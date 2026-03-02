PHOTONIS DEFENSE REMPORTE UN CONTRAT BINOD DE L’U.S. ARMY POUR DES SOLUTIONS AVANCÉES DE VISION NOCTURNE, UNE ÉTAPE STRATÉGIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT D’EXOSENS AUX ÉTATS-UNIS

Contrat à prix ferme de type IDIQ ( Indefinite Delivery/Indefinite Quantity ) attribué par l’U.S. Army Contracting Command à Photonis Defense, filiale d’Exosens, pour un montant maximal de 352,6 millions de dollars américains

Le contrat couvre le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD ( Binocular Night Observation Device ) de l’armée américaine jusqu’au 27 février 2033

Cette attribution constitue une étape majeure dans le développement d’Exosens aux États-Unis, le marché plus exigeant au monde pour les dispositifs de vision nocturne, soutenu par l’implantation industrielle évolutive du Groupe dans le pays





Communiqué de presse, Mérignac (France), le 2 mars 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui que sa filiale américaine, Photonis Defense Inc., s’est vu attribuer par l’U.S. Army Contracting Command un contrat à prix ferme de type IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) portant sur le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD (Binocular Night Observation Device) de l’armée américaine.

Le contrat présente une valeur maximale de 352,6 millions de dollars américains et une date d’achèvement estimée au 27 février 2033. Les lieux d’exécution des travaux ainsi que les financements associés seront déterminés au fur et à mesure de l’émission des commandes dans le cadre du programme. Ce contrat de type IDIQ a été attribué à Photonis Defense à l’issue d’un processus de sélection concurrentiel impliquant six soumissionnaires initiaux et démontre les capacités d’exécution de programme de premier plan de la société.

« Cette attribution souligne la solidité de notre stratégie industrielle aux États-Unis et confirme notre investissement, annoncé en mars 2025, dans notre nouveau site de production à Sturbridge, dans le Massachusetts », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens. « Les États-Unis constituent le marché national le plus exigeant au monde pour les technologies de vision nocturne, et Exosens est pleinement engagé à servir l’U.S. Army grâce à une présence industrielle locale. Ce contrat marque une nouvelle étape dans notre développement à long terme auprès de ce client stratégique. »

« Nous sommes idéalement positionnés pour fournir à l’U.S. Army des solutions avancées de vision nocturne grâce au développement, à la production et aux essais de notre dispositif BiNOD réalisés aux États-Unis, offrant des performances élevées dans un format léger et à un coût maîtrisé, tout en répondant aux besoins de l’U.S. Army et en soutenant notre croissance à long terme sur le marché américain de la défense », a déclaré Shanna Owens, Directrice générale de Photonis Defense.

Photonis Defense s’appuiera sur ses capacités d’ingénierie et de production basées aux États-Unis, notamment son site de Sturbridge, pour soutenir l’exécution du programme. Exosens communiquera sur les évolutions du programme conformément à ses pratiques habituelles de communication.

