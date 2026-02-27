Groupe Prime Drink annonce un changement au sein de la direction

MONTRÉAL, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la nomination de Germain Turpin à titre de président et chef de la direction par intérim de la Société. M. Turpin succède à Alexandre Côté, qui quittera ses fonctions le 28 février 2026, tout en demeurant membre du conseil d'administration et en conservant la responsabilité de projets spéciaux.

Germain Turpin cumule plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de l’eau au Québec. Ancien propriétaire de deux des actifs hydriques désormais détenus par la Société, il mettra à profit sa connaissance approfondie du secteur ainsi que son expertise opérationnelle afin de soutenir le développement et l’optimisation des actifs de la Société dans le domaine de l’eau. M. Turpin siège également au conseil d’administration de Prime.

Le conseil d’administration tient à remercier M. Côté pour sa contribution aux opérations de Prime et souhaite la bienvenue à M. Turpin dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

À propos de Groupe Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans les secteurs des breuvages, des médias d’influence et de l’hospitalité.

