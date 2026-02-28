Bera hf.: Fjárhagsdagatal 2026

Bera hf. (áður Ölgerðin) mun birta tilkynningar, árshluta- og ársuppgjör og halda aðalfund í samræmi við það sem hér segir:
|Efni
|Dags.
|
Birting ársreiknings fjárhagsársins 2025 sem lýkur 28. febrúar 2026 (Tímabilið 1. mars - 28. febrúar)
|
16. apríl 2026
|
Aðalfundur 2026
|
13. maí 2026
|
Afkomutilkynning (Tímabilið 1. mars - 31. maí)
|
18. júní 2026
|
Birting árshlutareiknings fyrstu 6 mánaða fjárhagsársins 2026 (Tímabilið 1. mars - 31. ágúst)
|
8. október 2026
|
Afkomutilkynning (Tímabilið 1. mars - 30. nóvember)
|
17. desember 2026
|
Birting ársreiknings fjárhagsársins 2026 sem lýkur 28. febrúar 2027 (Tímabilið 1. mars - 28. febrúar)
|
15. apríl 2027
|
Aðalfundur 2027
|
13. maí 2027
Birting fjárhagsupplýsinga á sér stað eftir lokun markaða. Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.