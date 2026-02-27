FEMSA anuncia fecha de Asambleas de Accionistas y propuesta de pago de dividendo

MONTERREY, México, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia que celebrará su Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, así como una Asamblea Extraordinaria de Accionistas el día 27 de marzo de 2026 en Monterrey, Nuevo León, México (las “Asambleas de Accionistas”). La convocatoria estará disponible en el siguiente link, en los próximos días: https://femsa.gcs-web.com/es/shareholder-meeting-information.

El detalle de las propuestas para cada punto del orden del día de las Asambleas de Accionistas, así como, las personas nominadas para ser miembros del Consejo de Administración de FEMSA y sus comités, estarán disponibles en el sitio web de FEMSA: https://femsa.gcs-web.com/es/shareholder-meeting-information.

Asimismo, el Consejo de Administración de FEMSA ha propuesto someter a la aprobación de la Asamblea de Accionistas las siguientes propuestas de dividendo: (i) incrementar nuestro dividendo ordinario por unidad en 3.7% respecto a 2025, en línea con la inflación en México, mediante la entrega de cuatro pagos trimestrales, cada uno de Ps. 0.9900 por unidad FEMSAUB y Ps. 1.1880 por unidad FEMSAUBD (Ps. 11.88 por ADS); y (ii) pagar un dividendo adicional en cuatro pagos trimestrales, cada uno de Ps. 1.679125 por unidad FEMSAUB y Ps. 2.014925 por unidad FEMSAUBD (Ps. 20.14925 por ADS), a ser entregados a partir del mes de abril de 2026.

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.

Contacto para Inversionistas

(52) 818-328-6000

investor@femsa.com.mx

femsa.gcs-web.com

Contacto para Medios

(52) 555-249-6843

comunicacion@femsa.com.mx

femsa.com