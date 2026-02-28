Bank Kuasa CUKTECH 25SE Melancarkan Debut Mantap di Malaysia, Mewujudkan Penanda Aras Baharu untuk Pengecasan Pantas Berkapasiti Tinggi

KUALA LUMPUR, Malaysia, Feb. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CUKTECH, sebuah syarikat inovatif terkemuka dalam penyelesaian pengecasan pintar, hari ini mengumumkan pelancaran rasmi Bank Kuasa CUKTECH 25SE yang dinanti-nantikan di pasaran Malaysia. Tersedia secara rasmi mulai 26 Februari 2026, produk terbaharu ini menggabungkan output 120W yang mengagumkan dengan kapasiti besar 25,000mAh, dan kini ditawarkan pada harga pelancaran eksklusif RM124, sekaligus mewujudkan penanda aras baharu untuk nilai dalam segmen pengecasan pantas berkapasiti tinggi di Malaysia.





Diletakkan sebagai "raja nilai dalam kalangan bank kuasa pengecasan pantas berkapasiti tinggi," CUKTECH 25SE memenuhi keperluan Malaysia yang semakin meningkat untuk penyelesaian kuasa yang cekap dan boleh dipercayai. Kekuatan utamanya terletak pada kapasiti besar 25,000mAh. Dengan sekali cas penuh, ia boleh mengecas telefon pintar lebih daripada empat kali atau memberikan satu cas penuh tambahan untuk komputer riba nipis dan ringan, menjadikannya teman ideal untuk perjalanan jarak jauh, gangguan bekalan elektrik di asrama, sesi pembelajaran lanjutan di perpustakaan, dan pelbagai senario lain.

Memahami bahawa pengguna di Malaysia biasanya memiliki peranti daripada pelbagai jenama, CUKTECH 25SE menggabungkan teknologi Pengecasan Pantas Suai (ADC). Ia menawarkan keserasian luas dengan protokol pengecasan pantas utama, termasuk 120W HyperCharge daripada Xiaomi, serta PD 100W dan PPS 100W. Sama ada mengecas telefon pintar dengan pantas atau membekalkan kuasa kepada peranti berkeperluan tinggi seperti komputer riba atau bateri dron, ia dengan mudah memenuhi keperluan pelbagai senario, dari ulang-alik harian hingga fotografi luar.

Direka dengan mengambil kira kemudahan pengguna, CUKTECH 25SE dilengkapi dengan Kabel 6A terbina dalam. Kabel bersepadu ini menyokong output sehingga 120W dan input 100W, sekaligus menghapuskan kesulitan biasa membawa dan mengurus kabel pengecasan berasingan.

CUKTECH komited untuk menyediakan pengguna global dengan penyelesaian pengecasan pintar berkualiti tinggi dan kos efektif melalui teknologi pengurusan kuasa terkini dan reka bentuk industri yang inovatif. Sentiasa mengutamakan keperluan pengguna, syarikat terus memperluaskan portfolio produknya. CUKTECH percaya bahawa teknologi premium tidak seharusnya menjadi kemewahan, tetapi satu keperluan harian yang boleh diakses oleh setiap pengguna di Malaysia.

Bagi meraikan pelancaran produk baharu ini dan sempena Kempen Jualan Mega 3.3 yang akan datang, Bank Kuasa CUKTECH 25SE kini boleh didapati secara rasmi untuk pembelian di kedai rasmi CUKTECH di Shopee dan Lazada Malaysia. Bagi pengguna yang mementingkan kualiti dan prestasi, inilah masa terbaik untuk mendapatkan penyelesaian kuasa mudah alih yang serba boleh dan berkuasa ini.

