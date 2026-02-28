Bera hf.: Fjárhagsdagatal 2026

Bera hf. (áður Ölgerðin) mun birta tilkynningar,  árshluta- og ársuppgjör og halda aðalfund í samræmi við það sem hér segir:

EfniDags.
 
Birting ársreiknings fjárhagsársins 2025 sem lýkur 28. febrúar 2026 (Tímabilið 1. mars - 28. febrúar) 		 

16. apríl 2026
 
Aðalfundur 2026		  
13. maí 2026
   
Afkomutilkynning   (Tímabilið 1. mars - 31. maí) 		 
18. júní 2026
 
Birting árshlutareiknings fyrstu 6 mánaða fjárhagsársins 2026   (Tímabilið 1. mars - 31. ágúst) 		  
8. október 2026
 
Afkomutilkynning  (Tímabilið 1. mars - 30. nóvember) 		 
17. desember 2026 
 
Birting ársreiknings fjárhagsársins 2026 sem lýkur 28. febrúar 2027 (Tímabilið 1. mars - 28. febrúar) 		  
15. apríl 2027 
  
Aðalfundur 2027		 
13. maí 2027


Birting fjárhagsupplýsinga á sér stað eftir lokun markaða. Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar. 


