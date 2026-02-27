AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoodsi majandusaasta teine kvartal on möödunud jätkuvalt keerulises majanduskeskkonnas, mida iseloomustavad nõrk tarbimine, hinnatundlikkus ning suurenenud kulusurve. Eelkõige on see mõjutanud Grupi tegevust Eestis ja lähiturgudel. Samas on juhtkond jätkanud keskendumist põhitegevustele, kulude kontrollile ning finantsstruktuuri tugevdamisele.

Majandusaasta teises kvartalis ulatus Grupi müügitulu 5,1 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,7 miljoni euro võrra ehk 25%. Käibelangus tulenes peamiselt müügimahtude vähenemisest Eesti ja Soome turul. Kvartali brutokasum oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes aastases võrdluses 43%, mis kajastab madalamat tootmismahtu ja hinnasurvet.

EBITDA teises kvartalis oli 0,2 miljonit eurot, jäädes alla eelmise majandusaasta 0,6 miljoni euro suurusele tasemele. Amortisatsioonikulud püsisid stabiilsed ning ärikasum oli nullilähedane, võrreldes eelmise majandusaasta 0,4 miljoni euro suuruse ärikasumiga. Teise kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise majandusaasta 0,1 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga.

Esimesel poolaastal ulatus Grupi müügitulu 8,7 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga 2,7 miljoni euro võrra ehk 23%. Brutokasum oli kuue kuu lõikes 1,7 miljonit eurot, mis on 34% madalam kui eelmisel majandusaastal. EBITDA kujunes kuue kuu kokkuvõttes -0,1 miljoni euro suuruseks, võrreldes eelmise majandusaasta 0,7 miljoni eurosuuruse positiivse näitajaga. Ärikahjum ulatus 0,3 miljoni euroni ning puhaskahjum 1,5 miljoni euroni, millele avaldasid olulist mõju finantskulude kasv seoses võlakohustuste restruktureerimisega möödunud majandusaastal ja madalam tegevusmaht.

Geograafiliselt jäi Grupi müük valdavalt Ühendkuningriigi turule, kus kuue kuu müügitulu oli 7,7 miljonit eurot, moodustades 87,7% Grupi kogukäibest. Võrreldes eelmise majandusaastaga jäi müük Suurbritannias sisuliselt stabiilseks. Eesti turu müügitulu langes samal perioodil 1,0 miljoni euroni, vähenedes 2,5 miljoni euro võrra ehk enam kui 70%, mis peegeldab selgelt kohaliku Eesti ja meie lähiturgude nõrka tarbimist ja jaesektori survet.

Siseneme kolmandasse kvartalisse jätkuvalt ebakindlates turutingimustes ning tarbimise taastumine ei ole veel nähtav ei Eestis ega lähitrugudel. Sellises keskkonnas on juhtkonna prioriteediks efektiivsuse edasine parandamine, kulubaasi kontroll ning finantskohustuste juhtimine. Samuti jätkatakse juba alustatud tegevusi Grupi kapitalistruktuuri ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tugevdamiseks.





VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR

v.a kui on näidatud teisiti 2kv 2025/2026 2024/2025 2kv 2024/2025 2023/2024 Müügitulu 5,1 18,8 6,8 17,1 Brutokasum 1,0 4,0 1,7 3,2 EBITDA 0,1 0,1 0,6 -0,3 EBIT 0,0 -0,6 0,4 -3,3 EBT -1,4 7,6 0,1 -4,6 Puhaskasum (-kahjum) -0,7 7,3 -0,1 -4,7 Brutomarginaal 18,6% 21,2% 25,0% 18,7% EBITDA marginaal 1,1% 0,6% 10,3% -2,0% EBIT marginaal -0,4% -3,3% 5,9% -19,4% EBT marginaal -28,0% 40,4% 1,5% -26,9% Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal -13,6% 39,1% -1,5% -27,3% Tegevuskulude suhtarv -23,1% 24,0% -18,3% -27,1%

BILANSS

mln EUR

v.a kui on näidatud teisiti 31.12.2025 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 Netovõlgnevus 8,2 6,2 13,9 14,3 Omakapital 9,1 10,5 2,7 3,2 Käibekapital 0,8 1,2 -9,3 -9,2 Varad 21,3 20,2 23,2 21,9 Likviidsuskordaja 1,2 1,5x 0,4 0,3x Omakapitali suhtarv 42,8% 52,0% 11,8% 14,6% Finantsvõimendus 47,3% 37,0% 83,6% 81,8% Võlakordaja 0,6x 0,5x 0,9x 0,9x Netovõlg / EBITDA -12x 54,3x 35x -42,5x Omakapitali tootlus 104,5% 107,0% -173,3% -81,4% Varade tootlus 27,9% 34,8% -22,7% -17,9%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000 31.12.2025 30.06.2025 VARAD Raha ja ekvivalendid 228 305 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 2 559 1 546 Ettemaksed 309 182 Varud 1 695 1 656 Käibevara kokku 4 791 3 689 Materiaalne põhivara 3 417 3 595 Immateriaalne vara 13 084 12 956 Põhivara kokku 16 501 16 552 VARAD KOKKU 21 292 20 240 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 1 825 971 Võlad ja ettemaksed 2 144 1 563 Lühiajalised kohustused kokku 3 969 2 534 Intressikandvad kohustused 6 575 5 514 Võlad ja ettemaksed 30 30 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 407 1 421 Sihtfinantseerimine 187 213 Pikaajalised kohustused kokku 8 199 7 178 KOHUSTUSED KOKKU 12 168 9 713 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 418 51 Realiseerimata kursivahed 570 451 Jaotamata kasum (kahjum) -13 218 -11 327 OMAKAPITAL KOKKU 9 122 10 528 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 21 292 20 240

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000 2 kv 2025/2026 2 kv 2024/2025 6 kuud 2025/2026 6 kuud 2024/2025 Müügitulud 5 108 6 793 8 740 11 414 Müüdud kaupade kulu -4 155 -5 135 -7 067 -8 882 Brutokasum 953 1 658 1 673 2 532 Tegevuskulud -1 001 -1 241 -2 021 -2 149 Müügi- ja turustuskulud -608 -791 -1 253 -1 403 Üldhalduskulud -393 -451 -768 -747 Muud äritulud/-kulud 27 3 36 0 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 0 0 0 Ärikasum (-kahjum) -22 419 -312 382 Finantstulud/-kulud -597 -360 -1 121 -625 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -619 59 -1 433 -243 Tulumaks -77 -132 -90 -170 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -696 -73 -1 522 -413 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -696 -74 -1 522 -413 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -696 -74 -1 522 -413 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 1 0 119 -52 Kokku koondkasum (-kahjum) -695 -74 -1 403 -465 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -695 -74 -1 403 -465 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -695 -74 -1 403 -465 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,00 -0,04 -0,01 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,00 -0,03 -0,01

Kristjan Kotkas Timo Pärn

Juhatuse liige Juhatuse liige

