AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoodsi majandusaasta teine kvartal on möödunud jätkuvalt keerulises majanduskeskkonnas, mida iseloomustavad nõrk tarbimine, hinnatundlikkus ning suurenenud kulusurve. Eelkõige on see mõjutanud Grupi tegevust Eestis ja lähiturgudel. Samas on juhtkond jätkanud keskendumist põhitegevustele, kulude kontrollile ning finantsstruktuuri tugevdamisele.
Majandusaasta teises kvartalis ulatus Grupi müügitulu 5,1 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,7 miljoni euro võrra ehk 25%. Käibelangus tulenes peamiselt müügimahtude vähenemisest Eesti ja Soome turul. Kvartali brutokasum oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes aastases võrdluses 43%, mis kajastab madalamat tootmismahtu ja hinnasurvet.
EBITDA teises kvartalis oli 0,2 miljonit eurot, jäädes alla eelmise majandusaasta 0,6 miljoni euro suurusele tasemele. Amortisatsioonikulud püsisid stabiilsed ning ärikasum oli nullilähedane, võrreldes eelmise majandusaasta 0,4 miljoni euro suuruse ärikasumiga. Teise kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise majandusaasta 0,1 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga.
Esimesel poolaastal ulatus Grupi müügitulu 8,7 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga 2,7 miljoni euro võrra ehk 23%. Brutokasum oli kuue kuu lõikes 1,7 miljonit eurot, mis on 34% madalam kui eelmisel majandusaastal. EBITDA kujunes kuue kuu kokkuvõttes -0,1 miljoni euro suuruseks, võrreldes eelmise majandusaasta 0,7 miljoni eurosuuruse positiivse näitajaga. Ärikahjum ulatus 0,3 miljoni euroni ning puhaskahjum 1,5 miljoni euroni, millele avaldasid olulist mõju finantskulude kasv seoses võlakohustuste restruktureerimisega möödunud majandusaastal ja madalam tegevusmaht.
Geograafiliselt jäi Grupi müük valdavalt Ühendkuningriigi turule, kus kuue kuu müügitulu oli 7,7 miljonit eurot, moodustades 87,7% Grupi kogukäibest. Võrreldes eelmise majandusaastaga jäi müük Suurbritannias sisuliselt stabiilseks. Eesti turu müügitulu langes samal perioodil 1,0 miljoni euroni, vähenedes 2,5 miljoni euro võrra ehk enam kui 70%, mis peegeldab selgelt kohaliku Eesti ja meie lähiturgude nõrka tarbimist ja jaesektori survet.
Siseneme kolmandasse kvartalisse jätkuvalt ebakindlates turutingimustes ning tarbimise taastumine ei ole veel nähtav ei Eestis ega lähitrugudel. Sellises keskkonnas on juhtkonna prioriteediks efektiivsuse edasine parandamine, kulubaasi kontroll ning finantskohustuste juhtimine. Samuti jätkatakse juba alustatud tegevusi Grupi kapitalistruktuuri ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tugevdamiseks.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
|mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti
|2kv 2025/2026
|2024/2025
|2kv 2024/2025
|2023/2024
|Müügitulu
|5,1
|18,8
|6,8
|17,1
|Brutokasum
|1,0
|4,0
|1,7
|3,2
|EBITDA
|0,1
|0,1
|0,6
|-0,3
|EBIT
|0,0
|-0,6
|0,4
|-3,3
|EBT
|-1,4
|7,6
|0,1
|-4,6
|Puhaskasum (-kahjum)
|-0,7
|7,3
|-0,1
|-4,7
|Brutomarginaal
|18,6%
|21,2%
|25,0%
|18,7%
|EBITDA marginaal
|1,1%
|0,6%
|10,3%
|-2,0%
|EBIT marginaal
|-0,4%
|-3,3%
|5,9%
|-19,4%
|EBT marginaal
|-28,0%
|40,4%
|1,5%
|-26,9%
|Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal
|-13,6%
|39,1%
|-1,5%
|-27,3%
|Tegevuskulude suhtarv
|-23,1%
|24,0%
|-18,3%
|-27,1%
BILANSS
|mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti
|31.12.2025
|30.06.2025
|31.12.2024
|30.06.2024
|Netovõlgnevus
|8,2
|6,2
|13,9
|14,3
|Omakapital
|9,1
|10,5
|2,7
|3,2
|Käibekapital
|0,8
|1,2
|-9,3
|-9,2
|Varad
|21,3
|20,2
|23,2
|21,9
|Likviidsuskordaja
|1,2
|1,5x
|0,4
|0,3x
|Omakapitali suhtarv
|42,8%
|52,0%
|11,8%
|14,6%
|Finantsvõimendus
|47,3%
|37,0%
|83,6%
|81,8%
|Võlakordaja
|0,6x
|0,5x
|0,9x
|0,9x
|Netovõlg / EBITDA
|-12x
|54,3x
|35x
|-42,5x
|Omakapitali tootlus
|104,5%
|107,0%
|-173,3%
|-81,4%
|Varade tootlus
|27,9%
|34,8%
|-22,7%
|-17,9%
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|EUR '000
|31.12.2025
|30.06.2025
|VARAD
|Raha ja ekvivalendid
|228
|305
|Nõuded ostjatele ja muud nõuded
|2 559
|1 546
|Ettemaksed
|309
|182
|Varud
|1 695
|1 656
|Käibevara kokku
|4 791
|3 689
|Materiaalne põhivara
|3 417
|3 595
|Immateriaalne vara
|13 084
|12 956
|Põhivara kokku
|16 501
|16 552
|VARAD KOKKU
|21 292
|20 240
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Intressikandvad kohustused
|1 825
|971
|Võlad ja ettemaksed
|2 144
|1 563
|Lühiajalised kohustused kokku
|3 969
|2 534
|Intressikandvad kohustused
|6 575
|5 514
|Võlad ja ettemaksed
|30
|30
|Edasilükkunud tulumaksukohustus
|1 407
|1 421
|Sihtfinantseerimine
|187
|213
|Pikaajalised kohustused kokku
|8 199
|7 178
|KOHUSTUSED KOKKU
|12 168
|9 713
|Aktsiakapital
|7 737
|7 737
|Ülekurss
|14 007
|14 007
|Oma aktsiad
|-390
|-390
|Kohustuslik reservkapital
|418
|51
|Realiseerimata kursivahed
|570
|451
|Jaotamata kasum (kahjum)
|-13 218
|-11 327
|OMAKAPITAL KOKKU
|9 122
|10 528
|OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
|21 292
|20 240
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
|EUR '000
|2 kv 2025/2026
|2 kv 2024/2025
|6 kuud 2025/2026
|6 kuud 2024/2025
|Müügitulud
|5 108
|6 793
|8 740
|11 414
|Müüdud kaupade kulu
|-4 155
|-5 135
|-7 067
|-8 882
|Brutokasum
|953
|1 658
|1 673
|2 532
|Tegevuskulud
|-1 001
|-1 241
|-2 021
|-2 149
|Müügi- ja turustuskulud
|-608
|-791
|-1 253
|-1 403
|Üldhalduskulud
|-393
|-451
|-768
|-747
|Muud äritulud/-kulud
|27
|3
|36
|0
|Bioloogiliste varade ümberhindlus
|0
|0
|0
|0
|Ärikasum (-kahjum)
|-22
|419
|-312
|382
|Finantstulud/-kulud
|-597
|-360
|-1 121
|-625
|Maksustamiseelne kasum (kahjum)
|-619
|59
|-1 433
|-243
|Tulumaks
|-77
|-132
|-90
|-170
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
|-696
|-73
|-1 522
|-413
|Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|-696
|-74
|-1 522
|-413
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku
|-696
|-74
|-1 522
|-413
|Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
|Valuutakursi vahed
|1
|0
|119
|-52
|Kokku koondkasum (-kahjum)
|-695
|-74
|-1 403
|-465
|Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|-695
|-74
|-1 403
|-465
|Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku
|-695
|-74
|-1 403
|-465
|Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
|-0,02
|-0,00
|-0,04
|-0,01
|Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
|-0,02
|-0,00
|-0,03
|-0,01
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
Manus