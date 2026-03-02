12BET กลับมาในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ YONEX All England 2026

ลอนดอน, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET แบรนด์ด้านกีฬาและความบันเทิงระดับโลก ตั้งแต่ปี 2007 เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นต่อวงการกีฬาระดับโลก ประกาศกลับมาร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน YONEX All England Open Badminton Championships 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–8 มีนาคม ณ Utilita Arena Birmingham พร้อมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,450,000 ดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ 12BET สนับสนุนรายการ การแข่งขันระดับนานาชาติ
การแข่งขัน All England Open ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายการที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดของกีฬาแบดมินตัน และยังเป็นหนึ่งในรายการหลักของปฏิทิน BWF World Tour Super 1000 ที่ดึงดูดนักกีฬาระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันทุกปี การกลับมาร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ สะท้อนถึงการยึดมั่นในวินัย ความมุ่งมั่น และการแสวงหาความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นคุณค่าที่กำหนดมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติและเสริมสร้างมรดกอันยั่งยืนของรายการ
ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงคุณค่าหลัก Sincerity ของ 12BET ซึ่งสนับสนุนอย่างจริงใจและต่อเนื่องต่อวงการกีฬาที่แบรนด์มีส่วนร่วม การกลับมาสู่ All England Open ในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นระยะยาวที่มากกว่าการสร้างการมองเห็นของแบรนด์ โดยเน้นถึงความเคารพต่อความทุ่มเทของนักกีฬาและต่อประเพณีที่หล่อหลอมวงการแบดมินตันระดับโลก
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ YONEX All England” Rory Anderson โฆษกของ 12BET กล่าว “การแข่งขันนี้เป็นตัวแทนของความเป็นเลิศ มรดก และการแสวงหาประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดยั้ง การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของเราแสดงถึง Sincerity ในการลงมือปฏิบัติ เคียงข้างนักกีฬาและแฟนกีฬาที่มีความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อกีฬานี้”
ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเวทีกีฬานานาชาติ 12BET จะยืนยันบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันระดับโลกและวัฒนธรรมกีฬาในระดับสากล เมื่อการแข่งขันปี 2026 ใกล้เข้ามา แบรนด์ตั้งตารออีกหนึ่งบทแห่งความเป็นเลิศ พร้อมยืนหยัดในความมุ่งมั่นต่อ Sincerity และมาตรฐานความเป็นเลิศในวงการกีฬา
เกี่ยวกับ 12BET
12BET ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 เป็นแบรนด์ด้านกีฬาและความบันเทิงระดับโลกที่ยึดถือคุณค่าหลัก Sincerity และความมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบ ได้รับการจัดอันดับที่ 17 ใน Annual Power 50 ของ eGaming Review Magazine และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืน ภายใต้แนวทาง Sincerity ในทุกปฏิสัมพันธ์ แบรนด์ยังคงมุ่งมั่นมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีคุณค่าแก่ผู้ชมทั่วโลก
รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e97665a-22f0-43bf-8867-c68f5bce6ced/th