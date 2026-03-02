12BET、2026年ヨネックス全英の公式パートナーに復帰

ロンドン発, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2007年よりグローバルなスポーツおよびエンターテインメントブランドとして展開する12BETは、2026年ヨネックス (YONEX) 全英オープンバドミントン選手権の公式パートナーに復帰し、世界的なスポーツへの取り組みを継続する。 大会は3月3日から8日まで、ウティリタ・アリーナ・バーミンガム (Utilita Arena Birmingham) で開催され、賞金総額は145万米ドル (約2億2,596万円) となる。 これは2年連続のパートナーシップとなり、トップクラスの国際競技大会への12BETの継続的な支援を示している。

全英オープンは、この競技において最も歴史と権威ある大会の一つとして知られ、BWFワールドツアースーパー1000の基幹大会として、毎年世界トップランクのアスリートを惹きつけている。 12BETは公式パートナーを継続することで、国際大会を特徴づける規律、不屈の精神、卓越性の追求を共に掲げ、大会の不朽の遺産をさらに強固なものにする。

このパートナーシップは、誠実さという12BETの中心的価値観を反映するものであり、それは同社が関わるスポーツコミュニティに対する真摯かつ持続的な支援を通じて表現される。 全英オープンへの復帰は、単なる認知度向上を超えた長期的なコミットメントを示すものであり、アスリートの献身と世界のバドミントンを形作る伝統への敬意を強調するものである。

「ヨネックス全英オープンとのパートナーシップを継続できることを光栄に思います」と、12BETの広報担当であるローリー・アンダーソン (Rory Anderson) は述べている。 「この大会は卓越性、伝統、そしてパフォーマンスの飽くなき追求を表しています。 私たちの継続的な関与は、このスポーツへの深い敬意を抱く選手やファンの皆さんと共に歩み、誠実さを行動で示すものです」

12BETは、国際的なスポーツプラットフォームへの継続的な参加を通じて、世界クラスの競技大会とグローバルなスポーツ文化のサポーターとしての地位を強化している。 2026年の選手権が近づく中、同ブランドはスポーツにおける誠実さと卓越性への取り組みを堅持しつつ、トップアスリートによるパフォーマンスの新たな章に期待している。

12BETについて

12BETは、2007年に設立され、誠実さと責任ある関与への強いコミットメントという基本的価値観に基づいて構築された、グローバルなスポーツおよびエンターテインメントブランドである。 12BETは、eゲーミング・レビュー誌 (eGaming Review Magazine) による「年間ランキング・パワー50 (Annual Power 50) 」で17位にランクされており、その誠実さと長年にわたる信頼性で世界的に認められている。 同ブランドは、あらゆるやり取りにおいて誠実さを重視し、世界中のオーディエンスに安全で信頼できる有意義な体験を提供し続けている。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e97665a-22f0-43bf-8867-c68f5bce6ced/ja