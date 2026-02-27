Clicks, 현지화 키보드 레이아웃 도입으로 Communicator 신규 시장 확대





런던, Feb. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clicks Technology가 Clicks Communicator의 언어 지원을 확대한다고 오늘 발표하며, 전 세계 더 많은 사용자를 위해 새로운 현지화 키보드 레이아웃을 도입한다고 밝혔다. 이번 업데이트는 올해 초 예약 접수를 시작한 이후 예상보다 높은 수요를 반영한 것으로, 이동 중에도 자신감 있게 소통하고 즉각적으로 업무를 수행할 수 있도록 설계된 Communicator의 역할을 더욱 강화할 것으로 기대된다.

새로운 키보드 레이아웃에는 프랑스어(AZERTY), 독일어(QWERTZ), 한국어, 아랍어가 포함되며, 이를 통해 Communicator는 유럽, 중동, 아시아 전역의 고객을 보다 효과적으로 지원할 수 있게 된다.

전 세계적인 높은 관심에 대응해 Clicks는 얼리버드 프로모션 기간을 3월 15일까지 연장했으며, 해당 지역 고객들은 특별 가격과 추가 혜택을 누릴 수 있게 됐다.

고객은 제품 배송 시점에 맞춰 선호하는 키보드 레이아웃과 함께 Communicator의 색상 및 후면 커버(back covers)를 선택할 수 있다.

Clicks의 최고경영자(CEO) 아드리안 리 모우 칭(Adrian Li Mow Ching)은 “Communicator 예약은 우리의 가장 낙관적인 예상치를 계속해서 상회하고 있다”며 “전 세계 고객들의 반응은 소통과 즉각적인 실행을 위해 특별히 설계된 휴대전화에 대한 수요가 분명히 존재한다는 강력한 신호”라고 말했다. 그는 이어 “프랑스어(AZERTY), 독일어(QWERTZ), 한국어, 아랍어 키보드 레이아웃을 추가함으로써 보다 폭넓고 다양한 사용자에게 Communicator 경험을 제공할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

시간이 지나도 빠르고 즉각적인 소통을 위해 설계

Clicks는 또한 Communicator가 최신 4나노미터 공정 기반의 Dimensity 8300(MT8883) 프로세서를 탑재할 것이라고 밝혔다. 이 플랫폼은 빠르고 반응성이 뛰어난 사용자 경험을 제공하며, 충분한 성능 여유를 갖추고 있다.

단순한 ‘무한 스크롤’을 위한 스마트폰이 아니라 실행을 위한 스마트폰으로 설계된 Communicator는, 손에 들 때마다 즉각적이고 민첩하게 반응하도록 설계돼 이동 중에도 사용자가 신속히 업무를 처리할 수 있도록 지원한다. Clicks는 장기적으로도 고객 기대에 부합하는 경험을 유지하면서 충분한 성능 확장성을 확보하기 위해 MT8883 플랫폼을 선택했다.

Clicks의 최고마케팅책임자(CMO) 제프 개드웨이(Jeff Gadway)는 “Clicks Communicator를 개발하는 과정에서 모든 결정은 소통을 위해 설계된 기기에서 고객이 어떤 경험을 하길 원하는지에서 출발한다”며 “초기 수요가 예상보다 강하게 나타나면서, 보다 고급 플랫폼으로 업그레이드할 수 있는 기회를 얻었고, 이를 통해 매끄러운 멀티태스킹, 일관된 반응성, 높은 효율성을 확보하면서도 충분한 성능 여유를 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.

MT8883 플랫폼은 또한 장기적인 안드로이드 및 보안 업데이트를 지원하며, Android 20까지의 소프트웨어 업데이트와 5년간의 보안 업데이트가 계획되어 있다.

가격 및 출시 일정

Clicks Communicator는 Smoke, Clover, Onyx 색상으로 출시되며, 특별 출시가 499달러에 판매될 예정이다. 3월 15일 이전에 예약하면 얼리버드 가격과 우선 구매 혜택을 받을 수 있다:

예약금: 예약 목적으로 199달러를 납부하면 얼리버드 가격 399달러가 적용되며,

전액 선결제: 전액 399달러를 선결제하면 추가 후면 커버 2개(100달러 상당)가 함께 제공된다.

Clicks Communicator는 올해 후반부터 순차적으로 배송이 시작될 예정이다.

MWC 2026에서 Clicks 만나기

Clicks는 3월 2일부터 5일까지 바르셀로나에서 열리는 모바일 월드 콩그레스(MWC 2026)에서 언론, 크리에이터, 파트너들과 미팅을 진행할 예정이다. 브리핑이나 제품 체험 데모에 관심 있는 언론 관계자는 press@clicks.tech로 문의하면 된다.

Clicks Technology 소개

Clicks Technology Ltd는 목적에 맞게 설계된 기술을 통해 사람들의 역량을 강화하는 모바일 기업이다. 2024년 Clicks Keyboard Case를 출시한 이후, Clicks는 iPhone, Google Pixel, Motorola Razr용 키보드 10만 개 이상을 출하했으며, 전 세계 100개국 이상의 고객을 확보했다. 2026년에 선보인 Clicks Communicator와 Clicks Power Keyboard는 사용자가 불필요한 방해 요소를 줄이고 이동 중에도 더 많은 일을 해낼 수 있도록 지원한다. 세계적으로 잘 알려진 주요 모바일 브랜드에서 수십 년간 경험을 쌓은 크리에이터와 기술 전문가들로 구성된 팀이 설립한 Clicks는 사람들이 즉각적으로 행동할 수 있도록 돕는 제품 개발에 주력하고 있다. 자세한 내용은 clicks.tech에서 확인할 수 있다.

