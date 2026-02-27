Bokslutskommuniké januari – december 2025

Fjärde kvartalet 2025 (jämfört med Fjärde kvartalet 2024)

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 5 MSEK (6)

Bruttomarginalen för kvartalet ökade till 58 % (13 %)

Rörelseresultatet uppgick till -11 MSEK (-15)

Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till -0,01 SEK (-0,03)

I oktober 2025 ingick Anoto Group AB ett avtal om ett säkrat konvertibelt lån om cirka 2,4 miljoner USD, där investerarna bland annat är Achilles Capital AB, Mark Stolkin och Machroes Holdings Ltd. Lånet löper med en årlig ränta om 8 %, förfaller den 1 oktober 2027 och kan konverteras till kursen 0,06 SEK per aktie. Det är säkrat genom en företagsinteckning om 20 MSEK i Anoto AB:s tillgångar och en aktiepant i Anoto AB:s aktier i KAIT Knowledge AI Holdings Pte. Ltd. De konvertibla lån som utfärdades i april och juni 2025 samt brygglånet som utfärdades i augusti 2025, sammanlagt 1,4 miljoner USD, kvittades mot detta konvertibla lån.

Januari – december 2025 (jämfört med januari-december 2024)

Periodens nettoomsättning uppgick till 22 MSEK (30)

Bruttomarginalen för perioden ökade till 55 % (48 %)

Rörelseresultatet uppgick till -58 MSEK (-60)

Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till -0,08 SEK (-0,15)

Delårsrapporten för januari-december 2025 finns tillgänglig i dess helhet på följande adress: https://www.anoto.com/investors/reports/

För ytterligare information kontakta:

Kevin Adeson, styrelsens ordförande

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller maila ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2026 kl. 23:00 CEST.





Bilagor