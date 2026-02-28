Bera hf.: Andri Þór skiptir um hlutverk og býður sig fram í stjórn – Jón Þorsteinn og Óli Rúnar stýra Beru og Ölgerðinni

Andri Þór Guðmundsson, sem sinnt hefur starfi forstjóra Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar hf., (nú Bera hf.) í rúmlega tvo áratugi, hefur ákveðið að skipta um hlutverk, láta af störfum sem forstjóri, bjóða sig fram til stjórnar og gefa kost á sér til stjórnarformennsku móðurfélagsins Beru. Jafnframt mun Andri Þór sinna sértækum verkefnum með áherslu á fyrirliggjandi tækifæri til vaxtar félagsins.
Þá hefur Jón Þorsteinn Oddleifsson verið ráðinn forstjóri Beru og Óli Rúnar Jónsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar. Jón Þorsteinn hefur síðustu ár sinnt starfi framkvæmdastjóra fjármála- og mannauðssviðs Beru og Óli Rúnar starfi framkvæmdastjóra markaðssviðs.
Breytingarnar miða við þann 1. mars næstkomandi.
„Eins og komið hefur fram eru spennandi tímar fram undan hjá fyrirtækinu, en með tilkomu Ölgerðarinnar sem sérstaks dótturfélags innan Beru sá ég ákveðin tækifæri til breytinga og öflugrar sóknar samstæðunnar. Ég bar hugmynd mína um að láta af störfum sem forstjóri Ölgerðarinnar og bjóða mig fram til stjórnar á næsta aðalfundi, undir stjórnarformanninn Boga Þór Siguroddsson. Úr þeim samtölum kom sú hugmynd að ég myndi jafnframt sækjast eftir því að taka við af honum sem stjórnarformaður og sinna stórum og sértækum verkefnum fyrir félagið sem snúa meðal annars að framtíðaruppbyggingu erlenda hluta starfseminnar og viðskiptaþróun með áherslu á ytri vöxt félagsins. Með þessum breytingum erum við að fara í sannkallaðan fluggír, efla félagið verulega og setja aukinn kraft á spennandi vegferð,“ segir Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Beru.
Bogi Þór Siguroddsson, stjórnarformaður Beru og stærsti einstaki hluthafi félagsins, segir þetta skynsamlegt skref á ákveðnum tímamótum.
„Með þeim áherslubreytingum sem verða með tilkomu Ölgerðarinnar sem sérstaks dótturfélags Beru, fannst mér rétt að Andri Þór kæmi ekki aðeins í stjórn móðurfélagsins, heldur tæki við stjórnarformennsku félagsins og leiddi þá sókn sem fram undan er. Fyrirtækið er afar öflugt og verður enn öflugra með þeim áherslubreytingum, sóknarsinnaða hugarfari og hugmyndum sem liggja á borðinu,“ segir Bogi Þór Siguroddsson, stjórnarformaður Ölgerðarinnar.
Bera hf. er skráð í Kauphöll og er móðurfyrirtæki nokkurra rekstrarfélaga. Áætluð velta samstæðunnar verður hátt í 60 milljarðar króna á næsta fjárhagsári og samanlagður starfsmannafjöldi um 600 manns.
Á hluthafafundi félagsins þann 26. febrúar var samþykkt að breyta nafni Ölgerðarinnar í Beru og allur rekstur félagsins sem snerti framleiðslu og sölu á drykkjarvörum yrði framseldur til dótturfélags sem heitir nú Ölgerðin Egill Skallagrímsson. Miðar framsal þessarar rekstrareiningar til Ölgerðarinnar við 1. mars 2026. Eftir þessar breytingar verða rekstrarfélögin Ölgerðin, Kjarnavörur, Gæðabakstur, Collab Export, Iceland Spring, Danól og Mýrar fasteignafélag systurfélög og í eigu Beru sem jafnframt veitir félögunum stoðþjónustu.
Bera var nafn móður Egils Skallagrímssonar. Nafnið hefur því sögulega og skýra tengingu við Ölgerðina Egil Skallagrímsson.
