AS Silvano Fashion Group 2025.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2025. aasta 12 kuu (võrrelduna 2024. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes12 kuud 202512 kuud 2024Muutus
Müügitulu55 46658 070-4,5%
Brutokasum29 26234 278-14,6%
Ärikasum10 43517 248-39,5%
EBITDA13 87820 316-31,7%
Aruandeperioodi puhaskasum10 03413 673-26,6%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa9 22912 366-25,4%
Kasum aktsia kohta (eurodes)0,260,34-23,5%
Äritegevuse rahavoog perioodil8 17010 092-19,0%


tuhandetes eurodes31.12.202531.12.2024Muutus
Varad kokku93 84784 48911,1%
Käibevarad kokku79 65970 87112,4%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa76 76865 99316,3%
Raha ja raha ekvivalendid6 6397 683-13,6%
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu38 31132 00719,7%


Rentaablusanalüüs, %12 kuud 202512 kuud 2024Muutus
Brutokasum52,859,0-10,5%
Ärikasum18,829,7-36,7%
EBITDA25,035,0-28,6%
Puhaskasum18,123,5-23,0%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa16,621,3-22,1%


Finantssuhtarvud, %31.12.202531.12.2024Muutus
ROA10,015,8-36,7%
ROE12,520,6-39,3%
Hinna/ kasumi suhe4,93,063,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja8,66,630,3%
Likviidsuskordaja5,24,030,0%


Majandustulemused

Kontserni 2025. aasta 12 kuu käive moodustas 55 466 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  4,5% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 13,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2025. aasta 12 kuu brutokasum oli 29 262 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 14,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 12 kuu jooksul 10,5% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 10,1% võrra.

2025. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 39,5% ja ulatus 10 435 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta        12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 17 248 tuhat eurot. 2025. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 18,8% võrreldes 29,7%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 31,7% ja moodustas 2025. aasta 12 kuuga 13 878 tuhat eurot, mis tähendab 25,0% rentaablust (20 316 tuhat eurot ja 35,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 12 kuuga 9 229 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 12 366 tuhat eurot 2024. aasta 12 kuuga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 12 kuuga 16,6% võrreldes puhaskasumiga 21,3%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 93 847 tuhande euroni, suurenedes 11,1% võrreldes 31. detsembriga 2024.

Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 123 tuhande euro võrra ja moodustasid  2025. aasta 31. detsembri seisuga 1 329 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 2 932 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 31 237 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 10 775 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 31. detsembri seisuga 76 768 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta 12 kuuga 1 414 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2025. aasta 12 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 805 tuhat eurot, 942 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2025. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 1 639 töötajat, neist 552 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2025. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 15 799 tuhat eurot (14 155 tuhat eurot 2024.aasta 12 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 939 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodesLisad31.12.202531.12.2024
  AuditeerimataAuditeeritud
VARAD   
Käibevara   
Raha ja rahalähendid26 6397 683
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu238 31132 007
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded31 329              1 206              
Ettemaksed ja muud maksunõuded32 1061 603
Muud varad 3767
Varud431 23728 305
Käibevara kokku 79 65970 871
    
Põhivara   
Pikaajalised nõuded 313271
Investeeringud sidusettevõtetesse 9792
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse 221208
Edasilükkunud tulumaksuvara 3 6563 347
Immateriaalne põhivara 658649
Kinnisvarainvesteeringud 859837
Materiaalne põhivara58 3848 214
Põhivara kokku 14 18813 618
VARAD KOKKU 93 84784 489
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Lühiajalised rendikohustused 2 5192 252
Võlad tarnijatele ja muud võlad                                      65 5067 031
Maksukohustised 1 2671 423
Lühiajalised kohustused kokku 9 29210 706
    
Pikaajalised kohustused   
Edasilükkunud tulumaksukohustis 0715
Pikaajalised rendikohustused 3 3893 694
Pikaajalised eraldised 4543
Pikaajalised kohustused kokku 3 4344 452
Kohustused kokku 12 72615 158
    
Omakapital   
Aktsiakapital73 6003 600
Ülekurss 4 9674 967
Kohustuslik reservkapital 1 3061 306
Realiseerimata kursivahed -18 949-20 495
Jaotamata kasum 85 84476 615
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 76 76865 993
Vähemusosalus 4 3533 338
Omakapital kokku 81 12169 331
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 93 847 84 489

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesLisadIV kvartal 2025IV kvartal
2024		12 kuud 202512 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeerimataAuditeerimataAuditeeritud
Kliendilepingutest saadav tulu911 08711 58155 46658 070
Müüdud toodangu kulu -6 055-4 535-26 204-23 792
Brutokasum 5 0327 04629 26234 278
      
Turustuskulud -3 433-2 637-13 094-11 360
Üldhalduskulud -1 635-1 441-5 635-4 981
Muud äritulud 39191651269
Muud ärikulud -178-263-749-958
Ärikasum 1772 79610 43517 248
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest 404-4581 141-873
Muud finantstu/(kulu) 147455494856
Finantstulud kokku 551-31 635-17
      
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil 
3
-2
-10
14
Kasum enne tulumaksu7312 79112 06017 245
Tulumaksukulu 
318
177
-2 026
-3 572
      
Aruandeperioodi kasum 1 0492 96810 03413 673
Sealhulgas:     
   Emaettevõte omanike osa 9482 6559 22912 366
   Vähemusosaluse osa 1013138051 307
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)8


0,03


0,07


0,26


0,34
  Konsolideeritud koondkasumiaruanne     
      
tuhandetes eurodesLisadIV kvartal
2025		IV kvartal
2024		12 kuud
2025		12 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeerimataAuditeerimataAuditeeritud
      
Aruandeperioodi kasum  1 0492 96810 03413 673
      
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:     
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele 
1 301
-445
1 756
-602
Aruandeperioodi muu koondkasum  
1 301
-445
1 756
-602
      
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku 
2 350
2 523
11 790
13 071
Sealhulgas:     
   Emaettevõtte omanike osa 2 0962 25210 77511 873
   Vähemusosaluse osa 2542711 0151 198
        

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodesLisad12 kuud 202512 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeeritud
Rahavood äritegevusest   
Aruandeaasta kasum 10 03413 673
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum 3 4433 068
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt 10-14
  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 617
  Finantstulud/-kulud kokku -1 63517
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 23-18
  Varude eraldis 1 73291
  Tulumaksukulu 2 0263 572
Varude muutus -2 034-5 598
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes -295-356
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades -2 217526
Tasutud intressid -7-54
Makstud tulumaks -2 971-4 822
Rahavood äritegevusest kokku 8 17010 092
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 1 3351 391
Saadud dividendid 128
Muude finantsinvesteeringute soetus -62 530-62 500
Muude finantsinvesteeringute tulu 56 33030 700
Materiaalse põhivara müük -5822
Väljaantud laenud -110
Antud laenude tagasimaksed 1129
Materiaalse põhivara soetamine -805-942
Immateriaalse põhivara soetamine -60-147
Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 776-31 439
    
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenud 5004 000
Laenude tagasimaksed -500-4 000
Rendikohustiste põhiosamaksed -2 553-2 318
Rendikohustistelt tasutud intress -900-739
Makstud dividendid 0-603
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -3 453-3 660
    
Raha ja rahalähendite muutus -1 059-25 007
    
Raha ja rahalähendid perioodi alguses27 68332 878
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju 654 -23 
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele2-639-165
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 6 6397 683

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

