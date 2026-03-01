MILESEEY S50 gewinnt Experts’ Choice bei den Innovative Product Awards der World of Concrete 2026

IRVING, Texas, March 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der World of Concrete (WOC) wurde der MILESEEY S50 zum Gewinner der Experts’ Choice in der Kategorie „Kalkulation, Projektmanagement, Zeiterfassung” der 2026 Innovative Product Awards gekürt. Mit dieser Auszeichnung werden die bahnbrechende Leistung des Geräts und sein wachsender Einfluss auf professionelle Bauabläufe gewürdigt.

Das Flaggschiffprodukt on MILESEEY Tools, der Grünstrahl-Lasermesser S50, wurde im September 2025 als Teil der Green Revolution Series eingeführt. Entwickelt wurde das Gerät, um Bauingenieuren, Bauunternehmern, Designern und anderen professionellen Anwendern hochpräzise Messungen zu ermöglichen. Die Auszeichnung unterstreicht die positive Marktakzeptanz des Produkts und sein Potenzial, einen neuen Standard in der digitalen Messtechnik zu setzen.

Die jährlich verliehenen Innovative Product Awards würdigen die zukunftsweisendsten Lösungen von Herstellern und Dienstleistern aus der gewerblichen Beton- und Mauerwerksbranche. Die Gewinner der Experts’ Choice werden von einer Jury aus Redakteuren der World of Concrete und anderen Branchenexperten aufgrund ihrer Innovation, ihrer Leistung und ihrem praktischem Nutzen ausgewählt.

Der S50 läutet eine neue Ära der grünen Lasermessung ein und verfügt über 18 Modi, darunter P2P. Er zeichnet sich durch die patentierte PowerBurst™-Technologie von MILESEEY aus, die Grünstrahl-Laser mit 500 bis 530 nm Wellenlänge nutzt und damit eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als herkömmliche Geräte mit Rotstrahl-Laser bietet. Mit einer extrem langen Messreichweite von bis zu 400 Fuß und einer Genauigkeit von ±1/16 Zoll bewahrt das Gerät auch auf wenig reflektierenden oder glänzenden Oberflächen und in schwierigen Umgebungen wie Staub, Nebel oder Regen eine zuverlässige Leistung.

„Wir fühlen uns geehrt, dass der S50 bei den Innovative Product Award mit der Experts’ Choice ausgezeichnet wurde“, erklärt Jore Chou, Gründer und CEO der MILESEEY Group. „Die Anerkennung durch angesehene Branchenvertreter bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass Innovationen genau den Fachleuten dienen müssen, die täglich auf Präzision angewiesen sind. Außerdem sollte die grüne Evolution hier nicht aufhören. Wir werden weiterhin in fortschrittliche Forschung und Entwicklung investieren, um die Grünstrahl-Technologie voranzutreiben und intelligentere, intuitivere Werkzeuge zu liefern, die Bauunternehmern, Architekten und Projektteams weltweit schnellere, einfachere und zuverlässigere Messungen ermöglichen.“

Über MILESEEY TOOLS

MILESEEY Tools ist die erste Untermarke von MILESEEY, einem seit 2009 weltweit führenden Anbieter von Präzisionsmessung und optischen Technologien. Das Unternehmen wurde gegründet, um Fachleute und Heimwerker zu unterstützen. Dazu entwickelt es intelligente Werkzeuge, die fortschrittliche Technik in inspirierende, zugängliche Lösungen verwandelt und genau dort Präzision und Effizienz bietet, wo es am wichtigsten ist.

Als Pioniere der grünen Lasertechnologie und führend im Bereich robuste Werkzeuge für den praktischen Einsatz sowie unterstützt durch Hunderte von Patenten für Laser- und Infrarot-Thermometrie verwandelt MILESEEY Tools jede Messung und jede visuelle Erkenntnis in umsetzbare Informationen. MILESEEY Tools erweitert kontinuierlich die Grenzen dessen, wie Menschen bauen, prüfen und gestalten, und fördert so mutige Ideen, ehrgeizige Projekte und bedeutende Durchbrüche.

MILESEEY und MILESEEY Tools treiben gemeinsam die Entwicklung intelligenter Werkzeuge voran und verbessern Präzision, intelligente Integration und ästhetisches Design. Damit ermöglichen sie es Kreativen in aller Welt, in die Ferne und über das Offensichtliche hinaus zu blicken.

