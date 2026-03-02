 LERØY SEAFOOD GROUP ASA KAPITALMARKEDSDAG 2026: ØKT AVKASTNING DREVET AV BÆREKRAFTIG VEKST MED KOSTNADS- OG KAPITALDISIPLIN

Bergen, Norge, 2. mars 2026: Lerøy Seafood Group ASA («Lerøy») presenterer i dag oppdatert strategi og finansielle mål frem mot 2030 på sin Kapitalmarkedsdag. Med utgangspunkt i en fullt integrert verdikjede for sjømat, styrket biologisk prestasjon og et disiplinert investeringsprogram går Lerøy inn i en ny fase med fokus på skalerbar vekst, strukturelle kostnadsreduksjoner og bedret kapitaleffektivitet.

Strategien er forankret i fire prioriteringer - Vekst, Kostnad, Forenkling og Ledelse – som følges opp gjennom forretningssystemet Lerøy Way og et tydelig rammeverk for kapitalallokering.

Lerøy Seafood Groups mål mot 2030:

NOK 50 milliarder i inntekter

NOK 2 milliarder EBIT i VAP S&D

Mål om NOK 1 milliard i redusert kostnadsbase gjennom tiltak i 2026

15 % avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)

«Lerøy er sterkere, mer integrert og operasjonelt bedre enn noen gang. Etter betydelige investeringer leverer vi i dag sjømat av høy kvalitet til kunder og forbrukere i mer enn 80 land. Vår bransjeledende verdikjede møter etterspørsel i nedstrømsleddet med betydelig volum- og anskaffelseskapasitet i oppstrømsleddet. Med ytterligere drifts- og kostnadsforbedringer går vi nå inn i en fase der disiplinert gjennomføring og kapitaleffektivitet vil gi økt avkastning og fri kontantstrøm,» sier Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood Group.

«Våre ambisjoner bygger videre på konkrete operative forbedringer som allerede er levert. Biologiske KPI-er er vesentlig forbedret siden 2022, og vi har vist at Lerøy Way gir klare og målbare resultatforbedringer på tvers av konsernet,» fortsetter Beltestad.

VAP S&D: Møte etterspørselen etter sjømat i markeder verden over

Value Added Processing, Salg & Distribusjon (VAP S&D) betjener global etterspørsel etter sjømat gjennom en integrert plattform for innkjøp, prosessering og distribusjon sammen med ledende partnere i mer enn 80 land. I 2025 leverte segmentet operasjonell EBIT på NOK 1 290 millioner, i tråd med det ambisiøse målet som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i 2022.

«VAP S&D forsterker verdiskapningen i hele konsernets integrerte verdikjede og spiller en sentral rolle for våre 2030-ambisjoner. Vi har over tid bygget lønnsom drift med sterke lokale partnere, økte volumer og kontinuerlig produktinnovasjon. Videre vekst vil støttes av strategiske partnerskap, økt tredjeparts sourcing, forbedret operasjonell effektivitet og selektive investeringer med høy avkastning,» sier Beltestad.

VAP S&D – mål mot 2030:

420 000 tonn solgt, en ~25 % økning fra 2025

NOK 2 milliarder EBIT

Strategiske partnerskap som gir vekst og økt markedspenetrasjon

Tiltrekke økte volumer fra tredjeparts sourcing

Kontinuerlige operative forbedringer, skalaeffekter og kostnadsoptimalisering

Havbruk: Ansvarlig og kostnadseffektivt havbruk

Havbrukssegmentet leverte rekordhøye slaktevolumer på 195 600 tonn i 2025 etter sterke forbedringer i vekstrate, overlevelse og superior andel, drevet av betydelige investeringer det seneste tiåret for å forbedre genetikk, smoltkvalitet og biologisk ytelse.

De siste årene har den biologiske prestasjonen vært svært god, og ytterligere resultater forventes realisert i de kommende årene. For 2026 er guidet slaktevolum i Norge 195 000 GWT, med lavere kostnad per produsert kilo sammenlignet med 2025.

«Vår biologiske prestasjon er resultatet av systematisk arbeid med genetikk, rogn, smoltkvalitet og skjermingsteknologi. Neste steg er å omsette dette sterkere biologiske fundamentet til kostnadslederskap i alle regioner der vi opererer. De strukturelle kostnadsforbedringene vil drives av det langsiktige fôrpartnerskapet, forbedret fôrfaktor, operasjonell effektivitet og optimalisering av innkjøp,» sier Beltestad.

Havbruk – mål mot 2030:

Oppnå #1 relativ kostnadsposisjon i alle driftsregioner innen 2030

NOK 850 millioner i redusert kostnadsbase frem til og med 2026, der lavere fôrkostnader, høyere produktivitet per ansatt og optimalisert effektivitet og kostnader i skjermingsoperasjoner er sentrale drivere

220 000 GWT slakt i Norge i 2030 basert på eksisterende konsesjonskapasitet

Villfangst: Strategisk tilgang til hvitfiskressurser av høy kvalitet

Villfangstsegmentet opererer under betydelig reduserte torskekvoter sammenlignet med historiske nivåer.

Segmentet er et viktig bidrag til selskapets integrerte verdikjede, og leverer omtrent 15 % av nedstrømsvolumene.

«Vår villfangstaktivitet er strukturelt mer effektiv i dag. Den landbaserte virksomheten er optimalisert, og trålerflåten er oppgradert. Dette posisjonerer oss godt for en mulig kvoteoppgang frem mot 2030,» sier Beltestad.

Lerøy Seafood Group: Kapitaleffektivitet for sterkere avkastning

Selskapet har som mål å oppnå 15 % avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). De siste tre årene har gjennomsnittlig ROCE vært om lag 11 %, noe som reflekterer en periode preget av lave laksepriser, historisk lave fangstkvoter for hvitfisk og et høyt investeringsnivå i konsernet.

Konsernet er nå på vei ut av en intensiv investeringssyklus innen smolt, skjermingsteknologi, samt oppgraderinger av prosesseringsanlegg i Villfangst og Havbruk. Investeringer som har styrket den operasjonelle kapabiliteten på tvers av verdikjeden. Neste fase handler om å hente ut bedre avkastning fra denne styrkede aktiva-basen, støttet av et spisset rammeverk for kapitalallokering.

Selskapets fullt integrerte og diversifiserte sjømatverdikjede reduserer resultatvolatilitet og støtter mer stabil kontantstrømgenerering. Dette underbygger konsernets ambisjon om å levere stabile og økende utbytter over tid, støttet av økende fri kontantstrøm og disiplinert kapitalallokering.

«Forbedret kostnadsytelse, disiplinert vekst og en diversifisert forretningsmodell gir en tydelig vei mot økende avkastning på sysselsatt kapital og høyere verdiskaping for våre aksjonærer,» avslutter Beltestad.

Materiale for Kapitalmarkedsdag 2026

Presentasjonen for Capital Markets Day 2026, inkludert detaljerte segmentgjennomganger, finansiell ramme, prioriteringer for kapitalallokering og langsiktige ambisjoner mot 2030, er tilgjengelig på: www.leroyseafood.com/capitalmarketsday.

Presentasjonsmaterialet bør leses i sammenheng med Lerøys nylige finansielle rapporter og børsmeldinger. Materialet inneholder fremtidsrettede uttalelser og forutsetninger og er underlagt risiko og usikkerhet slik det er beskrevet i Lerøys offentlige informasjon.

Opptak av webcasten vil bli gjort tilgjengelig på samme nettside etter arrangementet.

Presentasjoner og webcast 2. mars 2026, samt besøk på anlegg 3. mars

Ledelsen vil presentere ved Lerøys hovedkontor i Bergen, Norge, i dag, 2. mars 2026.

En direktesendt webcast vil være tilgjengelig på: www.leroyseafood.com/capitalmarketsday

Webcasten vil inkludere en Q&A-økt med mulighet for å sende inn spørsmål digitalt. Alle presentasjoner vil bli holdt på engelsk.

En guidet omvisning i Selskapets laks- og ørretvirksomhet ved Lerøy Sjøtroll vil finne sted på Austevoll 3. mars 2026.

Vedlegg