näitas 4. kvartali müügitulu kasvu. Puitkiudplaadi müügitulu ulatus 2025. aasta 4. kvartalis 1,74 miljoni euroni, võrreldes 1,51 miljoni euroga 2024. aasta sama perioodil, mis tähendab 222 tuhande euro ehk 14,7% suurust kasvu. Müügitulemuste paranemist toetasid eelkõige tööstussektori kliendid, kelle tellimuste maht suurenes. Kasvutrendis oli ka suurim välisturg – Soome, kus 4. kvartali müügitulu ulatus 426 tuhande euroni, võrreldes 318 tuhande euroga 2024. aastal. 12 kuu lõikes moodustas Soome turu müügitulu 2025. aasta 4. kvartali seisuga 2,4 miljonit eurot, võrreldes 2,2 miljoni euroga 2024. aastal.

Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 4. kvartali EBITDA oli negatiivne 289 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis negatiivne 244 tuhat eurot).  Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 4. kvartali puhaskahjum oli 535 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis puhaskahjum 390 tuhat eurot).

Nii 2025. aasta kui ka 2024. aasta negatiivne EBITDA oli tingitud tehase seisakuga detsembrikuus, mis 2025. aastal toimus plaanipäraselt uue gaasikatlamaja kasutuselevõtu ettevalmistamiseks ning 2024. aastal plaaniväliselt force majeure olukorra tõttu. Seiskumise ajal tuli jätkuvalt katta personalikulud, tehase jooksvaid ülalpidamiskulud ning remondikulud, mis mõjutasid EBITDA tulemust negatiivselt.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

 tuh EURtuh EUR
RegioonIV kv 2025IV kv 202412k 202512k 2024
Euroopa Liit1 4361 3106 6996 896
Aasia89111161212
Aafrika5049200305
Lähis-Ida554196139
Teised regioonid105116915
KOKKU1 7351 5127 3257 567

Kinnsvara haldus

Kõrvaltegevusena omab ja haldab Kontsern Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 asuvat endist mööblivabriku kinnistut, millele on kehtestatud detailplaneering elukondliku kinnisvara arendamiseks. Varasemalt omas ja haldas Suur-Jõe 48 kinnistut Nordic Fibreboard AS 100% osalusega tütarettevõte Pärnu Riverside Development OÜ, kuid 30.07.2025 sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS oli ühendavaks ühinguks ning Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemise kuupäev oli 01.06.2025 ning ühinemise tulemusena on Suur-Jõe 48 kinnistu omanikuks ja haldajaks Nordic Fibreboard AS.

Admirali kvartali arendusprojekti projekteerimistööd on lõpetatud. Ehitusload on väljastatud kvartalisisestele teedele ja tehnovõrkudele ning korterelamutele aadressil Admirali 1/3,  Admirali 5/7 ja Admirali 9/11 ning olemasoleva büroohoone rekonstrueerimisele aadressil Suur-Jõe 48.  

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 31.12.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,3 miljonit eurot (31.12.2024: 8,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku seisuga 31.12.2025 olid 4,86 miljonit eurot (31.12.2024: 4,6 miljonit eurot), milledest kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 1,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 0,4 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 3,7 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 0,6 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2025 olid 1,0 miljonit eurot (31.12.2024: 0,6 miljonit eurot). Kontserni põhivarad kokku seisuga 31.12.2025 olid 7,5 miljonit eurot (31.12.2024: 7,0 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2025. aasta 12. kuu jooksul oli negatiivne rahavoog 503 tuhat eurot (2024. aasta 12. kuud negatiivne rahavoog 174 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks oli 2025. aasta 12 kuu jooksul negatiivne rahavoog summas 989 tuhat eurot, mis koosnes 1,367 miljonit investeeringutest põhivarasse ja 161 tuhat eurot investeeringust kinnisvarasse ning 539 tuhat eurot saadi Trigon Property Development AS aktsiate müügist (2024. aasta 12 kuud negatiivne rahavoog 289 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest oli sissetulev rahavoog 2025. aasta 12 kuu jooksul 1,444 miljonit eurot (2024. aasta 12. kuu sissetulev rahavoog 509 tuhat eurot). 2025. aasta 12. kuu  netorahavoo tulemuseks oli negatiivne rahavoog summas 49 tuhat eurot (2024. aasta 12 kuud  positiivne rahavoog summas 46 tuhat eurot).

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR31.12.202531.12.202431.12.2023
Raha ja raha ekvivalendid5537
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2)790571534
Varud (Lisa 3)1 034624728
Kokku käibevarad1 8291 2481 269
    
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4)2 5412 3802 269
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7)0499491
Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5)4 9524 1224 475
Immateriaalne põhivara (Lisa 6)131
Kokku põhivarad7 4947 0047 236
    
KOKKU VARAD9 3238 2528 505
    
Võlakohustised (Lisa 8)2 3591 111556
Võlad ja ettemaksed (Lisa 9)1 553788756
Lühiajalised eraldised (Lisa 10)242121
Kokku lühiajalised kohustised3 9361 9201 333
    
Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8)8092 6132 659
Pikaajalised eraldised (Lisa 10)7294111
Muud pikaajalised kohustised4490
Kokku pikaajalised kohustised9252 7162 770
Kokku kohustised4 8614 6364 103
    
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11)850450450
Ülekurss1 60000
Kohustuslik reservkapital454545
Jaotamata kasum1 9673 1213 907
Kokku omakapital4 4623 6164 402
    
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL9 3238 2528 505

KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE

tuh EURIV kv 2025IV kv 202412k 202512k 2024
Müügitulu (Lisa 13)1 7361 5147 3287 592
Müüdud toodangu kulu (Lisa 14)1 7421 5866 7256 820
Brutokasum (-kahjum)(6)(72)603772
     
Turustuskulud (Lisa 15)241210982935
Üldhalduskulud (Lisa 16)160120502381
Muud äritulud (Lisa 18)70198
Muud ärikulud (Lisa 18)6667811
Ärikahjum(466)(408)(940)(547)
     
Finantstulud (Lisa 19)168418
Finantskulud (Lisa 19)11587255247
KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST(580)(427)(1 154)(786)
     
ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU(580)(427)(1 154)(786)
     
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)(0,07)(0,09)(0,14)(0,17)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)(0,07)(0,09)(0,14)(0,17)

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuh EUR12k 202512k 2024
Äritegevuse rahavood  
Ärikasum (-kahjum)(940)(547)
Korrigeerimised:  
Kulum (Lisa 5; 6)520522
Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2)(219)(37)
Varude muutus (Lisa 3)(410)103
Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9)85632
Äritegevusega genereeritud rahavood(193)72
Intressimaksed (Lisa 8; 19)(238)(202)
Muud finantstulud ja -kulud (Lisa(72)(45)
Äritegevuse rahavood kokku(503)(174)
   
Investeerimistegevuse rahavood  
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6)(1 367)(178)
Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4)(161)(111)
Finantsinvesteeringute müük5390
Investeerimistegevuse rahavood kokku(989)(289)
   
Finantseerimistegevuse rahavood  
Aktsiakapitali suurendamine2 0000
Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8)(223)(211)
Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8)930400
Seotud osapoolelt saadud laenu tagasimaksmine (Lisa 8)(1 230)0
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8)(24)(22)
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8)(9)342
Finantseerimistegevuse rahavood kokku1 444509
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS(49)46
RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES537
RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS553

Andrus Allikoja

Juhatuse liige

  

Danel Hirbaum

Juhatuse liige


Nordic Fibreboard AS
group@nordicfibreboard.com

Manus


Attachments

Nordic Fibreboard AS Vahearuanne 4 kvartal ja 12 kuud 2025_EST
GlobeNewswire

Recommended Reading