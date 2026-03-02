Communiqué : Orange Business et Tech Mahindra en négociations exclusives pour nouer un partenariat stratégique afin d’accélérer la transformation numérique de bout en bout pour les clients Entreprise dans le monde entier

Communiqué de presse

Paris, 2 mars 2026

Orange Business et Tech Mahindra en négociations exclusives pour nouer un partenariat stratégique afin d’accélérer la transformation numérique de bout en bout pour les clients Entreprise dans le monde entier, en se concentrant sur l’IA, l’automatisation et les plateformes numériques sécurisées

Ce projet de partenariat proposé pour une période de cinq ans vise à accélérer la mise sur le marché de solutions de nouvelle génération pour des clients internationaux, en combinant le leadership reconnu d’Orange Business en matière de réseaux, plateformes, cloud et cybersécurité, avec les solides compétences d’intégration et les capacités de déploiement agile de Tech Mahindra.

Orange Business entend dynamiser sa croissance grâce à une compétitivité accrue de ses activités internationales et en accédant à de nouveaux marchés, via une approche commerciale conjointe ambitieuse.

Tech Mahindra va bénéficier d’économies d’échelle, tout en s’appuyant sur l’expertise, les infrastructures et les plateformes de confiance d’Orange pour développer et proposer de nouveaux services à forte valeur ajoutée.





Aujourd’hui, Orange Business et Tech Mahindra ont annoncé avoir entamé des négociations exclusives en vue de sceller un partenariat stratégique sans prise de participation. Leur ambition : unir leurs expertises pour accompagner les entreprises dans l’accélération de leur transformation numérique. Le projet de collaboration adopte une approche commerciale conjointe, axée sur un renforcement des synergies régionales, le développement commun de solutions innovantes et une valorisation accrue des plateformes existantes pour fournir des solutions sécurisées, évolutives et optimisées par l’IA, répondant à une demande croissante de la part des organisations internationales. Ce partenariat prévoirait l’externalisation, au bénéficie de Tech Mahindra, d’une partie du support client international d’Orange Business, ainsi qu’une partie des activités de cotation, commande, facturation et après-vente situées hors de France.

Stimuler la croissance et l’innovation à l’échelle internationale

Aligné avec l’ambition d’Orange Business de devenir le leader mondial incontesté des services de connectivité sécurisée pour les entreprises, cette initiative illustre l’engagement d’Orange Business à investir, à se développer et à gagner des parts de marché sur les marchés mondiaux.

Le projet de partenariat s’appuierait sur les plateformes d’Orange Business afin de renforcer l’engagement auprès des clients existants et d’accélérer l’acquisition de nouveaux clients, tout en élargissant son empreinte internationale et ses portefeuilles de services. Alors qu'Orange Business continuerait à gérer directement les services de bout en bout pour certains segments critiques, y compris les opérations en France, et à assurer une conformité totale avec les réglementations françaises et européennes, le partenariat proposé accélérait et amplifierait le développement de ses activités à l’international.

Renforcer les capacités par le talent et la collaboration

La combinaison du positionnement unique d’Orange Business à l’international avec l’agilité et l’échelle de Tech Mahindra va permettre d’accélérer l’automatisation, d’accroitre l’efficacité opérationnelle et de renforcer la compétitivité, tout en offrant une valeur ajoutée aux clients à travers le monde.

Une revue complète des opérations, processus, outils et indicateurs de performance actuels va identifier les domaines sur lesquels Orange pourrait s’appuyer sur le savoir-faire de Tech Mahindra et où ce partenariat pourrait avoir le plus d’impact. L’objectif serait d’accélérer la rapidité d’exécution, d’augmenter la scalabilité et d’optimiser l’efficacité globale, tout en soutenant une croissance durable et en renforçant l’expérience client.

Complémentarité avec la transformation numérique d’Orange Business

Ce projet de partenariat compléterait la transformation numérique globale actuellement engagée chez Orange Business. Il renforcerait la capacité d’accélération de l’exécution, d’industrialisation de déploiement à grande échelle et de consolidation d’un avantage concurrentiel durable dans toutes les régions. Par ailleurs, il va permettre de poursuivre le développement de plateformes et de services innovants, résolument tournés vers l’avenir.

« Ce partenariat serait un puissant catalyseur de croissance pour Orange Business et pour nos clients. Conçu pour nous faire passer à l’échelle, le projet peut optimiser à la fois notre impact commercial et notre excellence opérationnelle, soutenant ainsi notre ambition de devenir le leader mondial incontesté de la connectivité sécurisée pour les entreprises. Il renforcerait notre capacité à offrir des services sur l’ensemble du globe, tout en demeurant fidèle à nos valeurs fondamentales : confiance, performance et responsabilité. Avec Tech Mahindra, nos clients vont bénéficier de capacités de déploiement à la fois agiles et hautement compétitives, renforcées par nos atouts différenciants : nos réseaux, nos plateformes, notre marque de confiance et nos équipes talentueuses. La complémentarité de nos forces et la convergence de nos visions vont nous permettre d’accélérer notre développement et de créer beaucoup de valeur ensemble » a déclaré Aliette Mousnier-Lompré, CEO d’Orange Business.

« Ce projet de partenariat stratégique réunit Orange Business et Tech Mahindra pour façonner l’avenir de la connectivité des entreprises et des expériences numériques. Guidés par un engagement commun autour de nos trois piliers « Grow, Empower, Transform », nous unirions nos forces complémentaires pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à débloquer de nouvelles opportunités dans un monde de plus en plus connecté », a déclaré Mohit Josh, CEO & Managing Director de Tech Mahindra.

La mise en œuvre de ce projet demeure conditionnée à la conclusion du processus de concertation avec les instances représentatives du personnel concernées.





