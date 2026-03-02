Solvac prend acte de la réaction des marchés à la publication récente des résultats et des perspectives de Syensqo

Communiqué de Presse

Information réglementée

Bruxelles, le 2 mars 2026 – 7h00 CET

Solvac suit la situation avec la plus grande attention et est en contact étroit avec le Conseil d’administration et le management de Syensqo.

Solvac est pleinement mobilisée dans son rôle d’actionnaire de référence de long terme et agit aux côtés de Syensqo, afin d’accompagner l’entreprise dans cette phase.

Solvac est une société anonyme de droit belge fondée en 1983 et cotée en bourse sur Euronext Bruxelles sous le code ISIN BE0003545531 (SOLV). Ses actifs consistent exclusivement en une participation de plus de 30 % dans le capital de Solvay SA et de plus de 30 % dans le capital de Syensqo SA. Ses titres sont exclusivement nominatifs. Ils peuvent être détenus librement par des personnes physiques ou, moyennant agrément du Conseil d’Administration, par des personnes morales ou assimilées aux conditions reprises dans sa politique d’agrément. Au 31 décembre 2025, sa capitalisation boursière s'élevait à 1,75 milliards EUR.

Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter :

SOLVAC S.A.

Rue des Champs Elysées, 43

B-1050 Bruxelles

Tél. : +32/2/639 66 30

Mail : Investor.relations@solvac.be

