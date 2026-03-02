הודעה על מועד אחרון לתביעה נגד VTGN: רוזן, יועץ מהימן למשקיעים, מעודד את משקיעי Vistagen Therapeutics, Inc להשיג ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – VTGN

ניו יורק, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מזכיר לרוכשים את המניות הרגילות של Vistagen Therapeutics, Inc. (נאסד"ק: VTGN) בין התאריכים 1 באפריל 2024 עד 16 בדצמבר 2025, שני התאריכים כוללים ("תקופת המחלוקת"), את המועד האחרון החשוב של 16 במרץ 2026 להגשת תביעה ייצוגית בניירות ערך.

מה החשיבות: אם רכשתם מניות רגילות של Vistagen במהלך התקופה המייצגת, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת Vistagen, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=50827 , או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com. כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 16 במרץ 2026. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. רבים ממשרדים אלה אינם מטפלים בפועל בתביעות ייצוגיות בניירות ערך, אלא רק מתווכים המפנים לקוחות או שותפים עם משרדי עורכי דין המתדיינים בפועל על התיקים. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

במה מדובר: על פי התביעה, הנתבעים סיפקו למשקיעים מידע מהותי בנוגע לתוכניתה של Vistagen לפתח ולמסחר את התרופה שלה, fasedienol, תרופה מחקרית הנמצאת בפיתוח לטיפול אקוטי בהפרעת חרדה חברתית (SAD). הצהרות הנתבעים כללו, בין היתר, את הצהרותיה החיוביות של Vistagen לגבי הצלחת הניסוי העתידי של fasedienol, בהתבסס על התוצאות החיוביות הקודמות הקשורות לניסוי הקליני PALISADE-2, בנוסף לשיפורים ושינויים תפעוליים בולטים שבוצעו בביצוע הניסוי הקליני PALISADE-3, שתמכו בסבירות גבוהה להצלחה בשלב 3 ומיצבו אותו כמחקר מאשר.

על פי התביעה, הנתבעים סיפקו את ההצהרות החיוביות הללו למשקיעים, ובמקביל הפיצו הצהרות כוזבות ומטעות ו/או הסתירו עובדות שליליות מהותיות בנוגע לניסוי שלב 3 של PALISADE-3 ב- fasedienol. דבר זה גרם לבעלי המניות לרכוש מניות רגילות של Vistagen במחירים מנופחים באופן מלאכותי. כאשר הפרטים האמיתיים נכנסו לשוק, התביעה טוענת כי המשקיעים סבלו נזקים.

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Vistagen, היכנסו ל-https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=50827 או צרו קשר בדוא"ל case@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com

