AS Silvano Fashion Group 2025.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2025. aasta 12 kuu (võrrelduna 2024. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Muutus Müügitulu 55 466 58 070 -4,5% Brutokasum 29 262 34 278 -14,6% Ärikasum 10 435 17 248 -39,5% EBITDA 13 878 20 316 -31,7% Aruandeperioodi puhaskasum 10 034 13 673 -26,6% Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 9 229 12 366 -25,4% Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,26 0,34 -23,5% Äritegevuse rahavoog perioodil 8 170 10 092 -19,0%





tuhandetes eurodes 31.12.2025 31.12.2024 Muutus Varad kokku 93 847 84 489 11,1% Käibevarad kokku 79 659 70 871 12,4% Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 76 768 65 993 16,3% Raha ja raha ekvivalendid 6 639 7 683 -13,6% Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 38 311 32 007 19,7%





Rentaablusanalüüs, % 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Muutus Brutokasum 52,8 59,0 -10,5% Ärikasum 18,8 29,7 -36,7% EBITDA 25,0 35,0 -28,6% Puhaskasum 18,1 23,5 -23,0% Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 16,6 21,3 -22,1%





Finantssuhtarvud, % 31.12.2025 31.12.2024 Muutus ROA 10,0 15,8 -36,7% ROE 12,5 20,6 -39,3% Hinna/ kasumi suhe 4,9 3,0 63,3% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 8,6 6,6 30,3% Likviidsuskordaja 5,2 4,0 30,0%



Majandustulemused

Kontserni 2025. aasta 12 kuu käive moodustas 55 466 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 13,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2025. aasta 12 kuu brutokasum oli 29 262 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 14,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 12 kuu jooksul 10,5% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 10,1% võrra.

2025. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 39,5% ja ulatus 10 435 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 17 248 tuhat eurot. 2025. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 18,8% võrreldes 29,7%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 31,7% ja moodustas 2025. aasta 12 kuuga 13 878 tuhat eurot, mis tähendab 25,0% rentaablust (20 316 tuhat eurot ja 35,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 12 kuuga 9 229 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 12 366 tuhat eurot 2024. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 12 kuuga 16,6% võrreldes puhaskasumiga 21,3%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 93 847 tuhande euroni, suurenedes 11,1% võrreldes 31. detsembriga 2024.

Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 123 tuhande euro võrra ja moodustasid 2025. aasta 31. detsembri seisuga 1 329 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 2 932 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 31 237 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 10 775 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 31. detsembri seisuga 76 768 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta 12 kuuga 1 414 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2025. aasta 12 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 805 tuhat eurot, 942 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2025. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 1 639 töötajat, neist 552 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2025. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 15 799 tuhat eurot (14 155 tuhat eurot 2024.aasta 12 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 939 tuhat eurot.





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.12.2025 31.12.2024 Auditeerimata Auditeeritud VARAD Käibevara Raha ja rahalähendid 2 6 639 7 683 Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 2 38 311 32 007 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 1 329 1 206 Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 2 106 1 603 Muud varad 37 67 Varud 4 31 237 28 305 Käibevara kokku 79 659 70 871 Põhivara Pikaajalised nõuded 313 271 Investeeringud sidusettevõtetesse 97 92 Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse 221 208 Edasilükkunud tulumaksuvara 3 656 3 347 Immateriaalne põhivara 658 649 Kinnisvarainvesteeringud 859 837 Materiaalne põhivara 5 8 384 8 214 Põhivara kokku 14 188 13 618 VARAD KOKKU 93 847 84 489 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised rendikohustused 2 519 2 252 Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 5 506 7 031 Maksukohustised 1 267 1 423 Lühiajalised kohustused kokku 9 292 10 706 Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustis 0 715 Pikaajalised rendikohustused 3 389 3 694 Pikaajalised eraldised 45 43 Pikaajalised kohustused kokku 3 434 4 452 Kohustused kokku 12 726 15 158 Omakapital Aktsiakapital 7 3 600 3 600 Ülekurss 4 967 4 967 Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306 Realiseerimata kursivahed -18 949 -20 495 Jaotamata kasum 85 844 76 615 Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 76 768 65 993 Vähemusosalus 4 353 3 338 Omakapital kokku 81 121 69 331 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 93 847 84 489

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal 2025 IV kvartal

2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeeritud Kliendilepingutest saadav tulu 9 11 087 11 581 55 466 58 070 Müüdud toodangu kulu -6 055 -4 535 -26 204 -23 792 Brutokasum 5 032 7 046 29 262 34 278 Turustuskulud -3 433 -2 637 -13 094 -11 360 Üldhalduskulud -1 635 -1 441 -5 635 -4 981 Muud äritulud 391 91 651 269 Muud ärikulud -178 -263 -749 -958 Ärikasum 177 2 796 10 435 17 248 Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest 404 -458 1 141 -873 Muud finantstu/(kulu) 147 455 494 856 Finantstulud kokku 551 -3 1 635 -17 Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil

3

-2

-10

14 Kasum enne tulumaksu 731 2 791 12 060 17 245 Tulumaksukulu

318

177

-2 026

-3 572 Aruandeperioodi kasum 1 049 2 968 10 034 13 673 Sealhulgas: Emaettevõte omanike osa 948 2 655 9 229 12 366 Vähemusosaluse osa 101 313 805 1 307 Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8





0,03





0,07





0,26





0,34 Konsolideeritud koondkasumiaruanne tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal

2025 IV kvartal

2024 12 kuud

2025 12 kuud 2024 Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeeritud Aruandeperioodi kasum 1 049 2 968 10 034 13 673 Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele

1 301

-445

1 756

-602 Aruandeperioodi muu koondkasum

1 301

-445

1 756

-602 Perioodi koondkasum (kahjum) kokku

2 350

2 523

11 790

13 071 Sealhulgas: Emaettevõtte omanike osa 2 096 2 252 10 775 11 873 Vähemusosaluse osa 254 271 1 015 1 198

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Auditeerimata Auditeeritud Rahavood äritegevusest Aruandeaasta kasum 10 034 13 673 Korrigeerimised: Põhivara kulum 3 443 3 068 Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt 10 -14 Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 61 7 Finantstulud/-kulud kokku -1 635 17 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 23 -18 Varude eraldis 1 732 91 Tulumaksukulu 2 026 3 572 Varude muutus -2 034 -5 598 Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes -295 -356 Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades -2 217 526 Tasutud intressid -7 -54 Makstud tulumaks -2 971 -4 822 Rahavood äritegevusest kokku 8 170 10 092 Rahavood investeerimistegevusest Saadud intressid 1 335 1 391 Saadud dividendid 12 8 Muude finantsinvesteeringute soetus -62 530 -62 500 Muude finantsinvesteeringute tulu 56 330 30 700 Materiaalse põhivara müük -58 22 Väljaantud laenud -11 0 Antud laenude tagasimaksed 11 29 Materiaalse põhivara soetamine -805 -942 Immateriaalse põhivara soetamine -60 -147 Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 776 -31 439 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 500 4 000 Laenude tagasimaksed -500 -4 000 Rendikohustiste põhiosamaksed -2 553 -2 318 Rendikohustistelt tasutud intress -900 -739 Makstud dividendid 0 -603 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -3 453 -3 660 Raha ja rahalähendite muutus -1 059 -25 007 Raha ja rahalähendid perioodi alguses 2 7 683 32 878 Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju 654 -23 Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele 2 -639 -165 Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 6 639 7 683

