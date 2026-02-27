Djupborrning identifierar guldbärande struktur vid Tomingley

PERTH, Australien, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKRY) (”Alkane” eller ”bolaget”) är glada att kunna presentera de senaste prospekteringsresultaten och borrningarna för den underjordiska utvidgningen av befintliga resurser vid Tomingley Gold Operations (Tomingley) i New South Wales.

Programöversikt

Vid provborrningarna vid Tomingley har man undersökt en seismisk reflektor under Roswell-fyndigheten och vid närliggande prospekt som El Paso. Underjordsborrningar vid Roswell, utanför kontrollen av malmhalten, har fokuserat på att öka säkerheten i de uppskattade resurserna.

De underjordiska resurserna vid Roswell (1,3 g/t Au cut off-halt) uppskattas till 5,5 miljoner ton med en halt på 2,6 g/t Au, vilket motsvarar totalt 476 000 uns guld 1 . Ett tidigare prospekteringsborrhål (RWD061) förlängdes till 1 392 meters djup för att korsa en seismisk reflektor som identifierats cirka 400 meter under nuvarande resurser. Under borrningen identifierades den östligt lutande reflektorn som hydrotermiska breccier och ådringar berikade med guld och arsenik.

. Ett tidigare prospekteringsborrhål (RWD061) förlängdes till 1 392 meters djup för att korsa en seismisk reflektor som identifierats cirka 400 meter under nuvarande resurser. Under borrningen identifierades den östligt lutande reflektorn som hydrotermiska breccier och ådringar berikade med guld och arsenik. Ett program för underjordisk borrning i Roswell med inriktning på de antagna resurserna i det västra monzodioritområdet har slutförts. Resultaten för detta program, som testade mittdelen av området med ett nominellt rutnät på 15 m x 20 m, erhölls från de sista 21 borrhålen, totalt 4 019 m. Programmet har bekräftat flera höghaltiga guldzoner inom monzodioriten.

Prospekteringsborrning av 7 diamantkärnborrhål vid El Paso-prospektet och 1 RC-borrhål vid Westray-prospektet. Alla borrningar passerade kvartsådror med guld-arsenikmineralisering, som finns i den lovande Mingelo-vulkaniska stratigrafin.

Analysen i korthet

Roswell seismiskt mål (RWD061): 8,7 m med en halt på 1,15 g/t Au, inklusive 3 m med en halt på 2,78 g/t Au; 0,3 m med en halt på 11,4 g/t Au; 2 m med en halt på 5,90 g/t Au.

Underjordsborrning i den västra monzodioriten vid Roswell: 5,9 m med en halt på 31,0 g/t Au, inklusive 2,1 m med en halt på 78,4 g/t Au (ROSUG657D); 17,4 m med en halt på 4,30 g/t Au, inklusive 2,5 m med en halt på 21,1 g/t Au (ROSUG644D); 3,5 m med en halt på 16,1 g/t Au, inklusive 1,2 m med en halt på 45,1 g/t Au (ROSUG425D); 0,6 m med en halt på 69,2 g/t Au (ROSUG656D).

Prospekteringsborrning i El Paso: 17 m med en halt på 4,02 g/t Au, inklusive 0,5 m med en halt på 77,5 g/t Au (EPD020); 8 m med en halt på 2,10 g/t Au (EPD020).



Alkanes verkställande direktör och koncernchef Nic Earner sade: ”Vår fortsatta prospektering i Tomingley avslöjar både utvidgningar av våra fyndigheter, som förblir öppna på djupet och längs strykningsriktningen, samt nya mineraliseringsområden. Denna borrning visar på en betydande potential för resursutvidgning över hela gruvområdeta, och vi ser fram emot att utforska denna potential, både i närheten av gruvan och regionalt runt Tomingley”.

1 Se ALK:s meddelande daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW Resurs- och reservredovisning för räkenskapsåret 2025”.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Tomingley Gold Operations (TGO)

Alkane Resources Ltd 100 %

Tomingley Gold Mine är ett dagbrott och en underjordisk gruva med en bearbetningsanläggning som kan behandla 1 miljon ton per år och som har varit i drift sedan 2014. Området ligger nära byn Tomingley, cirka 50 kilometer sydväst om Dubbo i Central West New South Wales. Tomingley Gold Operations Pty Ltd är ett helägt dotterbolag till Alkane.

Utvecklingen i Tomingley har baserats på guldfyndigheterna Wyoming One, Wyoming Three, Caloma, Caloma Two och Roswell. Hittills har gruvdriften skett under jord vid fyndigheterna Wyoming One, Caloma, Caloma Two och Roswell. Malmproduktionen i Roswell-gruvan startade i april 2024 (ASX-meddelande 22 april 2024) via ett cirka 3 km långt schakt från Wyoming One-dagbrottet.

Tomingley-fyndigheterna ligger i en tätt veckad sekvens av ordovicium-vulkaniska sediment som har omvandlats till en sammansättning av sericit, karbonat, albit, kvarts, pyrit och arsenopyrite, vilket är typiskt för orogena guldfyndigheter av malmtyp. Mineraliserade vätskor antas ha koncentrerats genom differentiell deformation i och omkring andesitiska vulkaniska bergarter på grund av den reologiska skillnaden mellan vulkaniterna och de omgivande vulkanoklastiska sedimenten. Vulkanernas aktivitet leder ofta till utvecklingen av skjuvningsberoende kvartsådror och brecciafyndigheter inom och intill andesitkropparna. Separat verkar tunna kolhaltiga lerskifferlager ha varit en fokuspunkt för skjuvning och en kemisk fälla för guld.

Sedan gruvdriften under jord inleddes 2018 har omfattande borrningar under jord genomförts för att fastställa malmreserver för utvinning och fortsätta prospekteringen för att fastställa ytterligare resurser. De senaste reserverna och resurserna sammanfattades i ASX-meddelandet den 15 oktober 2025 ”NSW Resurs- och reservredovisning för räkenskapsåret 2025”.

Roswell

Roswells underjordiska resurser (1,3 g/t Au cut off-halt) uppskattas till 5,5 miljoner ton med en halt på 2,6 g/t Au för 476 uns Au (se tabellen med rubriken TGO Mineralresurser per den 30 juni 2025). Det tidigare djupaste prospekteringsborrhålet (RWD061 – ASX-meddelande den 17 november 2022) vid Roswell slutfördes på 1 002 meter. Detta hål förlängdes nyligen med ytterligare 390 meter med HQ3-diamantkärnborrning för att skära igenom en seismisk reflektor som identifierats av de ombearbetade 2D-seismiska undersökningsdata från 2024 (se ASX-meddelande 7 oktober 2024). Denna reflektor, som identifierats i tre 2D-seismiska traverser, lutar ~30o österut med en längd på mer än 5 km och tolkas som en större förkastning eller kanal för uppvällning av guld- och arsenikrika hydrotermiska vätskor till Tomingley-guldsystemet.

Borrhålet skar igenom flera hydrotermala breccior och kvartsådror med en liknande riktning som den seismiska reflektorn, omgivna av en intensiv silifieringszon i vulkanoklastiska metasediment. Synligt guld observerades i en av brecciorna. Reflektorzonen kännetecknades också av zoner med intensiv arsenopyrite-mineralisering i kombination med låga guldhalter, såsom 7 meter med en halt på 0,16 g/t Au och >0,5 % As från 1 176 meter. På fotväggen till den seismiska reflektorn skar borrhålet igenom de nedåtlutande och normala förskjutningarna av Western Monzodiorite (MZD), som också var mineraliserade. Sammanfattningsvis omfattar betydande guldfyndigheter från förlängningen av RWD061 följande:

RWD061 8,7 meter med en halt på 1,15 g/t Au från 1 104,3 meter; inklusive 3 meter med en halt på 2,78 g/t Au från 1 110 meter; och 0,3 meter med en halt på 11,4 g/t Au från 1 208,9 meter (synligt Au); och 2 meter med en halt på 5,90 g/t Au från 1 232 meter (MZD); och 1 meter med en halt på 2,44 g/t Au från 1 291 meter (MZD).

Reflektorn där RWD061 korsades är belägen i metasediment. Som observerats vid Tomingley-fyndigheterna kommer högre guldhalter och bredare skärningspunkter sannolikt att förekomma där mineraliserade strukturer korsar gynnsamma reologiska och kemiska värdlithologier, såsom andesit eller monzodiorit vid Roswell. Ytterligare borrning planeras ovanför och under RWD061 för att undersöka var kanalstrukturen skär andesiten och Western Monzodiorite (MZD). Krökningen i reflektorn, trots att den är belägen i metasediment inom Cotton-formationen, bedöms utgöra en gynnsam strukturell miljö och planeras att undersökas genom borrning.





RWD061 – Subvertikala metasediment med korsande, flackt östsluttande parallella kvarts-arsenopyritådror och breccior (7 m intervall med en halt på 0,16 g/t Au och >0,5 % As från 1 176 m).

En betydande del av Roswells underjordiska antagna resurser (408 000 ton med en halt på 1,9 g/t Au – ASX-meddelande 15 oktober 2025) finns i det västra monzodioritområdet. Ett program med intensiv underjordisk borrning med diamantkärnor riktat mot den mellersta delen av det västra monzodioritområdet inom de antagna resurserna har nyligen slutförts. Borrarbetet kommer att öka tillförlitligheten i mineralresursberäkningen (MRE) och utgöra en grund för omvandling till malmreserver.

Resultat har mottagits från 21 borrhål med totalt 4 019 meter, som riktar sig mot den mellersta delen av monzodioritområdet och förtätar befintliga borrningar med ett rutnät på 15 m × 20 m, i syfte att omvandla resurserna till en indikerad resurs. Borrarbetet fastställde flera breda, höghaltiga guldfyndigheter inom den 30 meter tjocka monzodioriten, särskilt längs dess västra kant. Några av de bästa inkluderar:

ROSUG425D 3,5 meter med en halt på 16,1 g/t Au från 155,8 meter; inklusive 1,2 meter med en halt på 45,1 g/t Au från 158,1 meter. ROSUG576D 0,6 meter med en halt på 20,7 g/t Au från 128,3 meter; och 12,8 meter med en halt på 1,96 g/t Au från 157 meter; inklusive 1 meter med en halt på 14,0 g/t Au från 157 meter. ROSUG647D 10,1 meter med en halt på 3,81 g/t Au från 110,6 meter. ROSUG656D 3,6 meter med en halt på 7,31 g/t Au från 187 meter; inklusive 1 meter med en halt på 24,6 g/t Au från 189,6 meter; och 1,3 meter med en halt på 38,7 g/t Au från 195,6 meter. ROSUG657D 0,5 meter med en halt på 13,5 g/t Au från 151,3 meter; och 3,7 meter med en halt på 3,62 g/t Au från 168,7 meter; och 5,9 meter med en halt på 31,0 g/t Au från 177,9 meter; inklusive 2,1 meter med en halt på 78,4 g/t Au från 177,9 meter.

El Paso och regional prospektering

Den senaste regionala prospekteringen för att identifiera nya potentiella guldfyndigheter utanför Tomingley Gold Operations har omfattat 3 341 meter luftkärnborrning i områden med täckt berggrund, en högupplöst magnetisk drönarundersökning och bergartsprovtagning i områden med berghällar. Analysresultat erhölls från målprospektering som bestod av sju borrhål med roterande borrkrona och diamantborrkärna vid El Paso-prospektet och ett RC-borrhål vid Westray-prospektet.

I El Paso slutfördes totalt 1 964 meter för att testa omfattningen av dacitassocierad guldmineralisering, såsom 32,1 m med 1,65 g/t Au från 66,9 m och 6,1 m med 3,03 g/t från 120,9 m (EPD017 – ASX-meddelande 14 augusti 2025), enligt tolkningen av en måttligt sydöstligt lutande sill. När de flesta hålen inte korsade daciten, granskades tolkningen med hjälp av data från den nya borrningen och omloggningen av tidigare hål. Den nya tolkningen identifierar tre distinkta dacitlavaflöden som sträcker sig i NNO-riktning och lutar nästan vertikalt mot VNV. Ett borrhål (EPD024) planerades även för att testa en förskjutning i daciten nordväst om en betydande nordvästlig förkastning. Borrningen träffade inte daciten. Även om den nuvarande borrningsriktningen inte var optimal för att testa denna nya tolkning, och framtida borrningar nu kommer att påbörjas från väster, påträffades ändå betydande guldmineralisering, inklusive:

EPD020 17 meter med en halt på 4,02 g/t Au från 82 meter; inklusive 3,8 meter med en halt på 14,1 g/t Au från 89 meter; inklusive 0,5 meter med en halt på 77,5 g/t Au från 92,3 meter; och 8 meter med en halt på 2,10 g/t Au från 133 meter. EPD021 9,6 meter med en halt på 0,80 g/t Au från 60 meter; inklusive 1 meter med en halt på 4,41 g/t Au från 64 meter. EPD022 2 meter med en halt på 1,18 g/t Au från 97 meter; och 6 meter med en halt på 0,99 g/t Au från 107 meter.

Tidigare luftkärne- och jordprover identifierade Westray-prospektet som ett multipunktmål för Au-As, beläget i de prospektiva Mingelo-volkaniterna (ASX-meddelande 14 augusti 2025). Prospektet hade inte tidigare testats med RC- eller diamantborrning. Ett RC-borrhål på 194 meter har nyligen färdigställts för att testa den grunda guldmineraliseringen på djupet i färsk bergart, vilket gav betydande resultat:

WSRC001 1 m med en halt på 2,49 g/t Au från 115 meter; och 6 m med en halt på 0,59 g/t Au från 143 meter.

Borrhålet skar igenom ett tjockt paket av vulkanoklastiska metasediment med ett tunt andesitiskt vulkaniskt lager med diffusa peperitkontakter. Cirka 100 meter med blekning och sericitalteration, med varierande mängd kvartsådror och förhöjda halter av guld och arsenik, påträffades från 95 meters djup. Ytterligare prospektering kommer att fokusera på att identifiera en betydande vulkanisk värdbergart (+30 m tjock) som skär igenom denna mineraliserade struktur.

Fortsatt Arbete

Ytprospekteringsborrning vid Tomingley-gruvan har påbörjats med diamantkärneborrning för att testa den underjordiska potentialen vid Wyoming Three-fyndigheten och de norra förlängningarna av huvudsakliga andesitvärdberget vid Caloma.

De senaste betydande guldresultaten från underjordsborrningen i Western Monzodiorite-området har initierat en andra fas av borrning som kommer att testa de övre och nedre delarna av det uppskattade området. Programmet är på gång och beräknas vara klart under tredje kvartalet 2026.

Prospektering i närheten av gruvan har återupptagits med två diamantborrhål för att ytterligare kartlägga mineraliseringen som identifierats vid prospekteringsområdena Tomingley One och Tomingley Two. Ett 1 600 meter djupt diamantkärneborrhål har borrats under Peak Hills epithermala gulddepositioner för att undersöka om en koppar-guld-porfyr finns under den epithermala guldlitokapen.

Fyra diamantkärneborrhål vid Glen Isla är planerade under andra kvartalet 2026 för att testa epithermala guldmål som identifierades i en IP-undersökning 2025. Ytterligare slamroterande diamantkärneborrning vid El Paso är också planerad för att bekräfta den uppdaterade geologiska modellen och för att testa för förlängningar av den kända mineraliseringen, i syfte att definiera prospekteringsmålet.

TGO Mineral Resources

TOMINGLEY GOLD OPERATION MINERALRESURSER (per den 30 juni 2025) MÄTT INDIKERAD ANTAGEN TOTALT Totalt guld FYNDIGHET Ton Halt Ton Halt Ton Halt Ton Halt (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) tusen uns (koz) Öppna brytbara resurser (gräns på 0,40 g/t Au) San Antonio 0 0,0 5 930 1,8 1 389 1,3 7 319 1,7 406 Delsumma 0 0,0 5 930 1,8 1 389 1,3 7 319 1,7 406 Underjordiska resurser (gräns på 1,3 g/t Au) Wyoming One 1033 2,7 636 2,2 104 2,1 1 772 2,5 140 Wyoming Three 46 2,2 24 2,0 20 1,9 90 2,1 6 Caloma One 598 2,2 795 2,1 17 1,5 1 410 2,2 98 Caloma Two 368 2,3 1499 2,3 362 2,0 2 229 2,3 162 Roswell 2 649 2,9 2487 2,6 408 1,9 5544 2,6 476 McLeans 870 2,5 870 2,5 70 Delsumma 4 694 2,7 5 441 2,4 1 781 2,2 11 915 2,5 952 TOTALT 4 694 2,7 11 371 2,1 3 170 1,8 19 234 2,2 1 358

Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning

Dessa mineralresurser omfattar alla malmreserver.

TGO Ore Reserves

TOMINGLEY GOLD OPERATIONS MALMRESERVER (per den 30 juni 2025) BEVISAD SANNOLIKA TOTALT Totalt guld FYNDIGHET Ton Halt Ton Halt Ton Halt (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) tusen uns (koz) Öppna brytbara reserver (gräns på 0,40 g/t Au) San Antonio 0 0,0 4 100 1,6 4 100 1,6 214 Lager 314 1,1 0 0 314 1,1 11 Delsumma 314 1,1 4 100 1,6 4 414 1,6 225 Underjordiska reserver (gräns på 1,3 g/t Au och 1,6 g/t Au för Roswell) Wyoming One 26,4 1,8 1 1,2 27 1,8 2 Caloma One 134,7 1,7 337,4 1,5 472 1,6 24 Caloma Two 38,4 1,5 936,2 1,7 975 1,7 53 Roswell 2 365 2,3 2 109 2,1 4 474 2,2 316 Delsumma 2 564 2,3 3 383 1,9 5 948 2,1 396 TOTALT 2 878 2,1 7 483 1,7 10 362 1,9 621

Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning

Ovanstående tabeller publicerades i ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservredovisning räkenskapsåret 2025”.

Tabell 1 – TOMINGLEY GOLD OPERATIONS BETYDANDE RESULTAT ROSWELL – februari 2026 (>1,3 g/t) Hål-ID Östlig riktning (MGA) Nordlig riktning (MGA) RL (m) Stupning Azimut (rutnät) Totalt djup Intervall från (m) Intervall till (m) Intercept (m) Au (g/t) Malmområde ROSUG416D 613966 6390772 -144 -29 292 186 122,7 134,4 11,7 2,47 inklusive 123,4 126,1 2,7 6,28 och 145,4 146,3 0,9 1,35 ROSUG425D 613966 6390771 -144 -32 277 188,5 119,4 120,8 1,4 5,31 och 127 129,3 2,3 1,89 och 134,4 136,6 2,2 3,35 och 141 142,3 1,3 1,65 och 155,8 159,3 3,5 16,1 inklusive 158,1 159,3 1,2 45,1 ROSUG566D 613966 6390772 -144 -33 291 194,3 130,7 137,9 7,2 1,54 inklusive 132 134 2 3,16 och 147,9 148,9 1 5,90 och 170,1 171,3 1,2 2,40 ROSUG570D 613966 6390772 -144 -30 282 192 123 124,1 1,1 2,78 och 128,9 129,7 0,8 2,24 och 162,8 165 2,2 2,20 ROSUG571D 613966 6390772 -144 -35 282 204 129,1 131,9 2,8 2,97 och 140,2 142,9 2,7 1,68 och 168 169,2 1,2 3,69 ROSUG575D 613966 6390771 -144 -28 278 179,8 155,4 156,9 1,5 2,10 ROSUG576D 613966 6390771 -144 -35 278 194,7 128,3 128,9 0,6 20,7 Western och 135,1 140,7 5,6 1,31 Monzodiorit inklusive 135,1 136,5 1,4 3,55 och 157 169,8 12,8 1,96 inklusive 157 158 1 14,0 ROSUG580D 613966 6390771 -144 -31 270 191,8 122,1 123 0,9 1,18 och 137,2 138 0,8 2,02 och 153,5 155,9 2,4 2,36 ROSUG643D 613966 6390770 -143 2 244 187,6 169,2 171 1,8 4,59 ROSUG644D 613966 6390770 -142 14 257 174 118,2 135,6 17,4 4,30 inklusive 129,5 132 2,5 21,1 och 153,1 154,3 1,2 3,87 ROSUG645D 613966 6390770 -143 -1 243 190,3 175,5 178,1 2,6 5,51 ROSUG646D 613966 6390770 -144 -12 247 183 148,9 150,7 1,8 1,52 och 168 176,7 8,7 1,30 inklusive 168 169 1 3,78 ROSUG647D 613966 6390770 -142 12 271 150 110,2 120,3 10,1 3,81 inklusive 112,9 116,8 3,9 6,30 och 138,6 139,2 0,6 3,02 ROSUG648D 613966 6390770 -142 9. 277 144 111,1 122,6 11,5 2,16 inklusive 111,1 112 0,9 7,75 också 113,9 115,2 1,3 5,76 och 127,1 128,7 1,6 1,49 och 129,7 131 1,3 1,54 ROSUG651D 613966 6390769 -143 -3 253 164,8 147 148 1 2,37 ROSUG652D 613965 6390769 -143 -4 248 177 Ingen signifikant träff (<1,3 g/t Au) ROSUG653D 613966 6390770 -144 -22 241 189 174 178,2 4,2 1,45 inklusive 176,9 178,2 1,3 3,00 ROSUG656D 613966 6390770 -144 -18 242 203,6 161 166 5 1,48 och 187 190,6 3,6 7,31 inklusive 189,6 190,6 1 24,6 och 195,6 196,9 1,3 38,7 inklusive 195,6 196,2 0,6 69,2 ROSUG657D 613966 6390769 -144 -23 254 195 126,2 127,3 1,1 1,87 och 151,3 151,8 0,5 13,5 och 168,7 172,4 3,7 3,62 och 177,9 183,8 5,9 31,0 inklusive 177,9 180 2,1 78,4 ROSUG658D 613965 6390769 -144 -27 246 224,7 148,9 149,9 1 5,53 och 162,8 167 4,2 1,78 Western och 175,3 186 10,7 2,44 Monzodiorit inklusive 184 185 1 16,9 och 195 196 1 1,48 ROSUG670D 614123 6390769 65 -10 256 304,9 246 248 2 2,13 och 256,1 261,7 5,6 1,32 inklusive 260,9 261,7 0,8 3,50 RWD061* 614446 6390759 269 -64 266 1 392,7 1 104,3 1 113 8,7 1,15 inklusive 1 110 1 113 3 2,78 och 1 208,9 1 209,2 0,3 11,4 och 1 232 1 234 2 5,90 och 1 291 1 292 1 2,44

Den verkliga bredden är ungefär 80 % av skärningsbredden. Rapporterade fyndigheter (>1,3 g/t Au) beräknas med hjälp av en bred nedre gräns på 1,0 g/t Au, även om halter som är lägre än detta kan förekomma internt (intern utspädning).

Tabell 2 – TOMINGLEY GOLD-PROJEKTET BETYDANDE GULDRESULTAT – februari 2026 (>0,2 g/t Au) Hål-ID Östlig riktning (MGA) Nordlig riktning (MGA) RL (m) Stupning Azimut (rutnät) Totalt djup Intervall från (m) Intervall till (m) Intercept (m) Au (g/t) Prospekt EPD018 613283 6387782 266 -61 317 309,5 190,3 192 1,7 0,43 och 235 237 2 0,38 och 243 246 3 0,34 EPD019 613373 6387704 266 -63 302 479 Inga signifikanta resultat eller dacit EPD020 613352 6387965 265 -61 320 204,7 66 66,9 0,9 0,24 och 82 99 17 4,02 inklusive 89 92,8 3,8 14,1 inklusive 92,3 92,8 0,5 77,5 och 133 141 8 2,1 El Paso EPD021 613251 6387864 266 -61 338 282,7 60 69,6 9,6 0,8 inklusive 64 65 1 4,41 och 87 89 2 0,83 och 115 116 1 0,61 och 240,2 242,9 2,7 0,56 EPD022 613210 6388044 265 -60 318 135,1 97 99 2 1,18 och 107 113 6 0,99 inklusive 108,2 110 1,8 2,08 EPD023 613309 6388105 265 -61 323 198,7 73 73,7 0,7 1,26 EPD024 613347 6388548 265 -61 274 354 197 200 3 0,28 WSRC001 612158 6382395 265 273 -60 194 115 116 1 2,49 Westray och 143 149 6 0,59

De verkliga bredderna utgör ungefär 50 % av träffens bredd vid El Paso och är okända vid Westray.

Sakkunnig person

Om inget annat anges ovan eller i de refererade tillkännagivandena, baseras informationen i detta meddelande som rör prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver på uppgifter sammanställda av Mr David Meates, MAIG (Exploration Manager NSW). Han har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som behandlas samt för den aktivitet han utför, för att kunna kvalificera sig som en kompetent person enligt definitionen i den australasiska koden för rapportering av prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver (2012 års upplaga). Meates samtycker till att de frågor som baseras på hans information tas med i denna rapport i den form och det sammanhang där de förekommer.

Varning angående framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (tillsammans benämnt framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan avvika väsentligt från de belopp som anges i framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.

Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.

Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.

Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Ansvarsfriskrivning

Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.

Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, verkställande direktör och koncernchef.

OM ALKANE ‐ www.alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKRY

Alkane (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKRY) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och är positionerat för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar är Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en betydande produktionsregion för guld, koppar och antimon.

KONTAKT: NIC EARNER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF, ALKANE RESOURCES LTD, TEL +61 8 9227 5677

INVESTERARE & MEDIA: NATALIE CHAPMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF, TEL +61 418 642 556

BILAGA 1

JORC-koden, 2012 års utgåva – Tabell 1-rapport – Tomingley Gold Project februari 2026

Avsnitt 1 Provtagningstekniker och data

(Kriterierna i detta avsnitt gäller för alla efterföljande avsnitt.)

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Provtagningstekniker







• Provtagningens art och kvalitet (t.ex. skurna kanaler, slumpmässiga bitar eller specifika specialiserade branschstandardverktyg som är lämpliga för de undersökta mineralerna, såsom borrhåls-gammasonder eller handhållna XRF-instrument, etc.). Dessa exempel ska inte tolkas som en begränsning av den breda innebörden av provtagningar. Borrning vid de uppskattade underjordiska resurserna i Roswell Western MZD som en del av gruvutvecklingen utfördes med NQ2-borrhål. Prospekteringsborrning med diamantkärna utfördes med HQ3-borrhål.



DD-provintervaller definierades av platsens geologer under loggning för att respektera geologiska gränser, med hela kärnan provtagen på de intervall som geologen bestämde.



RC- och AC-prov samlas in med ett meters intervall via en cyklon på riggen. Cyklonen rengörs regelbundet för att minimera eventuella föroreningar • Inkludera hänvisning till vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att proverna är representativa samt att alla använda mätverktyg eller system är korrekt kalibrerade. Provtagnings- och QAQC-procedurer utförs med hjälp av Alkane-protokoll enligt bästa branschpraxis. • Aspekter av fastställandet av mineralisering som är väsentliga för den offentliga rapporten. I de fall där arbete enligt ”branschstandard” har utförts skulle detta vara relativt enkelt (t.ex. ”borrning med omvänd cirkulation användes för att erhålla 1 m-prover från vilka 3 kg pulveriserades för att producera en 30 g-laddning för brandanalys”). I andra fall kan det krävas mer förklaring, till exempel när det finns grovt guld som har inneboende provtagningsproblem. Ovanliga råvaror eller mineraliseringstyper (t.ex. undervattensnoduler) kan motivera att detaljerad information offentliggörs. Kärnan lades ut i lämpligt märkta kärnbrickor. En kärnmarkör (kärnblock) placerades i slutet av varje borrgång (nominellt 3 m) och märktes med hålnummer, borrhålsdjup och borrgångens längd. Borrkärnan riktades in och mättes med band och jämfördes med detta borrhålsdjup i enlighet med branschstandarder. Halva kärnan provtas med en automatisk kärnsåg från Corewise.

RC- och AC-borrning – det totala provet (~20–30 kg) levereras via cyklon till en stor plastpåse som sparas för framtida bruk om det behövs. Ett delprov på cirka 1 kg tas från varje plastpåse och sammanställs till ett 3 meter långt provtagningsintervall. Om en stark mineralisering observeras av platsens geolog tas provet istället som ett sista intervall på 1 m.

Guldets halt fastställdes genom en eldprovsfusion av en 50 g-laddning med en AAS-analysfinish.



En multielementanalys gjordes med antingen aqua regia eller fler-syra-digestion, med analysresultat framtagna via ICP-atomemissionsspektrometri eller ICP-masspektrometri. Borrningstekniker Borrtyp (t.ex. kärnborrning, omvänd cirkulation, hammarborrning i öppet hål, roterande luftblåsning, skruvborrning, Bangka, sonisk borrning etc.) och detaljer (t.ex. kärndiameter, trippelrör eller standardrör, djup på diamantsvansar, provtagningsborrkrona eller annan typ, om kärnan är orienterad och i så fall med vilken metod etc.). Borrning med omvänd cirkulation (RC) med 110 mm-stänger och 144 mm-provtagningshammare.



Diamantborrning med tre rör med PQ3/HQ3-kabelborrkrona som producerade orienterade kärnor med en diameter på 83 mm (PQ3) och 61,1 mm (HQ3) (med hjälp av ett Reflex-orienteringsverktyg). I områden med djupt överliggande berg placerades toppen av borrhållen ut med hjälp av slamrotation genom det överliggande berget och provtogs inte. Underjordsborrningarna vid Roswell utfördes med NQ2-borrhål.



Luftkärnborrning (AC) med 89 mm stänger och borrkrona till stopp. Återvinning av borrprover







• Metod för registrering och utvärdering av upptagna kärn- och flisprover och utvärderade resultat. DD - kärnförlust identifierades av borrare och beräknades av geologer vid loggning. Kärnan förlorades endast i saproliten, med cirka ≥95 % återvinning i oxiden.



RC- och AC-provernas kvalitet bedöms av provtagaren genom visuell uppskattning av återvinningen samt om provet är torrt, fuktigt eller vått. Åtgärder som vidtagits för att maximera upptagningen av prover och säkerställa att proverna är representativa. Provkvaliteten loggas kvalitativt.



En RC-rigg med hög kapacitet användes för att samla in torra prover. Borrcyklonen rengörs mellan stångbytena och efter varje hål för att minimera kontaminering mellan hålen.



En AC-rigg med hög kapacitet användes för att maximera penetrationen genom leran till stopp på fast berggrund. Borrcyklonen rengjordes efter varje hål för att minimera kontaminering mellan hålen.



Kärnborrning med tre rör används hela tiden för att maximera upptagning av kärnor vid diamantborrning. Hela NQ2-kärnan provtogs för att säkerställa provtagningens representativitet. • Om det finns ett samband mellan upptagning av prover och kvalitet och om det kan ha uppstått partiskhet/bias i provet på grund av att fint/grovt material har valts in/bort. Det finns inget känt samband mellan upptagning av prover och halt. Loggning







• Huruvida kärn- och flisprover har loggats geologiskt och geotekniskt på en detaljnivå som stöder lämplig uppskattning av mineraltillgångar, gruvstudier och metallurgiska studier. DD – alla kärnor lades ut i kärnbrickor och loggades geologiskt med avseende på egenskaper såsom litologi, vittring, omvandling (typ, karaktär och intensitet), ådring (typ, karaktär och intensitet) och mineralisering (typ, karaktär och volymprocent). En kort geoteknisk logg genomfördes också, där parametrar som kärnåtervinning, RQD, sprickantal samt spricktyp och riktning samlades in.



RC/AC – Varje meters intervall loggas geologiskt för egenskaper såsom litologi, vittring, omvandling (typ, karaktär och intensitet), ådror (typ, karaktär och intensitet) samt mineralisering (typ, karaktär och volymprocent). • Huruvida loggningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur. Kärnfotografering (eller skärningar, kanaler m.m.). Loggningen var mestadels kvalitativ med visuella uppskattningar av de olika egenskaperna. Dessutom samlades data om magnetisk susceptibilitet (kvantitativ) in som ett hjälpmedel vid loggningen.

Alla borrhål loggades geologiskt i Geobank Mobile, följt av validering innan de importerades till Alkanes centrala Geobank-databas.



Alla borrhål loggades av kvalificerade och erfarna geologer. • Den totala längden och procentandelen av de relevanta korsningarna som loggats. Alla borrhål loggades i sin helhet, med undantag för slamrotationsborrning genom det överliggande berget. Tekniker för delprovtagning och provberedning



















• Om kärna finns, om den är skuren eller sågad och om en fjärdedel, hälften eller hela kärnan har tagits. HQ-kärna sågad med halva kärnprover inlämnade för analys. NQ2-kärnan samlades in i sin helhet och skickades för analys. • Om det inte är kärnmaterial, huruvida det är rifflat, rörprovtaget, roterande klyvning etc. och om provet är vått eller torrt. Varje intervall på en meter provtas med spjut och 3 meters samlingsprov samlas in i en calicoprovpåse och skickas till laboratoriet. Om en stark mineralisering observeras av platsens geolog, tas ett individuellt prov från kondelaren på RC-riggen som ett 1 meters intervall i en calicopåse och skickas till laboratoriet i stället för samlingsprov.



Laboratorieberedning – hela provet (~3 kg) torkas och finfördelas i en LM5 (eller motsvarande) till ≥85 % som passerar 75 µm. Massbortfall för alla prover kasseras. Ett prov av massa (±100 g) sparas för framtida referens. • För alla provtyper, provberedningsteknikens art, kvalitet och lämplighet. Proverna levererades till ALS Minerals Laboratory i Orange, New South Wales. Krossad med 70 % <2 mm (ALS-kod CRU-31), delad med riffelsplitter (ALS-kod SPL-21) och pulveriserad 1 000 grm till 85 % <75 um (ALS-kod PUL-32). Krossar och pulveriserare tvättas och QAQC-tester genomförs (ALS-koderna är CRU-QC och PUL-QC). • Förfaranden för kvalitetskontroll antas för alla delprovtagningssteg för att maximera provernas representativitet. Internt QAQC-system finns på plats för att fastställa noggrannhet och precision i analyserna. • Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att provtagningen är representativ för det insamlade materialet i ursprungligt läge, inklusive t.ex. resultat för dubbelprovtagning på fältet/andra halvan av provtagningen. Hela kärnprovet togs för NQ2. Objektiv kärnborrning för HQ med hjälp av en orienteringslinje markerad på kärnan.



Duplicerade RC- och AC-prover samlas in för både sammansatta intervall och omdelade intervall. • Huruvida provstorleken är lämplig för kornstorleken i det material som provtas. Provstorlekarna anses vara lämpliga för kornstorleken hos det material som provtas. Kvalitet på analysdata och laboratorietester







• Analys- och laboratoriemetodernas art, kvalitet och lämplighet och om tekniken anses vara partiell eller komplett. Alla prover analyserades av ALS Minerals.



Guldhalten bestäms med hjälp av en 50 g laddning som smälts vid cirka 1 100 °C med alkaliska flussmedel, inklusive blyoxid. Det resulterande provet löses i kungsvatten och guldet bestäms med flam-AAS.



Andra geokemiska element, DD-kärnprover och AC-prover från botten av hålet uppsluts med nästan totalt blandad syralösning och varje element bestäms med ICP Atomic Emission Spectrometry eller ICP Mass Spectrometry. RC- och AC-proverna uppsluts med kungsvatten med en ICP Atomic Emission Spectrometry för enbart As, Cu, Fe, Ni, P, Pb. • Parametrar som används för att fastställa analysen med hjälp av geofysiska verktyg, spektrometrar, handhållna XRF-instrument etc., inklusive instrumentmärke och -modell, avläsningstider, tillämpade kalibreringsfaktorer och deras härledning etc. Gäller inte denna rapport eller denna fyndighet, eftersom inga geofysiska verktyg, spektrometrar eller handhållna XRF-instrument användes. • Typ av kvalitetskontrollförfaranden som används (t.ex. standarder, blanksteg, duplikat, externa laboratoriekontroller) och huruvida godtagbara nivåer av noggrannhet (dvs. avsaknad av bias) och precision har fastställts. Kommersiellt framställda certifierade referensmaterial (CRM) ingår i 1 av 40 prover. CRM:er är inte identifierbara för laboratoriet.



Fältduplikatprover läggs in i 1 av 40 prover (alternativt till CRM:er).



Laboratoriets QAQC-provtagning omfattar införande av CRM-prover, interna duplikat och screeningtester. Dessa uppgifter rapporteras för varje inlämnat prov.



Underkända standarder leder till att delar av de berörda provpartierna analyseras på nytt.



Tekniker för analys- och laboratorieprocedurer betraktas somtotala]. Verifiering av provtagning och analys











Verifiering av viktiga skärningspunkter av antingen oberoende eller alternativ personal från företaget. Borrdata sammanställdes, jämfördes och granskades av ledande personal. Externa konsulter verifierar inte rutinmässigt data förrän resursberäkningsförfaranden anses nödvändiga Användning av tvillingbundna hål. Tvillinghål har inte använts för denna borrning. Dokumentation av primärdata, rutiner för inmatning av data, verifiering av data, protokoll för datalagring (fysisk och elektronisk). Alla borrdata från Tomingley lagras i en Microsoft SQL-databas av typen ”Datashed”.



Alla primära analysdata erhölls från laboratoriet i form av elektroniska datafiler som importerades till provtagningsdatabasen med verifieringsprocedurer på plats. QAQC-analys genomfördes för varje laboratorierapport.



Digitala kopior av analyscertifikat (COA) lagras i en central databas med regelbunden (daglig) säkerhetskopiering. Originalundersökningsdata lagras på plats.



Data verifierades också vid import till gruvrelaterad programvara. Diskutering av eventuella justeringar av analysdata. Inga analysdata justerades. Placering av datapunkter







Noggrannhet och kvalitet på undersökningar som används för att lokalisera borrhål (toppen av schakt- och borrhålsundersökningar), diken, gruvgångar och andra platser som används vid uppskattning av mineraltillgångar. Underjordiska borrhål anlades genom underjordisk kartläggning. Borrhålen placeras med hjälp av handhållen GPS (noggrannhet ± 2 m) och sedan DGPS-mäts toppen av alla RC- och DD-borrhål noggrant (± 0,1 m) av utbildade inspektörer vid slutförande.



Borrhålen undersöktes under borrningen för att bibehålla borrriktningen. Diamantborrhålen riktningsmäts var sjätte meter i samband med att borrsträngen tas upp, med hjälp av en elektronisk multishot-kamera. Specifikation av rutnätssystemet som användes. GDA94, MGA (Zon 55). Kvalitet och lämplighet av topografisk kontroll. Området är mycket platt. En platsbaserad digital terrängmodell utvecklades från noggrann (± 0,1 m) mätningskontroll av licensierade inspektörer. Topografisk kontroll anses vara tillräcklig. Dataavstånd och distribution







Dataavstånd för rapportering av prospekteringsresultat. Förtätningsborrning i Roswell Western MZD har genomförts enligt ett borrmönster på 10 x 15 meter. Vid de andra målområdena är prospekteringsfasen i ett tidigt skede och dataavstånden varierar, med fokus på att identifiera nya mineraliseringszoner. Om dataavståndet och fördelningen är tillräcklig för att fastställa graden av geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet som är lämplig för de beräkningsmetoder och klassificeringar som tillämpas för mineralresurser och malmreserver. De mineraliseringsområden som testats genom denna borrning klassificeras som antagna utifrån deras datadistribution och finns i samma monzodioritområde. All ny borrning skar igenom den monzodioritiska värdbergarten, och hålens inbördes avstånd och fördelning bedöms vara tillräckliga för att ytterligare förbättra kunskapsunderlaget om denna mineraliseringsdomän inom de uppskattade resurserna.



Övriga resultat avser tidig prospekteringsborrning (rekognoseringsborrning) och är därför glesare placerade för att testa eventuell betydande mineraliserings utbredning i stryk- och stupningsriktning. Om sammansättning av prover har tillämpats. DD – Prover från diamantkärneborrning baseras på geologisk loggning och utgör enkla intervall enligt beskrivningen tidigare i tabellen.



RC – Prover utan synlig mineralisering eller omvandling sammanslås till 3 meters kompositprov, med 1-meters omprovtagning och analys om kompositprovet visar en guldhalt >0,2 g/t. Prover på en meter har företräde framför 3 m sammanställningar i databasen. Orientering av data i förhållande till geologisk struktur



Huruvida provtagningsriktningen ger ett opartiskt urval av möjliga strukturer och i vilken utsträckning detta är känt, med tanke på fyndighetstypen. Vid Roswell lades stor vikt vid att försöka skära mineraliseringen i en så gynnsam vinkel som möjligt, men placeringen av borrorterna är den huvudsakliga faktorn som avgör skärningsvinkeln. De flesta hål är 80 % av den verkliga tjockleken.



Vid andra målområden tyder borrningarna på en i stort sett subvertikal geometri vid de flesta prospekteringsobjekten. Om förhållandet mellan borrningsriktningen och riktningen på viktiga mineraliserade strukturer anses ha medfört en provtagningsbias, bör detta utvärderas och rapporteras om det är väsentligt. Det anses inte att borrriktningen kommer att påverka analysresultaten. Provsäkerhet De åtgärder som vidtagits för att garantera provets säkerhet. Alla prover förpackades i numrerade säckar av kalikotyg, grupperades i större säckar av polyväv och transporterades med bud till laboratoriet i Orange. Provskickningsformulär levererades tillsammans med proverna och skickades även via e-post till laboratoriet. Alla provinlämningar dokumenterades via ALS spårningssystem och alla analyser rapporterades via e-post.



Provmassorna återfördes till platsen och lagrades under en lämplig tidsperiod (minst tre år).



Bolaget har infört protokoll för att säkerställa datasäkerheten. Revisioner eller granskningar Resultaten av eventuella revisioner eller granskningar av provtagningstekniker och data. Bolaget låter inte rutinmässigt externa konsulter verifiera prospekteringsdata förrän resursberäkningsförfaranden anses nödvändiga.

Avsnitt 2 Rapportering av prospekteringsresultat

(Kriterierna i föregående avsnitt gäller även för detta avsnitt.)

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Status för mineralinnehav och markinnehav



Typ, referensnamn/-nummer, plats och ägandeförhållanden, inklusive avtal eller väsentliga frågor med tredje part, t.ex. joint ventures, partnerskap, överordnade royalties, inhemska ägarintressen, tidigare platser, vildmark eller nationalparker och miljöer. De tre gruvlicenserna för Tomingley innehas av Tomingley Gold Operations Pty Ltd (TGO), ett helägt dotterbolag till Alkane Resources Ltd. Roswell-fyndigheten ligger inom ML 1858.



Alla sju prospekteringslicenser (EL5675, EL5942, EL6085, EL6319, EL8676, EL8794 och EL9597) i Tomingley Gold-projektet ägs till 100 % av Alkane. Säkerheten i besittningsrätten vid tidpunkten för rapporteringen tillsammans med eventuella kända hinder för att erhålla en licens för att bedriva verksamhet i området. ML1684 och ML 1821 löper ut den 11 februari 2034. ML 1858 löper ut den 19 juli 2044.



Alla prospekteringslicenser är i gott skick. EL5675 upphör att gälla den 17 januari 2029. EL5942 upphör att gälla den 3 maj 2030. EL6085 upphör att gälla den 20 maj 2030. EL6319 upphör att gälla den 12 oktober 2026. EL8676 upphör att gälla den 27 november 2029. EL8794 upphör att gälla den 20 september 2030. EL9597 upphör att gälla den 22 augusti 2029. Det finns för närvarande inga kända hinder för att erhålla tillstånd att bedriva verksamhet i området. Undersökningar utförda av andra parter Bekräftelse och bedömning av andra parters prospektering. Endast mindre arbeten har utförts av tidigare företag inom EL5675, EL5942 och EL6319 som omfattas av detta tillkännagivande, och många tidigare borrhål trängde inte igenom täcklagret.



Alkane upptäckte och utvecklade Tomingley Gold-verksamheten till 100 %. Geologi Typ av fyndighet, geologisk miljö och typ av mineralisering. Mineraliseringen är kopplad till kvartsådror och alterationer som är koncentrerade till sub-vulkaniska basalt-andesitsills och intilliggande vulkanoklastiska sediment. Fyndigheterna verkar ha bildats till följd av ett reologiskt kontrastförhållande mellan de porfyriska sub-vulkaniska lagergångarna (sill) och de omgivande vulkanoklastiska sedimenten, där lagergångarna uppvisar spröd brottbildning och sedimenten duktil deformation. De har många likheter med väldokumenterade orogena guldavlagringar av lode-typ.



Den geologiska karaktären hos Tomingley- och Peak Hill-fyndigheterna är väl dokumenterad på andra håll. Information om borrhål



En sammanfattning av all information som är väsentlig för förståelsen av prospekteringsresultaten, inklusive en tabell med följande information för alla väsentliga borrhål: östlig och nordlig riktning för borrhålets krage höjd eller RL (Reduced Level – höjd över havet i meter) för borrhålets krage hålets stupning och azimut borrhålets längd och skärningspunktens djup hålets längd.

Se meddelandetexten. Om uteslutandet av denna information motiveras av att informationen inte är väsentlig och detta uteslutande inte försämrar förståelsen av rapporten, ska den kompetenta personen tydligt förklara varför så är fallet. Alla RC- och DD-borrhål har rapporterats i detta meddelande. Metoder för aggregering av data











Vid rapportering av prospekteringsresultat är metoder för viktning, medelvärdesberäkning, trunkering av högsta och/eller lägsta halt (t.ex. borttagning av höga halter) och cut-off-halter vanligtvis väsentliga och bör anges. Prospekteringsresultat rapporteras som guldhalter utan tak, där halterna har beräknats som längdvägda medelvärden. När sammanlagda intervall inkluderar korta segment med höggradiga resultat och längre segment med låggradiga resultat bör den metod som används för denna aggregering anges, och några typiska exempel på sådana aggregeringar bör redovisas i detalj. Rapporterade fyndigheter för prospekteringsborrning beräknas med hjälp av en bred nedre gräns på 0,2 g/t Au och för underjordisk resursborrning vid Roswell med hjälp av en bred nedre gräns på 1,0 g/t Au. Även om lägre kvaliteter än dessa kan förekomma internt (intern utspädning).



Korta intervall med höga halter som har en väsentlig inverkan på den totala skärningen rapporteras som separata (inkluderade) intervall. De antaganden som används för all rapportering av metallekvivalenta värden ska anges tydligt. Inga metallekvivalenter rapporteras. Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och skärningspunktens längd Dessa förhållanden är särskilt viktiga vid rapportering av prospekteringsresultat. Om mineraliseringens geometri i förhållande till borrhålets vinkel är känd, bör dess beskaffenhet rapporteras. Om detta inte är känt och endast längden på borrhålet rapporteras, bör detta tydligt anges (t.ex. ”längd på borrhål, verklig bredd okänd”).

De rapporterade resultaten inkluderar den borrade bredden och en uppskattning av den verkliga bredden.



Vid Roswell är den verkliga bredden ungefär 80 % av den borrade bredden. Merparten av prospekteringsborrningarna är av rekognoscerande karaktär. Hålens längd rapporteras – den verkliga bredden uppskattas till 50 % av hålens längd i El Paso och är okänd i de andra prospekterna i detta tidiga prospekteringsskede. Diagram Lämpliga kartor och sektioner (med skalor) och tabeller över intercept ska inkluderas för varje betydande upptäckt som rapporteras. Dessa ska inkludera, men inte begränsas till, en planvy över borrhålens placering och lämpliga sektionsvyer. Tvärsnitt och planer som visar borrning med 3D-geologisk modellering ingår i detta tillkännagivande för områden med riklig data. Planer som visar geologin med borrkragar med en lämplig sektionsvy för de betydande resultaten vid El Paso-prospektet ingår också. Balanserad rapportering Om en fullständig rapportering av alla prospekteringsresultat inte är möjlig, bör en representativ rapportering av både låga och höga halter och/eller bredder tillämpas för att undvika missvisande rapportering av prospekteringsresultat. En omfattande rapport har upprättats med alla borrhål listade i den bifogade tabellen. Annan väsentlig prospekteringsdata Andra prospekteringsdata, om de är meningsfulla och väsentliga, bör rapporteras, inklusive (men inte begränsat till): geologiska observationer; resultat från geofysiska undersökningar; resultat från geokemiska undersökningar; bulkprover – storlek och behandlingsmetod; metallurgiska testresultat; bulkdensitet, grundvatten, geotekniska egenskaper och bergegenskaper; potentiella skadliga eller förorenande ämnen. Inga andra prospekteringsdata anses vara relevanta för rapporteringen. Fortsatt arbete



Arten och omfattningen av planerat ytterligare arbete (t.ex. tester för laterala förlängningar eller djupförlängningar eller storskalig stegvis borrning). Se meddelandetexten. Ytterligare underjordiska borrningar kommer att genomföras för att förbättra resursklassificeringen från antagen till indikerad vid Roswell. Diagram som tydligt visar områden där utvidgningar är möjliga, inklusive de viktigaste geologiska tolkningarna och framtida borrområden, förutsatt att denna information inte är kommersiellt känslig. Se siffror som ingår i meddelandet.

