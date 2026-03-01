Die dreijährige Promotions- und Informationskampagne „Choose the European Friendship“ („Entscheidung zur Europäischen Freundschaft“) zur Piadina Romagnola g.g.A. in Italien und Deutschland geht erfolgreich zu Ende

RIMINI, Italien, March 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das europäische Projekt „Choose the European Friendship: Piadina Romagnola PGI. A welcoming dish to promote the European excellences“ endet am 28. Februar. Die von der Europäischen Union kofinanzierte Kommunikationsinitiative hat das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. drei Jahre lang dabei unterstützt, dieses Gütesiegel in Italien und Deutschland bekannt zu machen – gemeinsam mit den italienischen Unternehmen L’angolo della piada food srl, Morato Pane spa, Alimenta Produzioni s.r.l., Gastone srl, Loriana, Negroni Umberto Artigiana Alimentare, Orva spa, Piadina da Giorgia–Terzaera, Piadina del mare, Riccione Piadina srl und La Piadina di Cristina.

Im Jahr 2025 erreichte die Piadina Romagnola g.g.A. ein Produktionsvolumen von 25.975.594 kg, wovon 98 % auf das Konsortium entfielen. Während der Anteil des Konsortiums in den letzten sieben Jahren stabil blieb, verzeichnete die Gesamtproduktion ein Wachstum von 45 %. Im Kontext des Gesamtmarktes ist diese Zahl besonders aussagekräftig: 42 % der gesamten Produktion entfallen mittlerweile auf die Piadina Romagnola g.g.A. Ein bemerkenswerter Erfolg – insbesondere für eine Zertifizierung, die erst vor zehn Jahren erlangt wurde. Vor diesem Hintergrund wurde das europäische Projekt Choose the European Friendship ins Leben gerufen – mit dem Ziel, die Bekanntheit der geografischen Angaben der Europäischen Union sowie der Piadina Romagnola g.g.A. weiter zu steigern.

In den drei Kampagnenjahren wurde ein integriertes Maßnahmenpaket umgesetzt, das zu bedeutenden Ergebnissen geführt hat. Im digitalen Bereich erreichten 96 Social-Media-Werbekampagnen mehr als 93 Millionen Kontakte. Ergänzt wurde dies durch Influencer-Marketing-Aktivitäten mit 31 Content-Erstellern, die insgesamt nahezu 9 Millionen Impressionen generierten. In Italien generierte die TV-Kampagne auf Mediaset über drei Jahre hinweg eine beachtliche Reichweite mit 291 Millionen Kontakten und einem durchschnittlichen GRP von 397. In Deutschland erzielten Anzeigen in Fachmedien wie der Lebensmittel Zeitung und ESM über 14 Millionen Kontakte. Die kontinuierliche Pressearbeit über den gesamten Zeitraum hinweg sicherte eine umfassende Präsenz in führenden Medien und erreichte in beiden Ländern insgesamt 435 Millionen Nutzer.

Neben Kommunikation und Werbung spielten Veranstaltungen eine zentrale Rolle: Die Sustainability Tour in Italien sowie die Teilnahme an der Anuga in Deutschland stärkten den direkten Austausch mit dem Publikum. Insgesamt erreichte die Kampagne 20.000 Konsumenten im Rahmen der Sustainability Tour sowie 2.500 Branchenvertreter auf der Anuga. Auch im Einzelhandel zeigte die Kampagne starke Präsenz und erreichte mehr als 8 Millionen Konsumenten. Zudem wurde vor kurzem eine intensive In-Store-Promotionsinitiative in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Diese Maßnahme umfasste 40 Fachgeschäfte in 23 Städten mit insgesamt 1.840 Promotionstagen und bot Tausenden Verbrauchern die Gelegenheit, die Piadina Romagnola g.g.A. kennenzulernen und zu genießen.

Dieser Meilenstein ist das Ergebnis des gemeinsamen Engagements der Unternehmen und des Konsortiums in ihrem kontinuierlichen Bemühen, über die Qualität und die zertifizierte Herkunft des Produkts zu informieren und diese zu fördern.

