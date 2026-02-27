„Utenos trikotažas“ augino pajamas ir atkūrė pelningumą

SBA grupės tekstilės bendrovė „Utenos trikotažas“ 2025 m. grįžo į pelningą veiklą ir uždirbo 60 tūkst. eurų pelno prieš apmokestinimą, kai 2024 m. buvo patyrusi 3,46 mln. eurų nuostolį.
Pagrindinis veiklos segmentas – užsakomųjų trikotažo gaminių gamyba – augo sparčiausiai. Šio segmento pardavimai padidėjo 51,1% iki 19,5 mln. eurų. Bendrovės vystomo aprangos prekių ženklo UTENOS pardavimai augo 3,2% ir pasiekė 2,4 mln. eurų.
„Orientuojamės į sudėtingų, inovatyvių ir funkcinių gaminių bei pažangių tekstilės technologijų vystymą ir gamybą globaliai pripažintiems, stipriems ir rinkoje įsitvirtinusiems prekių ženklams. Tarp prioritetinių krypčių – ir aukštos kokybės vilnos gaminiai, kuriuose sujungiame ilgametę kompetenciją su moderniais technologiniais sprendimais“, – teigia „Utenos trikotažo“ vadovė Nomeda Kaučikienė.
Ji taip pat pažymi, kad 2025 m. pradėta kryptinga nuosavo prekės ženklo UTENOS transformacija.
„Peržiūrime asortimentą, atnaujiname parduotuves ir stipriname bendradarbiavimą su Lietuvos mados dizaineriais. Sąmoningai investuojame į lietuvišką madą, sujungdami ilgametę trikotažo meistrystę su dizainerių kūryba ir modernia mažmeninės prekybos patirtimi“, – priduria Nomeda Kaučikienė.
„Utenos trikotažo“ įmonių grupė per 12 mėnesių realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 22,9 mln. eurų – tai 28,7% daugiau nei 2024 m., kai pardavimai siekė 17,8 mln. eurų.
Restruktūrizavimo planas davė apčiuopiamų rezultatų
„Pasibaigę 2025-ieji tapo atspirties metais, kai nuosekliai įgyvendinamas restruktūrizavimo planas davė apčiuopiamų rezultatų. Per metus optimizavome veiklos struktūrą, konsolidavome išteklius ir sumažinome įsipareigojimus“, – tvirtina N. Kaučikienė.
Pernai užbaigtas AB „Utenoswear“ prijungimas prie AB „Utenos trikotažas“ ir Ukrainos bendrovės „Mrija“ kontrolinio akcijų paketo pardavimas, o ilgą laiką nuostolingai veikusi antrinė „Utenos trikotažo“ siuvimo įmonė AB „Šatrija“ 2025 m. pradėjo bankroto procesą. Šie sprendimai leido sutelkti dėmesį į pagrindinę bendrovės veiklą – aukštesnės pridėtinės vertės trikotažo gaminių vystymą ir gamybą.
Bendrovės ir Grupės finansiniams rezultatams neigiamos įtakos turėjo vienkartinis, su „Šatrija“ susijęs 1 mln. eurų finansinio turto nurašymas. Nevertinant šio finansinio turto nurašymo, Bendrovės ir Grupės pelnas prieš apmokestinimą būtų atitinkamai lygus 1,07 mln. eurų ir 0,53 mln. eurų.
Apie bendrovę
„Utenos trikotažas“ yra viena didžiausių ir tvariausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys – inovatyvių medžiagų kūrimas ir drabužių gamyba pažangiems tarptautiniams prekių ženklams, taip pat nuosavo drabužių prekės ženklo UTENOS vystymas. „Utenos Trikotažas“ yra SBA grupės dalis.
