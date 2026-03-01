Une nouvelle équipe de direction à la tête du Syndicat des Métallos

TORONTO et PITTSBURGH, 01 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le Syndicat des Métallos a assermenté une équipe de direction historique, dont la nouvelle présidente internationale Roxanne Brown à la tête et Marty Warren au poste de directeur national.



Roxanne Brown devient la 10e présidente internationale du Syndicat des Métallos, le plus grand syndicat industriel d’Amérique du Nord depuis sa fondation en 1942. Élue à l’automne dernier, elle remplace David McCall, qui ne s’est pas représenté après avoir servi à titre de président international du syndicat depuis septembre 2023.



Roxanne Brown est la première femme et la première personne de couleur à diriger le Syndicat des Métallos. Née à Kingston, en Jamaïque, elle a grandi à White Plains, dans l’État de New York. Elle exerçait les fonctions de vice-présidente internationale depuis 2019.

Défenseure passionnée et largement admirée pour son travail stratégique au nom des Métallos, Roxanne Brown a rejoint le Service législatif et politique du syndicat à Washington (D.C.) il y a 27 ans. Au fur et à mesure qu’elle gravissait les échelons au sein du syndicat, elle a placé les familles ouvrières au centre des discussions sur les soins de santé, l’emploi, la fabrication, la sécurité de la retraite, le commerce, la sécurité au travail et d’autres questions.



Les témoignages de Roxanne Brown devant les assemblées législatives des États, le Congrès américain, la Commission américaine du commerce international, les organismes de réglementation et les forums internationaux ont contribué à faire du Syndicat des Métallos un porte-parole de premier plan pour la préservation des bons emplois syndiqués et la défense des droits de l’ensemble des travailleur.euse.s en Amérique du Nord.



« Notre rôle au sein du mouvement syndical est d’être à la hauteur de la situation, de renforcer le recrutement, de sensibiliser les gens et de mener la lutte pour une véritable justice économique », a déclaré Roxanne Brown lors de l’assermentation des membres du Conseil exécutif international des Métallos aujourd’hui.



« Les travailleuses et travailleurs aspirent à un changement réel et durable, et notre syndicat est prêt à les aider à atteindre leurs objectifs. »



Lors de la cérémonie d’aujourd’hui, Marty Warren a prêté serment pour un deuxième mandat en tant que directeur national pour le Canada des Métallos, poste qu’il occupe depuis 2022. Il a auparavant assumé pendant neuf ans les fonctions de directeur du District 6 du syndicat, représentant les membres de l’Ontario et du Canada atlantique.



« Les membres de notre syndicat et les travailleuses et travailleurs de tout le pays font face à des défis sans précédent et à des bouleversements économiques découlant de la guerre commerciale et des tarifs insensés de Donald Trump », a expliqué Marty Warren.



« Notre syndicat riposte avec détermination grâce à la solidarité entre nos dirigeantes et dirigeants et nos militantes et militants des deux côtés de la frontière, qui comprennent que ces tarifs sont préjudiciables aux travailleuses et travailleurs et à leurs communautés de nos deux pays », a-t-il ajouté.



Les dirigeant.e.s des Métallos au Canada continueront de plaider avec vigueur auprès des gouvernements fédéral et provinciaux pour qu’ils mettent en œuvre les mesures transformatrices nécessaires à la création d’une économie résiliente qui soutient et crée des emplois de qualité et protège les communautés à l’échelle nationale, a poursuivi Marty Warren.



Le syndicat a déjà contribué à obtenir des engagements sur des mesures telles que les politiques d’approvisionnement « Achetez canadien », l’établissement d’une stratégie industrielle, de nouveaux investissements dans les secteurs de l’acier, de la foresterie, des minéraux essentiels et de la fabrication, un renforcement de l’application des règles commerciales et des améliorations aux programmes d’assurance-emploi et de partage du travail.



Les Métallos et leurs alliés partout au pays continueront d’exiger que le mouvement syndical joue un rôle central dans l’élaboration des politiques commerciales nécessaires pour protéger les travailleur.euse.s et les communautés partout au pays, a indiqué Marty Warren.

Les autres dirigeants canadiens qui siègent au Conseil exécutif international du Syndicat des Métallos sont :



Myles Sullivan, élu pour un deuxième mandat en tant que secrétaire-trésorier international, qui remplissait auparavant les fonctions de directeur du District 6;

Scott Lunny, élu pour un deuxième mandat à titre de directeur du District 3, représentant les membres dans l’Ouest canadien et les territoires;

Nicolas Lapierre, élu pour un deuxième mandat en tant que directeur du District 5, représentant les membres du Québec;

Kevon Stewart, élu pour un deuxième mandat à titre de directeur du District 6, représentant les membres de l’Ontario et du Canada atlantique.

« Nos membres ont pris une excellente décision en élisant une nouvelle présidente internationale intelligente, passionnée et inspirante », a mentionné Scott Lunny, directeur du District 3.



« Je me joins à mes collègues pour exprimer notre confiance en Roxanne Brown pour diriger les Métallos partout en Amérique du Nord à travers les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, en poursuivant notre lutte pour l’équité, la dignité et la justice pour les travailleuses et travailleurs. Je suis extrêmement fier de servir aux côtés de Roxanne et des membres de notre Conseil exécutif international pour bâtir un avenir plus fort et plus uni pour tous les métallos. »

« Notre action syndicale est plus importante que jamais, pour la santé et la sécurité de nos membres, pour de meilleures conditions de travail, pour des emplois de qualité en cette période de turbulences économiques », a fait valoir Nicolas Lapierre, directeur du District 5.

« J’invite les membres et les militantes et militants à faire connaître leur action, à être fier.ère.s du bien que nous faisons au quotidien, auprès de nos confrères et consœurs, dans nos milieux de travail et dans nos communautés. Et n’oublions jamais que nous avons la force du nombre. »

« L’élection de Roxanne Brown, en tant que première femme noire à servir en qualité de présidente internationale des Métallos, marque une étape importante dans l’histoire de notre syndicat, qui renforce la représentation et la force démocratique et collective de nos membres », a affirmé Kevon Stewart, directeur du District 6.



« Les Métallos reconnaissent que lorsque les travailleuses et travailleurs de tous horizons s’unissent, nous bâtissons un mouvement syndical plus fort et des communautés plus solides. Le leadership de Roxanne Brown contribuera à faire avancer notre lutte pour l’équité, la dignité et la justice et à promouvoir les intérêts des travailleuses et travailleurs partout. »

