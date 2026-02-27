AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoodsi majandusaasta teine kvartal on möödunud jätkuvalt keerulises majanduskeskkonnas, mida iseloomustavad nõrk tarbimine, hinnatundlikkus ning suurenenud kulusurve. Eelkõige on see mõjutanud Grupi tegevust Eestis ja lähiturgudel. Samas on juhtkond jätkanud keskendumist põhitegevustele, kulude kontrollile ning finantsstruktuuri tugevdamisele.

Majandusaasta teises kvartalis ulatus Grupi müügitulu 5,1 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,7 miljoni euro võrra ehk 25%. Käibelangus tulenes peamiselt müügimahtude vähenemisest Eesti ja Soome turul. Kvartali brutokasum oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes aastases võrdluses 43%, mis kajastab madalamat tootmismahtu ja hinnasurvet.

EBITDA teises kvartalis oli 0,2 miljonit eurot, jäädes alla eelmise majandusaasta 0,6 miljoni euro suurusele tasemele. Amortisatsioonikulud püsisid stabiilsed ning ärikasum oli nullilähedane, võrreldes eelmise majandusaasta 0,4 miljoni euro suuruse ärikasumiga. Teise kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise majandusaasta 0,1 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga.

Esimesel poolaastal ulatus Grupi müügitulu 8,7 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga 2,7 miljoni euro võrra ehk 23%. Brutokasum oli kuue kuu lõikes 1,7 miljonit eurot, mis on 34% madalam kui eelmisel majandusaastal. EBITDA kujunes kuue kuu kokkuvõttes -0,1 miljoni euro suuruseks, võrreldes eelmise majandusaasta 0,7 miljoni eurosuuruse positiivse näitajaga. Ärikahjum ulatus 0,3 miljoni euroni ning puhaskahjum 1,5 miljoni euroni, millele avaldasid olulist mõju finantskulude kasv seoses võlakohustuste restruktureerimisega möödunud majandusaastal ja madalam tegevusmaht.

Geograafiliselt jäi Grupi müük valdavalt Ühendkuningriigi turule, kus kuue kuu müügitulu oli 7,7 miljonit eurot, moodustades 87,7% Grupi kogukäibest. Võrreldes eelmise majandusaastaga jäi müük Suurbritannias sisuliselt stabiilseks. Eesti turu müügitulu langes samal perioodil 1,0 miljoni euroni, vähenedes 2,5 miljoni euro võrra ehk enam kui 70%, mis peegeldab selgelt kohaliku Eesti ja meie lähiturgude nõrka tarbimist ja jaesektori survet.

Siseneme kolmandasse kvartalisse jätkuvalt ebakindlates turutingimustes ning tarbimise taastumine ei ole veel nähtav ei Eestis ega lähitrugudel. Sellises keskkonnas on juhtkonna prioriteediks efektiivsuse edasine parandamine, kulubaasi kontroll ning finantskohustuste juhtimine. Samuti jätkatakse juba alustatud tegevusi Grupi kapitalistruktuuri ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tugevdamiseks.


VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE

mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti		2kv 2025/20262024/20252kv 2024/20252023/2024
Müügitulu5,118,86,817,1
Brutokasum1,04,01,73,2
EBITDA0,10,10,6-0,3
EBIT0,0-0,60,4-3,3
EBT-1,47,60,1-4,6
Puhaskasum (-kahjum)-0,77,3-0,1-4,7
Brutomarginaal18,6%21,2%25,0%18,7%
EBITDA marginaal1,1%0,6%10,3%-2,0%
EBIT marginaal-0,4%-3,3%5,9%-19,4%
EBT marginaal-28,0%40,4%1,5%-26,9%
Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal-13,6%39,1%-1,5%-27,3%
Tegevuskulude suhtarv-23,1%24,0%-18,3%-27,1%

BILANSS

mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti		31.12.202530.06.202531.12.202430.06.2024
Netovõlgnevus8,26,213,914,3
Omakapital9,1                         10,52,7                  3,2
Käibekapital0,81,2-9,3-9,2
Varad21,320,223,221,9
Likviidsuskordaja1,21,5x0,40,3x
Omakapitali suhtarv42,8%52,0%11,8%14,6%
Finantsvõimendus47,3%37,0%83,6%81,8%
Võlakordaja0,6x0,5x0,9x0,9x
Netovõlg / EBITDA-12x54,3x35x-42,5x
Omakapitali tootlus104,5%107,0%-173,3%-81,4%
Varade tootlus27,9%34,8%-22,7%-17,9%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '00031.12.202530.06.2025
VARAD  
Raha ja ekvivalendid228305
Nõuded ostjatele ja muud nõuded2 5591 546
Ettemaksed309182
Varud1 6951 656
Käibevara kokku4 7913 689
   
Materiaalne põhivara3 4173 595
Immateriaalne vara13 08412 956
Põhivara kokku16 50116 552
VARAD KOKKU21 29220 240
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad kohustused1 825971
Võlad ja ettemaksed2 1441 563
Lühiajalised kohustused kokku3 9692 534
   
Intressikandvad kohustused6 5755 514
Võlad ja ettemaksed3030
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 4071 421
Sihtfinantseerimine187213
Pikaajalised kohustused kokku8 1997 178
KOHUSTUSED KOKKU12 1689 713
   
Aktsiakapital7 7377 737
Ülekurss14 00714 007
Oma aktsiad-390-390
Kohustuslik reservkapital41851
Realiseerimata kursivahed570451
Jaotamata kasum (kahjum)-13 218-11 327
OMAKAPITAL KOKKU9 12210 528
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU21 29220 240

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '0002 kv 2025/20262 kv  2024/20256 kuud 2025/20266 kuud 2024/2025
Müügitulud5 1086 7938 74011 414
Müüdud kaupade kulu-4 155-5 135-7 067-8 882
Brutokasum9531 6581 6732 532
     
Tegevuskulud-1 001-1 241-2 021-2 149
Müügi- ja turustuskulud-608-791-1 253-1 403
Üldhalduskulud-393-451-768-747
Muud äritulud/-kulud273360
Bioloogiliste varade ümberhindlus0000
Ärikasum (-kahjum)-22419-312382
Finantstulud/-kulud-597-360-1 121-625
Maksustamiseelne kasum (kahjum)-61959-1 433-243
Tulumaks-77-132-90-170
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-696-73-1 522-413
     
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-696-74-1 522-413
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku-696-74-1 522-413
     
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Valuutakursi vahed10119-52
Kokku koondkasum (-kahjum)-695-74-1 403-465
     
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-695-74-1 403-465
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-695-74-1 403-465
     
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,02-0,00-0,04-0,01
     
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,02-0,00-0,03-0,01
     

Kristjan Kotkas                          Timo Pärn
Juhatuse liige                            Juhatuse liige
