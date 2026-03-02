12BET, 2026 YONEX All England 공식 파트너로 복귀

런던, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2007년 설립된 글로벌 스포츠 및 엔터테인먼트 브랜드 12BET가 2026 YONEX All England Open Badminton Championships의 공식 파트너로 다시 참여하며 세계 정상급 스포츠에 대한 지원을 이어간다. 이번 대회는 3월 3일부터 8일까지 버밍엄 Utilita Arena에서 개최되며, 총 상금은 145만 달러에 달한다. 이는 12BET가 2년 연속 공식 파트너로 참여하는 것으로, 세계 최고 수준의 국제 대회를 지속적으로 후원하려는 의지를 보여준다.

배드민턴 역사상 가장 유서 깊고 권위 있는 대회 중 하나로 평가받는 All England Open은 BWF World Tour Super 1000 일정의 핵심 대회로, 매년 세계 최정상급 선수들이 참가한다. 12BET는 공식 파트너로서 국제 대회를 특징짓는 규율, 회복력, 그리고 탁월함을 향한 추구에 뜻을 함께하며, 대회의 오랜 전통과 위상을 더욱 강화하는 데 기여하고 있다.

이번 파트너십은 12BET가 참여하는 스포츠 커뮤니티에 진정성 있고 지속적인 지원을 제공함으로써 보여주는 핵심 가치인 ‘성실성(sincerity)’을 반영한다. All England Open에 다시 참여하는 것은 단순한 노출을 넘어선 장기적인 헌신을 의미하며, 선수들의 헌신과 글로벌 배드민턴을 형성해 온 전통에 대한 존중을 강조한다.

12BET의 대변인 로리 앤더슨(Rory Anderson)은 “YONEX All England와의 파트너십을 계속 이어가게 되어 영광으로 생각한다”며 “이 대회는 탁월함, 유산, 그리고 끊임없는 퍼포먼스 추구를 상징한다. 우리의 지속적인 참여는 스포츠에 대한 깊은 존중을 공유하는 선수들과 팬들 곁에 함께하는 진정성 있는 실천을 보여준다”고 말했다.

12BET는 국제 스포츠 무대에 지속적으로 참여함으로써 세계 정상급 경쟁과 글로벌 스포츠 문화의 후원자로서 입지를 강화하고 있다. 2026년 대회가 다가오는 가운데, 12BET는 또 하나의 최고 수준의 경기 순간을 함께하며 스포츠에서의 성실성과 탁월함에 대한 약속을 계속 이어갈 것으로 기대하고 있다.

12BET 소개

2007년에 설립된 12BET는 성실성(sincerity)을 핵심 가치로 삼고 책임 있는 참여에 대한 강한 의지를 바탕으로 구축된 글로벌 스포츠 및 엔터테인먼트 브랜드이다. eGaming Review Magazine의 Annual Power 50에서 17위에 오른 12BET는 성실성과 오랜 신뢰를 바탕으로 글로벌 시장에서 인정받아 왔다. 모든 상호작용에서 성실성을 지침으로 삼는 이 브랜드는 전 세계 이용자들에게 안전하고 신뢰할 수 있으며 의미 있는 경험을 지속적으로 제공하고 있다.

파트너십 기회에 관심 있는 제휴 마케터들은 12BET Affiliate Program을 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.

본 보도자료 관련 사진은 하단 링크를 통해 이용 가능합니다 http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e97665a-22f0-43bf-8867-c68f5bce6ced/ko