AS Silvano Fashion Group 2025.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2025. aasta 12 kuu (võrrelduna 2024. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
|tuhandetes eurodes
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Muutus
|Müügitulu
|55 466
|58 070
|-4,5%
|Brutokasum
|29 262
|34 278
|-14,6%
|Ärikasum
|10 435
|17 248
|-39,5%
|EBITDA
|13 878
|20 316
|-31,7%
|Aruandeperioodi puhaskasum
|10 034
|13 673
|-26,6%
|Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa
|9 229
|12 366
|-25,4%
|Kasum aktsia kohta (eurodes)
|0,26
|0,34
|-23,5%
|Äritegevuse rahavoog perioodil
|8 170
|10 092
|-19,0%
|tuhandetes eurodes
|31.12.2025
|31.12.2024
|Muutus
|Varad kokku
|93 847
|84 489
|11,1%
|Käibevarad kokku
|79 659
|70 871
|12,4%
|Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa
|76 768
|65 993
|16,3%
|Raha ja raha ekvivalendid
|6 639
|7 683
|-13,6%
|Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu
|38 311
|32 007
|19,7%
|Rentaablusanalüüs, %
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Muutus
|Brutokasum
|52,8
|59,0
|-10,5%
|Ärikasum
|18,8
|29,7
|-36,7%
|EBITDA
|25,0
|35,0
|-28,6%
|Puhaskasum
|18,1
|23,5
|-23,0%
|Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa
|16,6
|21,3
|-22,1%
|Finantssuhtarvud, %
|31.12.2025
|31.12.2024
|Muutus
|ROA
|10,0
|15,8
|-36,7%
|ROE
|12,5
|20,6
|-39,3%
|Hinna/ kasumi suhe
|4,9
|3,0
|63,3%
|Lühiajaliste kohustuste kattekordaja
|8,6
|6,6
|30,3%
|Likviidsuskordaja
|5,2
|4,0
|30,0%
Majandustulemused
Kontserni 2025. aasta 12 kuu käive moodustas 55 466 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 13,3% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2025. aasta 12 kuu brutokasum oli 29 262 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 14,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 12 kuu jooksul 10,5% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 10,1% võrra.
2025. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 39,5% ja ulatus 10 435 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 17 248 tuhat eurot. 2025. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 18,8% võrreldes 29,7%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 31,7% ja moodustas 2025. aasta 12 kuuga 13 878 tuhat eurot, mis tähendab 25,0% rentaablust (20 316 tuhat eurot ja 35,0% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 12 kuuga 9 229 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 12 366 tuhat eurot 2024. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 12 kuuga 16,6% võrreldes puhaskasumiga 21,3%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. detsember 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 93 847 tuhande euroni, suurenedes 11,1% võrreldes 31. detsembriga 2024.
Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 123 tuhande euro võrra ja moodustasid 2025. aasta 31. detsembri seisuga 1 329 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 2 932 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 31 237 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 10 775 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 31. detsembri seisuga 76 768 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta 12 kuuga 1 414 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2025. aasta 12 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 805 tuhat eurot, 942 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2025. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 1 639 töötajat, neist 552 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2025. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 15 799 tuhat eurot (14 155 tuhat eurot 2024.aasta 12 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 939 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|tuhandetes eurodes
|Lisad
|31.12.2025
|31.12.2024
|Auditeerimata
|Auditeeritud
|VARAD
|Käibevara
|Raha ja rahalähendid
|2
|6 639
|7 683
|Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu
|2
|38 311
|32 007
|Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
|3
|1 329
|1 206
|Ettemaksed ja muud maksunõuded
|3
|2 106
|1 603
|Muud varad
|37
|67
|Varud
|4
|31 237
|28 305
|Käibevara kokku
|79 659
|70 871
|Põhivara
|Pikaajalised nõuded
|313
|271
|Investeeringud sidusettevõtetesse
|97
|92
|Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse
|221
|208
|Edasilükkunud tulumaksuvara
|3 656
|3 347
|Immateriaalne põhivara
|658
|649
|Kinnisvarainvesteeringud
|859
|837
|Materiaalne põhivara
|5
|8 384
|8 214
|Põhivara kokku
|14 188
|13 618
|VARAD KOKKU
|93 847
|84 489
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Lühiajalised kohustused
|Lühiajalised rendikohustused
|2 519
|2 252
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|6
|5 506
|7 031
|Maksukohustised
|1 267
|1 423
|Lühiajalised kohustused kokku
|9 292
|10 706
|Pikaajalised kohustused
|Edasilükkunud tulumaksukohustis
|0
|715
|Pikaajalised rendikohustused
|3 389
|3 694
|Pikaajalised eraldised
|45
|43
|Pikaajalised kohustused kokku
|3 434
|4 452
|Kohustused kokku
|12 726
|15 158
|Omakapital
|Aktsiakapital
|7
|3 600
|3 600
|Ülekurss
|4 967
|4 967
|Kohustuslik reservkapital
|1 306
|1 306
|Realiseerimata kursivahed
|-18 949
|-20 495
|Jaotamata kasum
|85 844
|76 615
|Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa
|76 768
|65 993
|Vähemusosalus
|4 353
|3 338
|Omakapital kokku
|81 121
|69 331
|OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
|93 847
|84 489
Konsolideeritud kasumiaruanne
|tuhandetes eurodes
|Lisad
|IV kvartal 2025
|IV kvartal
2024
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Auditeeritud
|Kliendilepingutest saadav tulu
|9
|11 087
|11 581
|55 466
|58 070
|Müüdud toodangu kulu
|-6 055
|-4 535
|-26 204
|-23 792
|Brutokasum
|5 032
|7 046
|29 262
|34 278
|Turustuskulud
|-3 433
|-2 637
|-13 094
|-11 360
|Üldhalduskulud
|-1 635
|-1 441
|-5 635
|-4 981
|Muud äritulud
|391
|91
|651
|269
|Muud ärikulud
|-178
|-263
|-749
|-958
|Ärikasum
|177
|2 796
|10 435
|17 248
|Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest
|404
|-458
|1 141
|-873
|Muud finantstu/(kulu)
|147
|455
|494
|856
|Finantstulud kokku
|551
|-3
|1 635
|-17
|Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil
3
-2
-10
14
|Kasum enne tulumaksu
|731
|2 791
|12 060
|17 245
|Tulumaksukulu
318
177
-2 026
-3 572
|Aruandeperioodi kasum
|1 049
|2 968
|10 034
|13 673
|Sealhulgas:
|Emaettevõte omanike osa
|948
|2 655
|9 229
|12 366
|Vähemusosaluse osa
|101
|313
|805
|1 307
|Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)
|8
0,03
0,07
0,26
0,34
|Konsolideeritud koondkasumiaruanne
|tuhandetes eurodes
|Lisad
|IV kvartal
2025
|IV kvartal
2024
|12 kuud
2025
|12 kuud 2024
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Auditeeritud
|Aruandeperioodi kasum
|1 049
|2 968
|10 034
|13 673
|Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
|Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele
1 301
-445
1 756
-602
|Aruandeperioodi muu koondkasum
1 301
-445
1 756
-602
|Perioodi koondkasum (kahjum) kokku
2 350
2 523
11 790
13 071
|Sealhulgas:
|Emaettevõtte omanike osa
|2 096
|2 252
|10 775
|11 873
|Vähemusosaluse osa
|254
|271
|1 015
|1 198
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
|tuhandetes eurodes
|Lisad
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Auditeerimata
|Auditeeritud
|Rahavood äritegevusest
|Aruandeaasta kasum
|10 034
|13 673
|Korrigeerimised:
|Põhivara kulum
|3 443
|3 068
|Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt
|10
|-14
|Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist
|61
|7
|Finantstulud/-kulud kokku
|-1 635
|17
|Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis
|23
|-18
|Varude eraldis
|1 732
|91
|Tulumaksukulu
|2 026
|3 572
|Varude muutus
|-2 034
|-5 598
|Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes
|-295
|-356
|Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades
|-2 217
|526
|Tasutud intressid
|-7
|-54
|Makstud tulumaks
|-2 971
|-4 822
|Rahavood äritegevusest kokku
|8 170
|10 092
|Rahavood investeerimistegevusest
|Saadud intressid
|1 335
|1 391
|Saadud dividendid
|12
|8
|Muude finantsinvesteeringute soetus
|-62 530
|-62 500
|Muude finantsinvesteeringute tulu
|56 330
|30 700
|Materiaalse põhivara müük
|-58
|22
|Väljaantud laenud
|-11
|0
|Antud laenude tagasimaksed
|11
|29
|Materiaalse põhivara soetamine
|-805
|-942
|Immateriaalse põhivara soetamine
|-60
|-147
|Rahavood investeerimistegevusest kokku
|-5 776
|-31 439
|Rahavood finantseerimistegevusest
|Saadud laenud
|500
|4 000
|Laenude tagasimaksed
|-500
|-4 000
|Rendikohustiste põhiosamaksed
|-2 553
|-2 318
|Rendikohustistelt tasutud intress
|-900
|-739
|Makstud dividendid
|0
|-603
|Rahavood finantseerimistegevusest kokku
|-3 453
|-3 660
|Raha ja rahalähendite muutus
|-1 059
|-25 007
|Raha ja rahalähendid perioodi alguses
|2
|7 683
|32 878
|Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju
|654
|-23
|Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele
|2
|-639
|-165
|Raha ja rahalähendid perioodi lõpus
|6 639
|7 683
