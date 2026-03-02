Paul Chaplin fratræder som administrerende direktør i Bavarian Nordic

KØBENHAVN, Danmark, 2. marts 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag, at bestyrelsen har indgået en aftale med administrerende direktør, Paul Chaplin, som ønsker at træde tilbage af personlige årsager. Paul Chaplin vil fortsætte i sin rolle indtil udgangen af 2026 eller indtil en efterfølger er identificeret. Bestyrelsen har igangsat processen med at identificere en ny administrerende direktør.

Paul Chaplin har været hos Bavarian Nordic siden 1999 og blev udnævnt til administrerende direktør i 2014. Han har stået i spidsen for udviklingen af selskabets koppe- og mpoxvaccine, som udgør et væsentligt bidrag til den globale folkesundhed. Under hans ledelse er Bavarian Nordic vokset fra en lille forskningsbaseret virksomhed med en enkelt statslig kunde til en stor vaccineproducent med stærke kommercielle aktiviteter på nøglemarkeder. Denne vækst er blevet muliggjort gennem strategiske opkøb af rejsevacciner, fremragende evner inden for overførsel af teknologier og en succesfuld kommerciel transformation af Bavarian Nordic.

Om sin tid hos Bavarian Nordic udtaler Paul Chaplin: “Jeg forlader Bavarian Nordic med stor stolthed. Jeg har til fulde nydt oplevelserne og de faglige udfordringer gennem næsten tre årtier, og det har været et privilegie at lede så mange talentfulde mennesker mod en fælles mission om at forbedre og redde liv. Vi har opnået meget og har skabt et stærkt fundament for selskabets fremtid. Min familie ønsker at flytte tilbage til Australien, men jeg forbliver fuldt engageret i selskabet gennem resten af året for at sikre en stabil overgang til dets næste administrerende direktør.”

Formand for bestyrelsen, Anne Louise Eberhard udtaler: “På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Paul for hans stærke lederskab og dedikation gennem næsten 30 år. Paul har ydet et værdifuldt bidrag – ikke kun til Bavarian Nordics videnskabelige fremskridt, men også til de senere års kommercielle succes og til folkesundheden globalt. Paul har ledet selskabet gennem en transformation til at blive en førende og profitabel vaccinevirksomhed. Jeg ønsker Paul alt det bedste i det næste kapitel og værdsætter hans engagement i at sikre en gnidningsløs overgang til en ny administrerende direktør for Bavarian Nordic, som vi nu har igangsat en rekrutteringsproces for.”

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

