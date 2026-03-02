Solvac heeft kennisgenomen van de marktreactie op de recente publicatie van de resultaten en vooruitzichten van Syensqo

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Brussel, 2 maart 2026 – 7u00 CET

Solvac volgt de situatie met de grootste aandacht en onderhoudt nauwe contacten met de Raad van Bestuur en het management van Syensqo.

Solvac is volledig gemobiliseerd in haar rol als referentieaandeelhouder op lange termijn en handelt samen met Syensqo om de onderneming in deze fase te begeleiden.

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay NV en in het kapitaal van Syensqo NV. Zijn aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in haar goedkeuringsbeleid. Op 31 december 2025 bedroeg de marktkapitalisatie 1,75 miljard €.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

SOLVAC nv

Investor Relations

Elyzeese Veldenstraat 43

B-1050 Brussel

Tel. : +32/2/639 66 30

E-mail : Investor.relations@solvac.be

Bijlage