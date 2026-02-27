Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2025 majandusaasta neljanda kvartali tulemused

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 4. kvartalis 1,74 miljonit eurot, mis oli 14,7% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024 4. kvartalis 1,51 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis moodustas valdava osa 2025. aasta 4. kvartali kontserni müügitulust. Teiseks segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu osakaal oli 0,04% 2025. aasta 4. kvartali kogumüügist (2024. aasta 4. kvartalis 0,1%). 2024. aasta augustis lõpetati Suur-Jõe tänaval asuva hoone rendilepingud seal asuva tootmishoone kompleksi eripärade tõttu, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid, mida renditulud ei suutnud katta.

2025 aasta 4. kvartali müügitulu kasvas 222 tuhande euro võrra võrreldes 2024. aasta 4. kvartaliga. 2025. aasta 4. kvartalis oli müügitulu 1,74 miljonit eurot võrreldes 2024. aasta 4 kvartali 1,51 miljoni euroga.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 4. kvartalis negatiivne 335 tuhat eurot, EBITDA rentaablus negatiivne 19% (2024. aasta 4. kvartali EBITDA negatiivne 276 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus negatiivne 18%). 2025. aasta 4. kvartali aasta tulemustele avaldas negatiivset mõju tehase plaanipärane seiskamine terveks detsembrikuuks, et ettevõte saaks teha ettevalmistusi uuele gaasikatlamajale üle minekuks. 2024. aasta detsembrikuus oli tehas sunnitud seiskuma force majeure olukorra tõttu, mis avaldas negatiivset mõju 2024. aasta 4. kvartali tulemustele. Võrreldes 2024. aasta 4. kvartaliga tõusis Kontserni brutomarginaal -4.8%-lt 2025. aasta 4. kvartalis 0%-le.

2025. aasta 4. kvartali finantstulud olid 1 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartali finantstulud olid 68 tuhat eurot, mis koosnesid Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest)). Finantskulud 2025. aasta 4. kvartalis olid 115 tuhat eurot, mis koosnesid laenuintressikuludest ja viivistest (87 tuhat eurot 2024. aasta 4. kvartalis).

Kontserni 2025. aasta 4. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 580 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis puhaskahjum 427 tuhat eurot).

Finantssuhtarvud

tuh EUR Kasumiaruanne IV kv 2025 IV kv 2024 12k 2025 12k 2024 Müügitulu 1 736 1 514 7 328 7 592 EBITDA (335) (276) (420) (25) EBITDA rentaablus (19%) (18%) (6%) (0%) Ärikasum/-kahjum (466) (408) (940) (547) Ärirentaablus (27%) (27%) (13%) (7%) Puhaskasum/-kahjum (580) (427) (1 154) (786) Puhasrentaablus (33%) (28%) (16%) (10%)





Bilanss 31.12.2025 31.12.2024 Koguvarad 9 323 8 252 Koguvarade puhasrentaablus (12%) (10%) Omakapital 4 462 3 616 Omakapitali puhasrentaablus (26%) (22%) Võlakordaja 52% 56% Aktsia 31.12.2025 31.12.2024 Aktsia viimane hind (EUR)* 0,77 0,90 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,14) (0,17) Hind-tulu (PE) suhtarv (5,67) (5,15) Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,53 0,80 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,47 1,12 Turukapitalisatsioon (tuh EUR) 6 544 4 049 Aktsiate arv (tk) 8 499 061 4 499 061

Kiudplaadi tootmine ja müük

Kuigi 2025. aasta kogumüügitulu vähenes võrreldes 2024. aastaga 3,2%, näitas 4. kvartali müügitulu kasvu. Puitkiudplaadi müügitulu ulatus 2025. aasta 4. kvartalis 1,74 miljoni euroni, võrreldes 1,51 miljoni euroga 2024. aasta sama perioodil, mis tähendab 222 tuhande euro ehk 14,7% suurust kasvu. Müügitulemuste paranemist toetasid eelkõige tööstussektori kliendid, kelle tellimuste maht suurenes. Kasvutrendis oli ka suurim välisturg – Soome, kus 4. kvartali müügitulu ulatus 426 tuhande euroni, võrreldes 318 tuhande euroga 2024. aastal. 12 kuu lõikes moodustas Soome turu müügitulu 2025. aasta 4. kvartali seisuga 2,4 miljonit eurot, võrreldes 2,2 miljoni euroga 2024. aastal.

Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 4. kvartali EBITDA oli negatiivne 289 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis negatiivne 244 tuhat eurot). Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 4. kvartali puhaskahjum oli 535 tuhat eurot (2024. aasta 4. kvartalis puhaskahjum 390 tuhat eurot).

Nii 2025. aasta kui ka 2024. aasta negatiivne EBITDA oli tingitud tehase seisakuga detsembrikuus, mis 2025. aastal toimus plaanipäraselt uue gaasikatlamaja kasutuselevõtu ettevalmistamiseks ning 2024. aastal plaaniväliselt force majeure olukorra tõttu. Seiskumise ajal tuli jätkuvalt katta personalikulud, tehase jooksvaid ülalpidamiskulud ning remondikulud, mis mõjutasid EBITDA tulemust negatiivselt.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR tuh EUR Regioon IV kv 2025 IV kv 2024 12k 2025 12k 2024 Euroopa Liit 1 436 1 310 6 699 6 896 Aasia 89 111 161 212 Aafrika 50 49 200 305 Lähis-Ida 55 41 96 139 Teised regioonid 105 1 169 15 KOKKU 1 735 1 512 7 325 7 567

Kinnsvara haldus

Kõrvaltegevusena omab ja haldab Kontsern Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 asuvat endist mööblivabriku kinnistut, millele on kehtestatud detailplaneering elukondliku kinnisvara arendamiseks. Varasemalt omas ja haldas Suur-Jõe 48 kinnistut Nordic Fibreboard AS 100% osalusega tütarettevõte Pärnu Riverside Development OÜ, kuid 30.07.2025 sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS oli ühendavaks ühinguks ning Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemise kuupäev oli 01.06.2025 ning ühinemise tulemusena on Suur-Jõe 48 kinnistu omanikuks ja haldajaks Nordic Fibreboard AS.

Admirali kvartali arendusprojekti projekteerimistööd on lõpetatud. Ehitusload on väljastatud kvartalisisestele teedele ja tehnovõrkudele ning korterelamutele aadressil Admirali 1/3, Admirali 5/7 ja Admirali 9/11 ning olemasoleva büroohoone rekonstrueerimisele aadressil Suur-Jõe 48.

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 31.12.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,3 miljonit eurot (31.12.2024: 8,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku seisuga 31.12.2025 olid 4,86 miljonit eurot (31.12.2024: 4,6 miljonit eurot), milledest kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 1,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 0,4 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 3,7 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2025 (31.12.2024: 0,6 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2025 olid 1,0 miljonit eurot (31.12.2024: 0,6 miljonit eurot). Kontserni põhivarad kokku seisuga 31.12.2025 olid 7,5 miljonit eurot (31.12.2024: 7,0 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2025. aasta 12. kuu jooksul oli negatiivne rahavoog 503 tuhat eurot (2024. aasta 12. kuud negatiivne rahavoog 174 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks oli 2025. aasta 12 kuu jooksul negatiivne rahavoog summas 989 tuhat eurot, mis koosnes 1,367 miljonit investeeringutest põhivarasse ja 161 tuhat eurot investeeringust kinnisvarasse ning 539 tuhat eurot saadi Trigon Property Development AS aktsiate müügist (2024. aasta 12 kuud negatiivne rahavoog 289 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest oli sissetulev rahavoog 2025. aasta 12 kuu jooksul 1,444 miljonit eurot (2024. aasta 12. kuu sissetulev rahavoog 509 tuhat eurot). 2025. aasta 12. kuu netorahavoo tulemuseks oli negatiivne rahavoog summas 49 tuhat eurot (2024. aasta 12 kuud positiivne rahavoog summas 46 tuhat eurot).

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 Raha ja raha ekvivalendid 5 53 7 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 790 571 534 Varud (Lisa 3) 1 034 624 728 Kokku käibevarad 1 829 1 248 1 269 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 2 541 2 380 2 269 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 0 499 491 Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5) 4 952 4 122 4 475 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 1 3 1 Kokku põhivarad 7 494 7 004 7 236 KOKKU VARAD 9 323 8 252 8 505 Võlakohustised (Lisa 8) 2 359 1 111 556 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 553 788 756 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 24 21 21 Kokku lühiajalised kohustised 3 936 1 920 1 333 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 809 2 613 2 659 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 72 94 111 Muud pikaajalised kohustised 44 9 0 Kokku pikaajalised kohustised 925 2 716 2 770 Kokku kohustised 4 861 4 636 4 103 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 850 450 450 Ülekurss 1 600 0 0 Kohustuslik reservkapital 45 45 45 Jaotamata kasum 1 967 3 121 3 907 Kokku omakapital 4 462 3 616 4 402 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 9 323 8 252 8 505

KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE

tuh EUR IV kv 2025 IV kv 2024 12k 2025 12k 2024 Müügitulu (Lisa 13) 1 736 1 514 7 328 7 592 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 742 1 586 6 725 6 820 Brutokasum (-kahjum) (6) (72) 603 772 Turustuskulud (Lisa 15) 241 210 982 935 Üldhalduskulud (Lisa 16) 160 120 502 381 Muud äritulud (Lisa 18) 7 0 19 8 Muud ärikulud (Lisa 18) 66 6 78 11 Ärikahjum (466) (408) (940) (547) Finantstulud (Lisa 19) 1 68 41 8 Finantskulud (Lisa 19) 115 87 255 247 KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST (580) (427) (1 154) (786) ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU (580) (427) (1 154) (786) Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,07) (0,09) (0,14) (0,17) Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,07) (0,09) (0,14) (0,17)

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuh EUR 12k 2025 12k 2024 Äritegevuse rahavood Ärikasum (-kahjum) (940) (547) Korrigeerimised: Kulum (Lisa 5; 6) 520 522 Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) (219) (37) Varude muutus (Lisa 3) (410) 103 Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) 856 32 Äritegevusega genereeritud rahavood (193) 72 Intressimaksed (Lisa 8; 19) (238) (202) Muud finantstulud ja -kulud (Lisa (72) (45) Äritegevuse rahavood kokku (503) (174) Investeerimistegevuse rahavood Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6) (1 367) (178) Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4) (161) (111) Finantsinvesteeringute müük 539 0 Investeerimistegevuse rahavood kokku (989) (289) Finantseerimistegevuse rahavood Aktsiakapitali suurendamine 2 000 0 Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) (223) (211) Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) 930 400 Seotud osapoolelt saadud laenu tagasimaksmine (Lisa 8) (1 230) 0 Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) (24) (22) Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) (9) 342 Finantseerimistegevuse rahavood kokku 1 444 509 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (49) 46 RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES 53 7 RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS 5 53

Andrus Allikoja

Juhatuse liige

Danel Hirbaum

Juhatuse liige



Nordic Fibreboard AS

