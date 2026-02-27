クリックス、ローカライズされたキーボードレイアウト搭載のコミュニケーターを新市場に投入

ロンドン発, Feb. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- クリックス・テクノロジー (Clicks Technology) は本日、コミュニケーション重視のアンドロイド (Android) スマートフォンであるクリックス・コミュニケーター (Clicks Communicator) の言語サポートを拡大し、新たなローカライズキーボードレイアウトを導入し、世界中のより多くのユーザーが利用できるようにすることを発表した。 本発表は、今年初めに予約受付を開始して以来、需要が予想を上回っていることを反映したものであり、自信を持ってコミュニケーションを取り、外出先で行動できるよう支援するために特別に設計された、コミュニケーターの役割を強化するものである。

新たに追加されたキーボードレイアウトは、フランス語 (AZERTY)、ドイツ語 (QWERTZ)、韓国語、アラビア語であり、コミュニケーターは欧州、中東、アジアの顧客により良いサービスを提供できるようになる。

世界中からの強い関心に応え、クリックスは早期予約期間を3月15日まで延長し、これらの市場の顧客が特別価格と特典を利用する機会を設けた。

顧客は、出荷時期が近づいた段階で、好みのキーボードレイアウトとコミュニケーターのカラー、背面カバーを選択する。

クリックスのCEOであるエイドリアン・リー・モウ・チン (Adrian Li Mow Ching) は次のように述べている。「コミュニケーターの予約数は、依然として当社の最も楽観的な予測を上回っています。 世界中のお客さまからの反応は、コミュニケーターが、コミュニケーションと行動を目的として設計された携帯電話という、満たされていないニーズに応えるものだということを、強く示しています。 フランス語 (AZERTY)、ドイツ語 (QWERTZ)、韓国語、アラビア語のキーボードレイアウト対応を追加することで、より広範で多様なユーザー層にコミュニケーター体験をお届けすることができます。」

長期にわたり高速で応答性の高いコミュニケーションを実現するために設計された端末

また、クリックスは本日、コミュニケーターがディメンシティ8300 (Dimensity 8300) (MT8883) を搭載することを公表した。ディメンシティ8300は最新の4nmアーキテクチャであり、高速で応答性の高い体験を提供するとともに、性能に余裕がある。

ドゥームスクロールではなく、行動するためのスマートフォンであるコミュニケーターは、手に取るたびに瞬時に反応するよう設計されており、外出先でもユーザーが行動できるよう支援する。 クリックスは、性能上で十分な余裕を確保しつつ、長期にわたりユーザーの期待に応え続けられる体験を提供するために、MT8883プラットフォームを採用した。

クリックスの最高マーケティング責任者であるジェフ・ガドウェイ (Jeff Gadway) は次のように述べている。「クリックス・コミュニケーターの開発において、あらゆる判断の起点となっているのは、コミュニケーションのために設計されたデバイスでお客さまにお届けしたい体験です。 早期段階での強い需要のおかげで、スムーズなマルチタスク処理、一貫した高応答性、高い効率性を実現し、余裕のある性能を確保している、より先進的なプラットフォームへの移行が可能になりました。」

MT8883プラットフォームでは、アンドロイド20までのソフトウェアサポートと、5年間のセキュリティアップデートが計画されているため、長期にわたるアンドロイドおよびセキュリティアップデートもサポートしている。

価格設定、発売時期

クリックス・コミュニケーターは、スモーク (Smoke)、クローバー (Clover)、オニキス (Onyx) の3色で発売され、特別発売価格は499米ドル (約77,777円) である。 3月15日までに予約購入すると、早期割引価格と優先入手権が確保できる:

クリックス・コミュニケーターは、今年後半に出荷を開始する。

MWC 2026でクリックスと会う

クリックスは3月2日～5日にバルセロナで開催される「モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress)」で、報道陣、クリエイター、パートナーとの面会を予定している。 ブリーフィングや実機デモを希望の報道関係者は、press@clicks.techまで問い合わせされたい。

クリックス・テクノロジーについて

クリックス・テクノロジー (Clicks Technology Ltd) は、専用設計の技術を通じて人々を力づけているモバイル企業である。 2024年にクリックス・キーボードケース (Clicks Keyboard Case) を発売後、アイフォン (iPhone)、グーグル・ピクセル (Google Pixel)、モトローラ・レイザー (Motorola Razr) 向けキーボードを10万台以上出荷し、100カ国以上の顧客を獲得している。 2026年に発表されたクリックス・コミュニケーターとクリックス・パワー・キーボード (Clicks Power Keyboard) は、ノイズを遮断し、移動中でも生産性を高めることを可能にする。 クリックスは、世界で最も有名なモバイルブランドで数十年の経験を持つクリエイターとテクノロジストのチームによって設立され、人々が行動を起こすのを支援する製品作りに情熱を注いでいる。 クリックスの詳細については、clicks.techを参照されたい。

本発表に関する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b67c1e90-3057-4b47-b81b-e3b9553a83aa

本発表に付随する動画は、こちらから視聴可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92250cc1-a9f0-425e-b99b-9ca2e38876a9